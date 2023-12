Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 17 al 23 dicembre 2023: Josie scopre Paul a letto con un'altra... e non è Constanze!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 17 al 23 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 17 al 23 dicembre 2023. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, alle ore 20.00 su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie scopre Paul a letto con un’altra… e non è Constanze

Constanze comprende che Paul ha intenzione di lasciarla e per impedirglielo, finge un improvviso peggioramento della sua salute. Il ragazzo, spaventato, decide di non dirle di lui e Josie e di rimanere con lei.

Josie si infuria con Paul dopo aver saputo che il ragazzo non ha lasciato Constanze. Tra loro scoppia una lite ed Henning se ne accorge.

Constanze ha in mente un piano per impedire a Paul di coronare il suo amore con Josie. Visto che lei non sembra avere presa su di lui, chiede a una sua amica molto avvenente, di nome Tatjana, di sedurre il ragazzo.

Paul, fedele al suo amore per Josie, respinge le avances di Tatjana ma finisce per assumere, senza accorgersi, un sedativo. Il ragazzo si risveglia nel letto con la donna e Josie lo sorprende così. La pasticcera non riesce a credere ai suoi occhi e non vuole sentire le giustificazioni del suo innamorato, che giura di non averla tradita ma confessa anche di non ricordare cosa sia successo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Gerry rinuncia a Shirin a causa di Merle

Gerry vuole essere sincero con Merle e le confessa di essere innamorato di Shirin e di voler stare con lei. La donna rimane sconvolta dalle parole del ragazzo e ha un crollo emotivo. Gerry si sente in colpa e pensa di aver preso la decisione sbagliata.

Gerry decide di rinunciare a Shirin che, sconvolta, trova conforto in Josie. La pasticcera la spinge a lottare per il suo amore. Shirin le dà retta e cerca di riavvicinarsi a Gerry. Quando però capisce quanto il ragazzo stia soffrendo per la situazione, fa un passo indietro.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Tempesta in arrivo per Rosalie e Michael

Rosalie ha ritrovato la banconota con il numero di Raphael e inizialmente non sa come comportarsi. La donna decide di non chiamarlo e di nascondere tutto a Michael. Il dottore trova però la banconota e senza sapere a chi appartenga il numero, decide di comporlo.

Rosalie si trova in difficoltà e ha una brutta discussione con Michael. La donna deve provare la sua fedeltà al medico e per farlo, distrugge la banconota. Con questo gesto il dottore placa la sua ira ma Rosalie non è soddisfatta e ricompone la banconota strappata.

Michael intanto si candida per il lavoro dei suoi sogni a Monaco ma se riuscisse a ottenerlo, dovrebbe rinunciare a partire con Rosalie. Christoph è sicuro che Ariane passerà il resto dei suoi giorni in prigione ma quando Constanze gli rivela il piano della malefica donna, l’albergatore comincia a capire di dover agire diversamente e di dover escogitare qualcosa per difendersi.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 20.00 su Rete4.