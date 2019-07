Temptation Island anticipazioni puntata: Andrea esplode contro Jessica, Katia in lacrime

Anticipazioni TV

Domani, lunedì 15 luglio 2019, un nuovo appuntamento con il viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Domani, lunedì 15 luglio 2019, andrà in onda l’attesa quarta puntata della sesta edizione di Temptation Island.

Il nuovo appuntamento con il reality delle tentazioni, si preannuncia ricco di colpi di scena e imprevedibili risvolti per le coppie rimaste dopo il secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo.

Temptation Island le anticipazioni della quarta puntata

E' arrivata la resa dei conti per Andrea e Jessica. Dopo aver visto la sua fidanzata sempre più vicina al single Alessandro per il quale la ragazza non ha nascosto di essersi presa una vera e propria sbandata, Andrea decide di porre fine alla sua esperienza, convinto come prima di iniziarla, che Jessica non sia davvero innamorata di lui.

David, sarà molto scosso da alcune immagini della sua fidanzata Cristina. La donna, infatti, si è mostrata sempre più interessata al single Sammy, suscitando lo sconforto dell'ex cavaliere del trono over, che chiederà un confronto immediato con Cristina.

L'esuberante e "fotonica" Katia, dopo aver visto un incontro romantico tra Vittorio e la single Vanessa, scoppierà a piangere disperata. Il desiderio di vederlo più attivo e dinamico all'interno del reality, si è inaspettatamente avverato e la reazione della ragazza sarà tutt'altro che serena.

Momenti di sconforto anche per Sabrina. La donna, sempre più vicina all'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giulio Raselli, confesserà, piangendo, di essere consapevole che il suo attuale fidanzato abbia bisogno di una ragazza accanto più giovane e che probabilmente la cosa migliore da fare è quella di lasciarlo andare.

Ilaria e Massimo si allontaneranno sempre di più. La ragazza, nonostante le reticenze iniziali, si avvicinerà sempre di più al 24enne argentino. Javier, suscitando la rabbiosa gelosia del fidanzato che nel frattempo non nasconde un'evidente attrazione per la single Elena.

La quarta puntata di Temptation Island, ci aspetta domani, lunedì 15 luglio 2019, in prima serata, su Canale 5.