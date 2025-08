Tale e Quale Show: Chi è Marina Valdemoro Maino? Età, Film, Marito. Tutto sulla Concorrente del Talent Show di Rai1

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara nella nuova edizione del talent show di Rai 1, Tale e Quale Show, la cantante Marina Valdemoro Maino in arte Maryna!

Scopriamo qualcosa in più su Marina Valdemoro Maino, l'influencer, cantante ed attrice torinese che quest'anno parteciperà alla nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show!

Marina Valdemoro Maino: Età ed Esordi della Concorrente di Tale e Quale Show

Marina Valdemoro Maino è nata a Torino, in Piemonte, il 16 luglio del 1991; quindi è del segno del Cancro ed ha da poco compiuto 34 anni. Dopo essersi diplomata, si è iscritta all'Università alla Facoltà di Comunicazione, Media e Pubblicità, dove si è laureata con una tesi sulla Storia del Cinema Italiano. Infatti, la Maino è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo, tanto che ben presto ha deciso di lanciarsi e mostrare sui social le sue doti da attrice e cantante.

Tale e Quale Show: La carriera di Marina Valdemoro Maino

Nel 2016 la Maino si è aperta una pagina Facebook, dove ha iniziato a postare dei video in cui si cimentava in qualche famosa cover. Nel 2017, invece, si è aperta un canale YouTube, dove si faceva chiamare Maryna. Qui, però, si è dilettata con qualche sketch comico, ed ha riscosso un incredibile successo: nel giro di circa un anno, il suo canale ha raggiunto più di 800.000 iscritti. Nel 2019, però, la Maino è tornata a cantare, stavolta pubblicando il suo inedito in lingua spagnola dal titolo Cumbia de amor. Parallelamente, ha pubblicato il suo primo libro, Cuore corazza. Nel 2021 ha debuttato come doppiatrice, prestando la sua voce per il film d'animazione Raya e l'ultimo drago, mentre l'anno dopo ha recitato nella pellicola Gli idoli delle donne. Nel 2023 ha preso parte alla serie Sono Lillo, e nel 2024, oltre ad aver recitato nel film Ricomincio da Taaac, ha esordito in televisione: le sono stati affidati degli sketch comici nel programma di Rai 3 Donne sull'orlo di una crisi di nervi.

Vita sentimentale e Instagram di Marina Valdemoro Maino

Dal 2016 è fidanzata con Salvatore Duccamelia. Nonostante siano molto riservati, ogni tanto mostrano sui social quanto siano affiatati. Il profilo Instagram ufficiale della Maino è @marynaofficial, e viene seguito da ben 1,1 milione di follower. Questo numero è sicuramente destinato a crescere, visto che è farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, trasmissione cult di Rai 1 condotta da Carlo Conti.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.