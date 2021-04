Svegliati amore mio, Anticipazioni dell'Ultima Puntata: la guerra delle donne

Anticipazioni TV

Termina questa sera, alle 21.20 su Canale 5, Svegliati amore mio, la miniserie in tre puntate con Sabrina Ferilli donna, madre e capopopolo.

Si conclude Stasera Svegliati amore mio, la miniserie con Sabrina Ferilli che ha risvegliato coscienze addormentate e che ci fa riflettere sull'inquinamento provocato da tante fabbriche che hanno finito per guastare la salute di molti dipendenti o persone che avevano la sfortuna di abitare vicino alle ciminiere fumanti. Scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la fiction ha incrociato il dramma di una madre con i problemi di una coppia, la denuncia sociale con la difesa del buon giornalismo, il primo amore di una ragazzina di dodici anni con la celebrazione della resilienza. Dopo una Seconda Puntata ricca di colpi di scena, ecco che oggi, mercoledì 7 aprile, in Prima Serata su Canale 5, va in onda la Terza e Ultima Puntata, che intreccia i destini di Nanà, di suo marito Sergio, della piccola Sara e degli altri personaggi che abbiamo ormai imparato a conoscere e ad amare. Ritroveremo per l'ultima volta, accanto alla protagonista, Ettore Bassi, Massimo Popolizio, Francesco Venditti, Caterina Sbaraglia e Veruska Rossi.

Svegliati amore mio: dove eravamo rimasti?

Sergio è uscito abbastanza indenne dall'esplosione all'acciaieria e subito si è infuriato con Mimmo, che gli ha rubato il posto di capo manutentore ed è responsabile dell'incidente. Nello spogliatoio i due hanno litigato, Mimmo ha rivelato a Sergio che Nanà è stata a casa sua e Sergio lo ha minacciato. Dopodiché Mimmo è stato licenziato dal direttore della fabbrica Ettore Tagliabue, che ha nominato Sergio capo manutentore. E mentre Sergio è andato via di casa, convinto che Nanà provi ancora qualcosa per l'ex amico del cuore, Mimmo ha minacciato Tagliabue di rivelare scomodi segreti sull'acciaieria e da una cabina del telefono ha chiamato il giornale locale, dicendo a Stefano Roversi di avere importanti informazioni per lui. E’ quindi andato al faro a ubriacarsi ed è stato buttato giù da qualcuno, perdendo la vita. Nel frattempo Sara e Lorenzo si sono avvicinati sempre di più, e Lorenzo, dopo aver saputo di dover fare un altro ciclo di chemioterapia, è fuggito insieme a Sara a bordo di una barca. Per fortuna Sergio e Nanà hanno trovato i ragazzi, che però hanno avuto il tempo di scambiarsi un romantico primo bacio. Sergio ci ha messo un po’ a perdonare Nanà, mentre il Commissario Caputo ha cominciato a ronzargli intorno, convinto che sia stato lui a uccidere Mimmo e insospettito da una telefonata che Mimmo ha fatto a Nanà poco prima di salire sulla scogliera. Quanto all'indagine di Stefano Roversi e Nanà sulle terribili conseguenze delle polveri sottili dell'acciaieria, è giunta a un punto morto, perché nessun abitante del quartiere vicino alla fabbrica intende più testimoniare. Sul fronte Sara, infine, è arrivata una nuova preoccupazione: dopo la chemio, la bambina è svenuta mentre era in cortile con Lorenzo sotto la pioggia.

Svegliati amore mio: Anticipazioni della Terza e Ultima Puntata

La Terza e Ultima Puntata di Svegliati amore mio è una puntata al cardiopalma e tutti sembrano essere nei guai, o comunque in una situazione difficile. La polizia è convinta che sia stato Sergio a uccidere Mimmo e anche Nanà comincia a sospettare del marito dopo che un operaio, che ha assistito alla lite furiosa e alle minacce di Mimmo, rivela quanto ha visto e sentito. Dopo il malore sotto la pioggia, la piccola Sara deve combattere contro la febbre alta, mentre le condizioni di Lorenzo si aggravano. Stefano Roversi pubblica un vero e proprio reportage in cui accusa chiaramente la fabbrica di aver causato morte e malattia. Tagliabue, messo all'angolo, nega ogni responsabilità e decide di incrementare la produzione. A questo punto Nanà ce la mette tutta per convincere le mamme della città che ospita l'acciaieria a protestare pubblicamente. Armate di striscioni, le donne scendono in piazza e manifestano, urlando alla gente scottanti verità.

Appuntamento dunque Stasera, alle 21.20 su Canale 5 con la Terza e Ultima Puntata di Svegliati amore mio, la miniserie con una strepitosa e combattiva Sabrina Ferilli.