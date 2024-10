Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024: Vanessa e Carolin si sposano

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 4 all’8 novembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 4 all’8 novembre 2024 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni festeggia il compleanno senza Leander

Dopo aver deciso di mettere fine per sempre alla loro storia d’amore sempre più travagliata, anche a causa delle preoccupazioni lavorative di Leander, Eleni appare felice mentre organizza i preparativi per il suo compleanno. Leander, a casa di un tragico evento, non può festeggiarla ma lei sembra non avvertirne troppo l’assenza, trascorrendo la giornata sui propri cari. Questo, almeno, fino a quando non si ferma a contemplare il cielo con una fitta di nostalgia, inconsapevole che poco distante Leander sta facendo proprio lo stesso. Più tardi, Eleni organizza un’escursione in famiglia per il suo compleanno ma Markus rovina l’atmosfera con una sprezzante battuta che mette in evidenza le problematiche familiari. Contemporaneamente, Alexandra non sa più cosa fare con Christoph che è sempre più freddo nei suoi confronti, e considera di porre fine alla relazione. Poco dopo, tuttavia, è proprio lui a salvare la donna da un incidente e questo pone i due davanti alla complessità dei loro reciproci sentimenti.

Tempesta d’Amore: faccia a faccia tra Valentina e Greta

Dopo aver ottenuto un contratto nell’hotel grazie alla bellissima festa di primavera organizzata, Valentina è in tensione a causa del fatto che la sua supervisore è Greta. Così, Valentina confessa il suo disagio a Noah, ammettendo di avvertire molta tensione con Greta sul lavoro e lui inizia a riflettere seriamente sulla relazione che continua a tenere segreta per volere della cuoca. Stanca e sotto stress, Valentina cerca il confronto anche con Greta la quale si dimostra molto comprensiva e dichiara di voler rendere pubblica la sua love story con Noah. Questo, tuttavia, rischia di complicare ulteriormente le dinamiche tra loro.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Erik promosso ma combina un disastro

Erik è stato nominato da Werner come nuovo direttore del ristorante ma Yvonne è contrariata e cerca l’aiuto di Christoph per cambiare questa nomina. Vedendo, tuttavia, Erik sinceramente felice per questa promozione, Yvonne torna sui suoi passi e cerca di fermare Christoph. Soddisfatto, Erik si impegna nel suo nuovo ruolo ma commette un grave errore con un ordine, che lo mette nei guai con Robert. Per fortuna Yvonne interviene in tempo con una bugia che salva la situazione.

Vanessa e Carolin si sposano!

Vanessa e Carolin hanno fatto pace ed entrambe, senza condividere questo pensiero, sono giunte alla conclusione di volersi sposare. Ecco dunque che Vanessa e Carolin si fanno la proposta di matrimonio nello stesso momento, rischiando di rovinare l’effetto sorpresa e il romanticismo. Gunther, invece, solleva la questione durante una cena e scatena una discussione tra tutti i presenti.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: arriva Imani

Dopo aver saputo che Vanessa e Carolin hanno deciso di sposarsi, a Max non resta che concentrarsi sul futuro ruolo di padre. Un incontro casuale, tuttavia, apre nuove prospettive nella sua vita: Imani lo ha colpito. Max tenta di fare pace con Imanicon un gesto romantico, ma un malinteso lo porta a un ulteriore contrattempo.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.