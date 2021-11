Storia di una Famiglia perbene: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata, Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Si conclude Stasera il Primo Capitolo dell'apprezzata Serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Ecco Trama e Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Storia di una Famiglia perbene.

Stasera su Canale 5, Ultima Puntata ricca di colpi di scena per la Serie TV con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, Storia di una Famiglia perbene. L'appuntamento con il Finale di Stagione è per le 21.25. Sempre sullo sfondo di una Bari, bella e complicata, assisteremo all'epilogo dell'appassionate storia di amore e guerra che vede protagonisti: Maria (Federca Torchetti) e Michele (Carmine Buschini). Gli Episodi della Fiction sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vediamo insieme cosa è accaduto nella Terza Puntata e scopriamo Trama e Anticipazioni dell'ultimo episodio...

Storia di una Famiglia perbene: Ecco cosa è accaduto nella Terza Puntata della Fiction...

Nella Terza Puntata della Fiction Storia di una famiglia perbene abbiamo visto: 1992, Maria è all'ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione. Ha un nuovo amore, Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario. Michele, andato via per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a tornare a Bari: Don Nicola, malato, ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi che non devono saperlo fragile e vulnerabile, e crede che solo suo figlio minore sia in grado di portar a termine l'accordo. Tutto il rione parla di questo ritorno, e Antonio è preoccupato che i due si rivedano: Maria promette al padre che ciò non accadrà, ma alla fine i due ragazzi si ritrovano alla festa del matrimonio di Giuseppe. Antonio, infuriato, interviene...

Ecco cosa vedremo nell'Ultima Puntata della Prima Stagione di Storia di Una Famiglia perbene, in onda Stasera su Canale 5

Maria si diploma con successo e Alessandro la invita a festeggiare insieme nella villa al mare di famiglia. Maria è combattuta, il ritorno di Michele a Bari non la lascia certo indifferente, tuttavia segue il consiglio della nonna e accetta di seguire Alessandro. Il Colonnello Zarra nel frattempo continua ad indagare sugli affari illeciti della famiglia Straziota: cattura un collaboratore e lo mette alle strette, costringendolo a confessare tutto ciò che sa. La vacanza di Maria si rivela presto un incubo, gli amici di Alessandro, anche loro ospiti della villa, mostrano un atteggiamento estremamente ostile nei suoi confronti. Per Michele è tempo di inaspettate rivelazioni: il ragazzo scopre che nel quartiere stanno per verificarsi pericolosi cambiamenti. Intimorito, corre da Maria, promettendole di essere pronto a proteggerla, anche a costo della sua stessa vita. Maria, sente allora di dover confessare la verità sul motivo che li ha portati ad allontanarsi: il boss Nicola Straziota, padre di Michele, anni prima, ha minacciato di uccidere Antonio, suo padre, se non fosse riuscito a tenerla lontana da lui.

