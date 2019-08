SuperQuark: stasera viaggio nelle meraviglie del pianeta su Rai1

Anticipazioni TV

Il documentario sui magnifici e ostili territori della Siberia e delle isole dell'Oceano Pacifico, la più grande diga idroelettrica d'Europa, l'intelligenza artificiale.

Stasera, mercoledì 21 agosto, alle 21.25, su Rai1, va in onda un nuovo appuntamento con Superquark, lo storico programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark, le anticipazioni di stasera

Apre l’appuntamento con Superquark il documentario della BBC Le meraviglie del pianeta, che getta uno sguardo sui territori - tanto magnifici quanto ostili - della Siberia e delle isole dell’Oceano Pacifico. L’ingegno e la capacità di adattarsi sono doti essenziali per i popoli che abitano questi luoghi. Si va quindi alla scoperta delle tradizioni della caccia e dell’allevamento nella gelida Siberia, dove la transumanza di una mandria di renne è un’impresa non semplice da portare a termine. Nell'isola di Vanuatu nell'Oceano Pacifico, invece, un pescatore insegna al proprio figlio la difficile pratica della pesca in apnea, un antico metodo che permette agli isolani di procacciarsi il cibo necessario per la sopravvivenza.

In seguito Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni parlano della straordinaria e problematica capacità dei batteri di sviluppare resistenza ai farmaci antibiotici, mostrando delle possibili soluzioni.

Dopo, gli inviati Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher vanno fra le Alpi Marittime alla scoperta di Entracque, la più grande diga idroelettrica d’Europa.

A seguire Massimiano Bucchi e Rossella Li Vigni mostrano quali sono le semplici, ma efficaci, procedure che al giorno d’oggi garantiscono la massima sicurezza per viaggiare in aereo e per effettuare operazioni di chirurgia.

Focus anche sull’intelligenza artificiale: Paolo Magliocco e Giulia De Francovich si recano a Oxford, per capire assieme al filosofo Luciano Floridi se davvero le macchine intelligenti si possono definire tali.

Piero Angela fa il punto su quali sono i prossimi progetti spaziali, le basi lunari e chi potrebbe essere il prossimo astronauta ad approdare sulla Luna.

Per finire ci sono le rubriche: in Dietro le quinte della storia il professor Alessandro Barbero racconta le vicende di Dionigi il piccolo. In Psicologia di una bufala Massimo Polidoro racconta cosa è successo in Sri Lanka, dove una fake news ha creato tanto scompiglio da far chiudere i social. In La scienza in cucina la dottoressa Elisabetta Bernardi, spiega perché è salutare ridurre il consumo di zucchero e sale.

Superquark va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.