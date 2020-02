Su Sky Arte - Brunelleschi e le grandi cupole del mondo

Anticipazioni TV

ll documentario sarà diviso in due puntate che andranno in onda in esclusiva su Sky Arte a maggio 2020.

Il 30 agosto del 1436 si concludevano finalmente i lavori della maestosa cupola del Duomo di Firenze, iniziati ben 16 anni prima. Per questo motivo il 30 di agosto fu un giorno di festa, come descrive lo storico Filippo Baldinucci: A dì 30 d’Agosto si serrò, e fornissi la Cupola di Santa Reparata, e tutte le Campane di Firenze sonorno, et vi si cantò il Te Deum laudamus ringraziando il Signore che ci avesse condotto a fine sì magnifica opera.

A 600 anni dalla costruzione di una delle cupole piu famose e celebrate al mondo, Sky Arte ha chiesto all’artista britannico Luke Jerram di progettare e costruire la sua idea di cupola moderna per raccontare insieme ad altri storici, architetti, e artisti, tra i quali Norman Foster, Peter Greenaway e Daniel Liebeskind, (solo per citarne alcuni), la straordinaria rivoluzione operata da Brunelleschi e della potenza simbolica della cupola nella storia dell’architettura.



Sky mi ha contattato a settembre dicendomi che avrebbero fatto un documentario sulla cupola del Brunelleschi di S. Maria del Fiore, e che volevano un’opera d’arte contemporanea ispirata a quel capolavoro. Ho deciso che avrei fatto una cosa completamente nuova piuttosto che proporre un mio lavoro. Avrebbe avuto sicuramente più senso per loro e anche per me. Per cui ho cominciato ad investigare tutti i diversi modelli di cupole esistenti in giro per il mondo, e per questa opera in particolare abbiamo lavorato a quello che si chiama cupola a lamella, che ha una forma piuttosto piatta, come una lente a contatto per intenderci. Ci siamo resi subito conto però che sarebbe stata di una forma troppo piatta e noi avevamo invece bisogno di un’opera molto più grande, per cui abbiamo tagliato la cupola a lamella in due, e abbiamo unito queste due parti come i due palmi uniti di una mano in preghiera. Ecco perché l’abbiamo chiamata Palm Temple.

Palm Temple è un’opera specifica del luogo in cui è stata progettata e costruita, Lewis Cubitt Square in King’s Cross, Londra; un’area che ha subìto una riqualificazione recente, tutt’ora in corso, e che è simbolo della Londra che cambia e si evolve, ma con le radici ben piantate nel passato. L’opera sarà aperta al pubblico fino al 17 febbraio 2020. Al suo interno, è sospesa la “Extinction Bell”, una campana che suona tra le 150 e le 200 volte al giorno, i cui tocchi rappresentano il numero di specie di animali che scompaiono nel mondo ogni 24 ore. Il documentario invece, diretto da Claudio Poli, (vincitore del Nastro d’Argento 2019 per Hitler contro Picasso, sarà diviso in due puntate che andranno in onda in esclusiva su Sky Arte a maggio 2020.