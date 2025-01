Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 27 al 30 gennaio 2025: Noah spiazza Valentina, Erik scopre tutto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 27 al 30 gennaio 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 27 al 30 gennaio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Erik scopre la verità su Yvonne

Erik non ha potuto non notare il comportamento sempre più strano di Yvonne e alla fine scopre che è malata di cancro al seno. Nonostante l’iniziale shock, diventa per lei una vera roccia in questo momento critico. Erik, infatti, decide di affrontare le sue paure assistendo Yvonne nel suo percorso terapeutico, compreso quello emotivo e psicologico per lei e per sé stesso in questo momento particolare e si rivolge ad un gruppo di supporto.

Tempesta d’Amore, Eleni si dichiara a Leander mentre Nicole…

Eleni è confusa sui suoi sentimenti per Leander e, dopo un confronto, ammette di amarlo ancora nonostante al momento sia impegnata con Julian, e quindi i suoi sentimenti sono confusi. Ma Eleni e Leander non sono gli unici a trovarsi ad un punto di stallo. Nicole e Robert, infatti, devono definire il loro rapporto quando lui decide di invitarla al ballo degli albergatori per cercare di chiarire i loro sentimenti.

Tempesta d’Amore, grandi tensioni

Helene trova una nuova opportunità lavorativa come governante e Christoph non avrebbe mai pensato potesse essere possibile. Nel frattempo, tensioni tra Alexandra e Nicole derivate da un errore di comunicazione. A dispetto delle previsioni, tuttavia, Alexandra questa volta è intenzionata a mostrare a Nicole il suo desiderio di riconciliarsi e riparare la loro amicizia danneggiata.

Noah spiazza Valentina nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

L’arrivo di Greta e poi di Otto hanno cambiato quella che poteva essere una bellissima love story tra Noah e Valentina, dal momento che lui ha preferito tornare tra le braccia della sua ex storica e lei invece ha riposto la sua fiducia nel nuovo arrivato, finendo con il sentirsi innamorata. Durante un viaggio in barca a vela, tuttavia, Noah rivela a Valentina di aver provato dei forti sentimenti per lei in passato e questo complica il loro attuale rapporto.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.