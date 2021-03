Svegliati amore mio, Anticipazioni della Seconda Puntata: Sabrina Ferilli sempre più Madre Coraggio

Anticipazioni TV

La trama della Seconda Puntata di Svegliati amore mio, in onda stasera in Prima Serata su Canale 5. La miniserie vede protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca.

Dopo una prima puntata ricca di accadimenti, trepidazioni, tensione e che ci ha presentato i personaggi della miniserie in tre puntate con protagonista Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio continua con la Seconda Puntata, in onda Questa Sera su Canale 5 in Prima Serata.

Svegliati amore mio porta la firma di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che hanno già raccontato una storia femminile di denuncia sociale ne L'amore strappato, altra miniserie con la Ferilli. Stavolta l'argomento scottante è l'inquinamento causato da una fabbrica che provoca morte e malattia in una città di mare, e le prime vittime sono i bambini. Gli altri attori della serie sono Ettore Bassi, Francesco Arca, Massimo Popolizio, Caterina Sbaraglia, Veruska Rossi, Iaia Forte, Francesco Venditti.

Svegliati amore mio: dove eravamo rimasti?

Nella Prima Puntata di Svegliati amore mio, abbiamo dunque incontrato Nanà Santoro e la sua famiglia. Nanà lavora in un negozio di parrucchiere e vorrebbe aprirne uno suo, sempre che il marito Sergio, impiegato nell'acciaieria della città, riesca a ottenere una promozione e quindi un aumento di stipendio. Quanto alla piccola Sara, che ha 12 anni, la sua passione è il nuoto. Purtroppo è proprio durante una gara che la bambina perde conoscenza in piscina, e i genitori la portano immediatamente in ospedale, dove viene messa in terapia intensiva. Nanà, preoccupata anche dal ritorno in città di Mimmo, suo grande amore di gioventù e migliore amico di Sergio, trova sul diario della figlia la foto di un'amichetta. Dopo essere andata a trovare la mamma, che abita in un quartiere vicino alla fabbrica, scopre che la bimba è morta a causa di un linfoma e comincia a sospettare che la colpa possa essere delle polveri sottili che invadono l'aria. Di lì a poco i Santoro vengono a sapere che Sara ha la leucemia e che deve cominciare al più presto la chemioterapia. Nanà si dispera e, dopo aver respinto le avance di Mimmo che dice di amarla ancora perdutamente, si reca da Manuela Placido, l'oncologa di Sara, e scopre che anche lei è convinta che le morti di tanti bambini siano dovute al mostro con le ciminiere che però dà lavoro a tante persone. La piccola Sara comincia la terapia. Per fortuna, a starle vicino è un bambino malato di nome Lorenzo che si è invaghito di lei. La puntata finisce con una situazione di pericolo: un incidente nell'acciaieria che vede coinvolto Sergio e di cui è in parte responsabile Mimmo, che gli ha soffiato il posto di capo manutentore.

Svegliati amore mio: Anticipazioni della Seconda Puntata

Sergio riesce a uscire indenne dall'esplosione che si verifica dentro all'acciaieria, ma naturalmente Mimmo, che è diventato capo manutentore al suo posto, viene accusato di negligenza e ritenuto responsabile dell'accaduto. Altrettanto ovviamente, Mimmo e Sergio litigano di brutto. Nel frattempo Nanà cerca di coinvolgere nella sua lotta contro la fabbrica, che con le sue polveri sottili spezza giovani vite, sempre più mamme della cittadina di mare in cui la nostra vicenda si svolge. La donna cattura l'attenzione del reporter Stefano Roversi, che decide di scrivere un articolo sull'acciaieria. Intanto Mimmo, senza più l'ombra di una speranza di riavere Nanà, si ubriaca e si spinge pericolosamente vicino a una scogliera, dove si imbatte in un uomo misterioso che lo butta giù. Ad essere accusato è Sergio. E Sara? Prima fugge al mare insieme a Lorenzo facendo preoccupare non poco i genitori. Poi, in ospedale, sviene nel cortile. Lorenzo, prontamente, chiama i soccorsi.

Appuntamento dunque Stasera alle 21.20 su Canale 5 con la Seconda Imperdibile Puntata della miniserie Svegliati amore mio.