Terra Amara: Chi è Zuleyha? Tutto sull'attrice Hilal Altinbilek

Conosciamo meglio Hilal Altinbilek, l'attrice che dà il volto alla bella Zuleyha di Terra Amara.

Hilal Altinbilek è l'incantevole attrice che interpreta la protagonista di Terra Amara, Zuleyha Altun. Conosciamola meglio!

Hilal Altinbilek è Zuleyha Altun in Terra Amara

Hilal Altinbilek nasce a Smirne, in Turchia, l'11 febbraio del 1991; dunque ha 32 anni ed è del segno dell'Acquario. Sin da bambina è molto interessata al mondo del teatro, tanto che, mentre frequenta la scuola elementare, prende parte con entusiasmo alle recite. Crescendo, Hilal si laurea in Economia Aziendale presso l'Università di Ege, ma intanto studia recitazione al Mujdat Gezen Art Center di Istanbul. Appare per la prima volta in televisione nel 2011, interpretando Irei nella serie TV Derin Sular. Il suo debutto è un grande successo: il pubblico l'apprezza e la segue non appena la comincia a conoscere.

Terra Amara: La carriera di Hilal Altinbilek

Nel 2013 - fino al 2016 - Hilal entra a far parte del cast della serie televisiva Karagul. Dopodiché, viene scelta per interpretare Nil in Hayatimin Aski. La svolta, però, arriva nel 2018, quando compare per la prima volta sul grande schermo con il film Cocuklar Sana Emanet, dove è Yesim. Nello stesso anno, la ATV la scrittura come protagonista di Terra Amara. La soap opera le dà una visibilità tale che di lì a breve viene candidata più volte come Migliore Attrice, ad esempio ai Turkey Youth Award oppure all'International Izmit Film Festival.

Hilal Altinbilek: Qualche curiosità sull'attrice di Terra Amara

Hilal ha un legame profondo con i membri della sua famiglia, specialmente al padre, Ozdemir, e con il suo cagnolino, Jupiter. come si evince anche dal suo profilo Instagram, @hilalaltinbilek, che conta circa 1,2 milioni di follower. Tuttavia, è comunque piuttosto riservata, tanto che perlopiù pubblica scatti in cui è sul set piuttosto che in contesti privati. Attualmente, come ha rivelato di recente a Silvia Toffanin quando era a Verossimo, ha una relazione amorosa con tale Mehmet Can Uzun. La coppia non ha figli.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.