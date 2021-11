Storia di una Famiglia perbene Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Terza Puntata della Fiction con Giusepppe Zeno

Anticipazioni TV

Torna Stasera su Canale 5 con la Terza Puntata la Serie Mediaset, Storia di una Famiglia perbene, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Ecco trama e Anticipazioni dell'episodio...

Storia di una Famiglia perbene fa l'en plein e sbaraglia la concorrenza anche nella seconda puntata collezionando numeri da record. Il folto pubblico dell Fiction attende quindi con il fiato sospeso il terzo episodio, il penultimo, il 23 novembre infatti, assisteremo all'epilogo di questa fortunata prima stagione. Tratta dal romanzo omonimo di Rosa Ventrella, la narrazione si staglia sullo sfondo del quartiere più problematico della città di Bari, negli anni caldi del decennio 80-90, e vede protagonista una tenera storia d'amore, funestata purtroppo, da una faida familiare.

Nel cast della Serie: Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, Silvia Rossi, Andrea Arru, Eugenio Riccardi, Lorenzo Mazzotta, Elena Cantarone, Carmine Buschini, Vanni Bramati, Vito Mancini, Alessio Gallo, Sonia Aquino, Paolo De Vita, Crescenza Guarnieri, Kevin Magrì, Marco Falaguasta, Monica Dugo, Elia Marangon, Giorgia Damato, Maria Andrea Cesari, Graziana Marchionna, Guendalina Losito, Chiara Vinci. Gli Episodi della Fiction sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Scopriamo cosa è accaduto nella Seconda Puntata e Trama e Anticipazioni della Terza.

Storia di una Famiglia perbene: Ecco cosa è accaduto nella Seconda Puntata della Fiction...

Nella Seconda Puntata della Fiction, Storia di una famiglia perbene, abbiamo visto: Teresa e Antonio De Santis, sul lastrico dopo che un rovinoso incendio ha distrutto il loro peschereccio, costretti a malincuore a prendere una drastica decisione. A corto di denaro, hanno obbligato Maria a interrompere gli studi. Michele, addolorato per l'amica, si è prodigato per aiutarla offrendole i soldi necessari a coprire le spese scolastiche, ignaro della provenienza illecita del denaro. Maria, lusingata e colpita dal gesto, ha iniziato a guardare Michele con occhi diversi. Intanto Antonio, da sempre impegnato a difendere la sua reputazione di uomo onesto con parole e azioni, si è trovato a fare i conti con un'amara verità: suo padre era colluso con il boss Straziota. Ma a far davvero infuriare il De Santis, è stata un'altra scoperta: Vincenzo frequenta i figli di Don Nicola e con loro è coinvolto nel contrabbando. Nel frattempo, Maria e Michele pronti a fuggire, vengono scoperti da Don Nicola...

Le Anticipazioni e la Trama della Terza Puntata di Storia di una Famiglia perbene, in onda Stasera su Canale 5

Le Anticipazioni della Terza Puntata della Fiction, Storia di una famiglia perbene, in onda Stasera su Canale 5, rivelano che: sono passati ormai 7 anni, è il 1992 e Maria è all'ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione. Ha un nuovo amore, Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario. Michele, che era andato via per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a ritornare a Bari. Don Nicola, infatti, è malato: ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi che non devono saperlo fragile e vulnerabile, e crede che solo suo figlio minore sia in grado di portar a termine l'accordo con Kristi. Tutto il rione parla di questo ritorno, e Antonio è preoccupato che i due si rivedano: ed anche se Maria promette al padre che ciò non succederà, i due ragazzi si ritrovano alla festa del matrimonio di Giuseppe. Allora Antonio, infuriato, interviene.

Storia di una Famiglia perbene va in onda Stasera alle 21.45 su Canale5.