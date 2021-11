Tale e Quale Show, le anticipazioni della puntata: stasera sarà proclamato il Campione

Anticipazioni TV

Ottavo appuntamento con lo show canoro condotto da Carlo Conti.

Dopo gli ottimi ascolti e le tantissime interazioni social di una settimana fa, il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti andrà in onda oggi, venerdì 5 novembre alle 21.25.

Una puntata in cui sarà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 11. Ma sarà anche una serata importante per tutti gli artisti, perché i migliori di questa undicesima edizione “se la vedranno” con i migliori della decima in un torneo che sarà trasmesso in diretta venerdì 19 novembre: in palio ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021”.



Intanto riusciranno i Gemelli di Guidonia a conservare la prima posizione? Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza con Francesca Alotta e Dennis Fantina sono pochi, mentre una settimana fa il campione di puntata è stato Ciro Priello con una magistrale interpretazione di Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”.

Dunque, sarà essenziale dare ancora una volta prova di grande “trasformismo”, con l’obiettivo dì convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni Artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di “auto-votarsi”).

Gli accoppiamenti dell’ottava puntata saranno Francesca Alotta che se la vedrà con Loredana Bertè, Deborah Johnson onorerà il mito di Aretha Franklin, Federica Nargi si metterà nei panni di Sylvie Vartan, Stefania Orlando avrà le sembianze di Caterina Caselli, Alba Parietti si immedesimerà in Alice, Dennis Fantina si metterà alla prova con Andrea Bocelli, i Gemelli di Guidonia difenderanno il primato con i Beatles, Biagio Izzo sarà Cristiano Malgioglio, Simone Montedoro ricorderà Nino Manfredi, Pierpaolo Pretelli sarà Robbie Williams e Ciro Priello proverà a ripetersi con Ed Sheeran.

Come al solito i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.



Come d’abitudine al termine di questa puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; in più, questa sera, la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”. In palio una targa e 30mila euro, che il Campione donerà a una Onlus benefica.



L'ottava puntata di Tale e Quale Show ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai 1.