Tale e Quale Show, le anticipazioni della puntata di questa sera

Secondo appuntamento con lo show canoro condotto da Carlo Conti.

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, che lo ha confermato come uno dei programmi più amati della televisione e più commentati dai social, oggi, venerdì 24 settembre torna in prima serata Tale e Quale Show”, il varietà di Ra i1 condotto da Carlo Conti . I vincitori della scorsa puntata sono stati i Gemelli di Guidonia, con una straordinaria interpretazione di ‘Mille’, la hit estiva di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e sono ora in testa alla classifica provvisoria.

In questa nuova puntata, invece, i concorrenti vestiranno i panni di veri e propri fuoriclasse della musica, come Liza Minnelli (Francesca Aleotta), Tina Turner (Deborah Johnson), Baby K (Federica Nargi), Donatella Rettore (Stefania Orlando), Damiano dei Maneskin (Alba Parietti), Claudio Baglioni (Dennis Fantina), i Bee Gees (i Gemelli di Guidonia), Nino D’Angelo (Biagio Izzo), Franco Califano (Simone Montedoro), Sangiovanni (Pierpaolo Petrelli) e Mika (Ciro Priello). Chi di loro riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa?

Questa la classifica finale della prima puntata di Tale e Quale Show a partire dall’ultimo posto:

Alba Parietti (Lady Gaga),

Biagio Izzo (Caterina Valente),

Simone Montedoro (Francesco De Gregori),

Federica Nargi (Elettra Lamborghini),

Ciro Priello (Stash),

Pierpaolo Pretelli (Ricky Martin),

Stefania Orlando (Lady Gaga).

Dennis Fantina (Eros Ramazzotti), terzo posto

Deborah Johnson (Donna Summer)-Francesca Alotta (Emma) – ex aequo al secondo posto –

Gemelli di Guidonia (Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti), al primo posto.

La seconda puntata di Tale e Quale Show ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai 1.