Stracult: ospiti del Live Show stasera 22 febbraio 2018

Stracult, il programma dedicato al cinema di Rai2, torna stasera a partire dalle 23.00 con tanti ospiti. I riflettori saranno puntati sulla Festival di Berlino, e in particolare sui due film italiani presentati: Figlia Mia di Laura Bispuri che vede protagoniste Valeria Golino e Alba Rohrwacher, in collegamento; e La terra dell'abbastanza, pellicola d'esordio dei giovani registi gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, proiettata nella sezione Panorama della Berlinale. In studio ci sarà anche Max Tortora che ha un ruolo nella pellicola.

Figlia mia: Il Trailer Ufficiale del Filnm - HD

Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, accoglieranno inoltre Enrico Vanzina, ospite del salotto di Stracult per presentare il suo romanzo La sera a Roma. Incontreremo anche Giulia Elettra Gorietti e Eugenio Franceschini, interpreti di Sconnessi, la commedia firmata da Christian Marazziti che fotografa le reazioni di una eccentrica famiglia allargata isolata in uno chalet di montagna senza connessione internet. Gli sfortunati "Sconnessi" dovranno rispolverare rudimenti di comunicazione diretta e tornare a confrontarsi gli uni con gli altri.

Sconnessi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Stringeremo inoltre la zampa alla dolce Fripon, che nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Belle e Sebastien, Belle e Sebastien 3 - Amici per sempre, è diventata mamma di tre cuccioli ma rischia di essere separata dal suo Sebastien.



Belle e Sebastien 3 - Amici per sempre: Il trailer italiano del film - HD

La puntata si chiuderà sulle note de Il ballo delle incertezze, la canzone di Ultimo vincitrice delle sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

L'appuntamento con Stracult Live Show e i suoi ospiti è per stasera alle 23 su Rai Due