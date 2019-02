Suburra La Serie: da Stasera in chiaro su Rai 2 la prima stagione

Stasera, venerdì 15 febbraio 2019, per la prima volta in chiaro su Rai 2, Suburra - La Serie, diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi. In attesa della seconda stagione in streaming su Netflix a partire dal prossimo 22 febbraio, Rai ci propone ogni venerdì le puntate del primo capitolo della serie che racconta il dramma della malavita romana.



Il Trailer ufficiale di Suburra 2:



Suburra 2: Trailer Ufficiale - HD

Suburra - La Serie, prequel del film Suburra del 2015 diretto da Stefano Sollima a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, racconta le storie, le ambizioni e gli appetiti leciti e illeciti di chi comanda a Roma: il mondo dei palazzinari, della politica, del Vaticano e quello del crimine. I protagonisti - Aureliano, Spadino e Lele - sono tre ragazzi che vivono nel mondo della criminalità romana, che vogliono emergere e creare la loro strada, ma che finiscono col dare fastidio ai poteri forti che si spartiscono la città, scatenando una sanguinosa serie di eventi.

Le trame ufficiali dei primi due episodi di Suburra - La Serie, in onda stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20:

Anticipazioni primo episodio, 21 giorni: Roma è da sempre crocevia di interessi politici, criminali, religiosi. Nella città eterna i mondi si intersecano e si scontrano e l’approvazione di un nuovo piano regolatore è un’occasione ghiotta per tutti. Soprattutto per Samurai, il Re di Roma. È lui che manovra da sempre i palazzi del potere: a lui fanno riferimento sia le alte sfere della politica e del Vaticano, sia la criminalità organizzata. In questo scenario Aureliano, Spadino e Lele si ritroveranno, quasi per caso, nel bel mezzo di vicende che rischiano di cambiare il volto della città. I tre protagonisti, che hanno provenienze e ambizioni diverse, sono accomunati però dalla voglia di emanciparsi dall'influenza della famiglia di appartenenza e di crearsi una nuova propria e distinta identità. Questo li porterà a siglare una strana alleanza.

Anticipazioni secondo episodio, Patrizi e Plebei: L’alleanza diventa operativa, non senza difficoltà. Le azioni di Aureliano, Spadino e Lele ostacolano, sin da subito, i piani di Samurai. Sul rapimento di Monsignor Theodosiou, infatti, convergono tanti, troppi interessi e questo porterà ciascuna dei protagonisti coinvolti a muovere pedine affinché le proprie ambizioni vengano realizzate. In un clima sempre più fitto di intrighi, minacce e ricatti c’è anche un matrimonio combinato da organizzare. E Spadino non ne sembra per niente convinto ..

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV