SuperQuark: stasera il quarto appuntamento su Rai1

Anticipazioni TV

Il salvataggio dei pinguini in Antartide, obesità infantile, la voce dei vulcani, autismo, le tracce dei Neanderthal in Toscana.

Stasera, mercoledì 7 agosto, alle 21.25, su Rai1, va in onda un nuovo appuntamento con Superquark, lo storico programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark, le anticipazioni di stasera

Per cominciare, sarà trasmesso il documentario naturalistico della BBC che mostra i retroscena di oltre quattro anni di riprese, girate nei territori più affascinanti e pericolosi della terra. Dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa, dal caldo torrido delle stagioni secche, al gelo delle coste dell’Antartide. Proprio al Polo sud, la troupe è incappata in un gruppo di pinguini rimasti incastrati dentro un burrone. Decidere di intervenire, violando la prima regola dei documentaristi, non è stato semplice. Si vedrà lo stratagemma che gli operatori hanno usato per tentare di mettere in salvo gli animali, rispettando il più possibile il normale corso della natura.

Le inviate Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich sono andate a Reggio Emilia, per capire come epidemiologi e pediatri lavorano sinergicamente per cercare di risolvere il problema dell’obesità infantile.

In seguito, guidati Alberto Angela, si visiterà il luogo da cui è controllato tutto ciò che succede sulla Stazione Spaziale Internazionale: il Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston.

Si proseguirà parlando della voce dei vulcani. Microfoni speciali possono decodificare i suoni non percettibili all'orecchio umano che preannunciano delle eruzioni imminenti. I reporter Marco Visalberghi e Barbara Bernardini raccontano cosa succede sull’Etna.

Con il servizio di Barbara Gallavotti e Rossella Livigni, si farà il punto sull’autismo: una condizione molto complessa e poco compresa, che riguarda moltissime famiglie italiane.

Giovanni Carrada e Daniela Franco si sono recati a Tolosa all’Airbus Satellites, la prima fabbrica al mondo che produce i satelliti in serie. Piccoli ed economici, i nuovi satelliti si lanciano a centinaia per volta: come sta evolvendo il traffico spaziale?

Paolo Magliocco e Giulia De Francovich, alla ricerca dei Neanderthal in Toscana, raccontano la storia di una caccia agli elefanti preistorici, che svelerà l'abilità dei cugini scomparsi.

Infine le rubriche: Psicologia di una bufala con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che spiegherà come si possono manipolare le deep fake. Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero, che racconterà delle ambascerie giapponesi in Europa nel Cinquecento e Seicento. La dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica La scienza in cucina, spiegherà cosa sono le vertical farm.

