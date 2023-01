Terra Amara: La soap non va in onda il 6 gennaio 2023. Ecco perché e quando tornerà su Canale 5

Anticipazioni TV

Un piccolo stop per Terra Amara nel giorno dell'Epifania.

Salta il consueto appuntamento con Terra Amara: domani, venerdì 6 gennaio 2023, Zuleyha, Yilmaz, Demir e gli altri non ci terranno compagnia nel pomeriggio di Canale 5. Ecco quando tornerà, dove siamo rimasti e che cosa sta per succedere...

Terra Amara non va in onda il 6 gennaio 2023

Domani, venerdì 6 gennaio 2023, Terra Amara non andrà in onda. Salta il consueto appuntamento con la soap opera turca di successo, così come quello con Beautiful e Un Altro Domani. Tuttavia, la regolare messa in onda di Terra Amara riprenderà regolarmente già a partire da sabato 7 gennaio 2023.

Terra Amara: Dove siamo rimasti?

Nella puntata che è andata in onda giovedì 5 gennaio, nel momento in cui viene a sapere che Demir ha organizzato un attentato - non andato a buon fine - per togliere di mezzo Fekeli, ed in cui è rimasta coinvolta Hunkar, Yilmaz si dirige come una furia cieca alla tenuta ed inizia a sparare all'impazzata. Il rivale non perde tempo, e risponde al fuoco. Anche Sevil, la madre di Mujgan, è alla villa, perché era andata a far visita a Sermin; vedendo il futuro genero comportarsi come un vero e proprio delinquente, resta a bocca aperta. A questo punto, Sevil fa di nuovo un passo indietro: quando l'Akkaya la raggiunge con il padrino per chiederle ufficialmente la mano della dottoressa, la signora gli rifila un secco e sonoro "no"!

Terra Amara: Che cosa succederà nelle prossime puntate?

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente, Yilmaz e Mujgan hanno deciso che si sposeranno, anche senza il consenso dei genitori di quest'ultima. Tuttavia, quando i due innamorati staranno festeggiando il loro fidanzamento, Zuleyha busserà alla loro porta. L'ex sarta è scappata dalla tenuta con il piccolo Adnan dopo aver scoperto che Demir ha manomesso i freni della vettura dell'Akkaya. Nel momento in cui l'imprenditore verrà a sapere dove si è nascosta la moglie, furioso, darà l'ordine ai suoi uomini di sparare all'impazzata, fino a quando la Altun non sarà tornata tra le sue braccia. Comincia così una sparatoria all'ultimo sangue, che - ovviamente - avrà un tragico epilogo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.