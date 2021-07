Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Sesto e ultimo appuntamento con il docu-reality di Canale 5.

Oggi, martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, sesto e ultimo capitolo del viaggio dei sentimenti di Temptation Island.

Tempation Island: le anticipazioni dell'ultima puntata di questa sera

Oggi, martedì 27 luglio in prima serata su Canale 5 ultimo, imperdibile appuntamento con Temptation Island, docu-reality prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Stasera ci saranno i due ultimi falò di confronto: quelllo tra Manuela Carriero e Stefano Sirena e quello tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni. Manuela è sempre più vicina al single Luciano che sembrerebbe pronto a viversi la conoscenza anche al di fuori del programma. Luciano si è spinto molto nei confronti di Manuela, ma, al dunque, lei ha evitato il fatidico bacio che poteva mettere fine alla sua permanenza nel villaggio. La 31enne appare molto delusa in generale, anche vedendo l'interesse di Stefano nei confronti Federica, anche se quest'ultimo sembra agire più per ripicca.

Anche per Natascia e Alessio è arrivata la resa dei conti. I due ragazzi, fidanzati da due anni e mezzo, hanno partecipato al docu-reality per la gelosia di Alessio che la fidanzata giudica inopportuna ed eccessiva. Nel villaggio, lui è apparso sempre tranqullo e distaccato dalle tentatrici, mentre lei ha vissuto l'esperienza con molta più spensieratezza, non risparmiando considerazioni abbastanza negative sul comportamento di Alessio e avvicendosi al tentatore Samuele. Dopo i due falò scopriremo come si è conclusa l'avventura per tutte le sei coppie protagoniste.

Quale sarà l’epilogo del loro viaggio nei sentimenti? come si saranno evolute le relazioni ad un mese di distanza delle coppie che hanno partecipato al programma?

Sei le coppie protagoniste dell'edizione pronte a mettere alla prova il loro amore. Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico affrontano lo straordinario viaggio antropologico di Temptation Island con il solo scopo di comprendere l’autenticità della loro storia d’amore.

