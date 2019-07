Temptation Island, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Anticipazioni TV

Secondo falò tra Nunzia e Arcangelo, aria di tempesta per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio.

Oggi, lunedì 8 luglio, in prima serata su Canale 5, torna il terzo attesissimo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che, nelle prime due puntate ha registrato ascolti record, confermandosi l'appuntamento televisivo dell'estate.

Dopo i dubbi e le delusioni seminati la settimana scorsa, quella di stasera sarà una puntata ricca di conseguenze inaspettate. Ci sarà un grosso colpo di scena già all’inizio: Nunzia e Arcangelo, dopo il falò di confronto anticipato nel quale hanno deciso di abbandonare la trasmissione separati si troveranno davanti ad un nuovo confronto. "Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato, che era giusto parlargli, dirgli la mia verità e ascoltare la sua. Spero nella verità mia e sua e non fare il gioco della guerra. Io posso provare a riprovarci ma se c'è la volontà da entrambe le parti. Se c'è una volontà solo mia no", ha dichiarato Nunzia chiedendo di poter rivedere il fidanzato.

Aria di tempesta per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio. Il loro viaggio nei sentimenti subirà una brusca virata e le conseguenze metteranno a dura prova i loro equilibri. Sabrina, fidanzata di Nicola, di 12 anni più giovane di lei, sembra essere sempre più interessata al single Giulio al quale farà una proposta indecente. David vedrà invece Cristina appartarsi con il tentatore Sammy, suscitando la gelosia e sconforto dell'ex cavaliere del trono over.

Spazio infine a Jessica e Andrea: la coppia di mancati sposini vede Jessica sempre più vicina al single Alessandro mentre nell’altro villaggio Andrea è speranzoso di un ripensamento della fidanzata ma vedrà nuovamente dei video importanti.

L'appuntamento con la terza puntata di Tempation Island, ci aspetta stasera alle 21.20 su Canale 5.