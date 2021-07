Temptation Island, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Quinto appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Oggi, lunedì 26 luglio, in prima serata su Canale 5, quinto capitolo del viaggio dei sentimenti di Temptation Island.

Tempation Island: le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, lunedì 26 e domani, martedì 27 luglio in prima serata su Canale 5 doppio imperdibile appuntamento con le puntate conclusive di questa edizione di Temptation Island, docu-reality di successo prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Stasera, nella prima puntata delle due tappe finali del programma, riprendiamo dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convito della scelta della separazione chiede di vedere ancora una volta Floriana. Lei accetterà e darà ancora una chance al suo ex moroso? Filippo Bisciglia, narratore delle vicende amorose, annuncia anche un nuovo falò di confronto anticipato: chi sarà a chiederlo? Sarà Jessica o Alessandro? Toccherà ad Alessio o a Natascia? O a un componente della coppia formata da Manuela e Stefano?

Basterà attendere domani, martedì 27 luglio, per scoprire come si concluderà l’emozionante avventura di Temptation Island: gli ultimi protagonisti di questa edizione potranno finalmente trovarsi faccia a faccia negli attesissimi e infuocatissimi falò di confronto finale. Conclusa l’avventura nei rispettivi villaggi quale sarà l’epilogo del loro viaggio nei sentimenti? come si saranno evolute le relazioni ad un mese di distanza delle coppie che hanno partecipato al programma?

Sei le coppie protagoniste dell'edizione pronte a mettere alla prova il loro amore. Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico affrontano lo straordinario viaggio antropologico di Temptation Island con il solo scopo di comprendere l’autenticità della loro storia d’amore.

La quinta puntata di Temptation Island 9, ci aspetta stasera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

