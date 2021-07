Temptation Island, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Grande attesa per il secondo appuntamento con il docu–reality Temptation Island in onda oggi, lunedì 5 luglio, in prime time su Canale 5.

La prima puntata si e’ conclusa con due colpi di scena che coinvolgono la fidanzata Valentina (compagna di Tommaso) e il fidanzato Ste (fidanzato di

Claudia). Entrambi vengono convocati da Filippo Bisciglia per affrontare inaspettate evoluzioni nel viaggio dei sentimenti.

Intanto le altre 4 coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico cominciano a vivere questo percorso tra gioie e dolori, dubbi e momenti di svago.

Sei le coppie protagoniste dell'edizione pronte a mettere alla prova il loro amore. Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico affrontano lo straordinario viaggio antropologico di Temptation Island con il solo scopo di comprendere l’autenticità della loro storia d’amore.

La seconda puntata di Temptation Island 9, ci aspetta stasera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

