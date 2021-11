Storia di una Famiglia perbene: Carriera e Curiosità sui Quattro giovani Attori che interpretano Maria e Michele

Anticipazioni TV

Silvia Rossi e Federica Torchetti nel ruolo di Maria, rispettivamente bambina e adulta, Andrea Arru e Carmine Buschini interpretano invece Michele. Scopriamo di più sui giovani attori protagonisti della nuova Fiction di Canale 5

Torna Stasera, con la Seconda Puntata, Storia di una Famiglia perbene, la nuova Serie TV di Canale 5, già successo di pubblico dopo un solo appuntamento. Nel primo episodio abbiamo conosciuto i due giovani protagonisti, Maria De Santis, ultimogenita dell’onesto padre Antonio (Giuseppe Zeno) e dell’amorevole e remissiva madre Teresa (Simona Cavallari), e Michele Straziota, figlio della famiglia più disgraziata della città, quella del boss Nicola (Vanni Bramati). L’amicizia tra i due si salda e rinforza, nonostante l’ostilità delle famiglie e i colpi bassi della vita. Finché quel sentimento, forte e insieme delicato, non diventa amore.

Una storia che corre lungo l’arco di ben 7 anni, dal 1985 al 1992, e che racconta la vita dei due ragazzi dall'infanzia all'età adulta. Gli spettatori vedranno dunque i protagonisti, crescere grazie ad un espediente narrativo: la sostituzione degli attori. A interpretare Maria troveremo rispettivamente Silvia Rossi e Federica Torchetti; in quello di Michele invece, Andrea Arru e Carmine Buschini. Scopriamo di più sulla carriera di questi giovani attori, grandi protagonisti nel successo Mediaset di Storia di una Famiglia perbene.

Silvia Rossi e Federica Torchetti interpretano Maria in Storia di una Famiglia perbene

Maria De Santis, figlia di pescatori, nata a Bari vecchia, è una ragazza dal carattere volitivo e coraggioso che le ha fatto guadagnare il soprannome di “Malacarne”. Dotata di un talento per le lettere, ma guidata da un approccio passionale alla vita, che la porterà a fare scelte coraggiose fino a ribellarsi alla morale corrente e al carattere prepotente del padre. Innamorata fin da bambina di Michele Straziota, ultimogenito della famiglia criminale del rione, farà di tutto per difendere questo amore impossibile.

Il ruolo di Maria bambina è stato affidato a Silvia Rossi, alla sua prima esperienza nella grande fiction, non risultano infatti altri ruoli interpretati dalla bambina, ma data la giovane età e il talento, siamo certi che sentiremo ancora parlare di lei. Federca Torchetti invece, nel ruolo di Maria adulta, ha debuttato sul piccolo schermo con la serie tv italiana targata Netflix Zero. Al cinema l'abbiamo visto Federica nelle pellicole: La scuola cattolica, L'utimo piano e L'ultimo Paradiso.

Andrea Arru e Carmine Buschini interpretano Michele in Storia di una Famiglia perbene

Michele Straziota, bello e intelligente, ama la musica, suona la chitarra e il suo sogno è fare il cantante. Conosce Maria, salvandola da una caduta in mare e subito tra i due nasce l’amore. Fuggirà per anni da Bari e dalla famiglia per poi tornare e ritrovarsi invischiato nei loschi affari del traffico di droga.

Il protagonista maschile della Serie TV è interpretato, nell'età infantile da Andrea Arru, classe 2007, giovane attore già nel cast della serie Rai Principe libero su Fabrizio De André e della fiction Mediaset Buongiorno Mamma. Sul grande schermo Andrea ha recitato in Glassboy. E' Carmine Buschini invece, a interpretare Michele da adulto. Parliamo della star di Braccialetti Rossi, già protagonista di diversi successi Tv come Liberi di scegliere, Mentre ero via, La guerra è finita e Cuori.

Storia di una Famiglia perbene va in onda il mercoledì alle 21.45 su Canale5.