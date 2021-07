Temptation Island, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Quarto appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Oggi, lunedì 19 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto imperdibile capitolo del viaggio dei sentimenti di Temptation Island.

Tempation Island: le anticipazioni della puntata di questa sera

Mentre Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio (che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto) le quattro coppie rimaste formate da Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro continuano il loro viaggio antropologico nei sentimenti per capire fino in fondo se si tratti di vero amore o se la separazione nei villaggi li sta conducendo a prendere strade diverse.

In chiusura della scorsa puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato da parte di una delle fidanzate la richiesta di un confronto immediato che certamente turberà gli animi nel villaggio dei fidanzati. Chi tra loro sta per vivere il momento più intenso del proprio viaggio nei sentimenti? Sarà Manuela che si è avvicinata al single Luciano e sembra comprendere sempre di più quello che non ha e che vorrebbe dal suo compagno Stefano? Sarà Floriana che spesso piange e si lamenta dell’amicizia nata tra il suo Federico e la single Vincenza? Sarà Jessica che vede esclusivamente immagini che ritraggono il suo fidanzato Alessandro continuare a pensare alla sua forma fisica senza mai neanche menzionarla? O toccherà a Natascia che ai falò non ha mai avuto l’opportunità di vedere come se la sta vivendo Alessio?.Se per qualcuno il percorso all’interno del programma sembra dare tutte le risposte sperate… per altri i vecchi dubbi lasciano spazio a nuove certezze.

Sei le coppie protagoniste dell'edizione pronte a mettere alla prova il loro amore. Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico affrontano lo straordinario viaggio antropologico di Temptation Island con il solo scopo di comprendere l’autenticità della loro storia d’amore.

La quarta puntata di Temptation Island 9, ci aspetta stasera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.