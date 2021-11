Storia di Una Famiglia Perbene: Anticipazioni Prima Puntata e Personaggi della Fiction in onda da stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Parte Stasera, mercoledì 3 novembre 2021, la nuova Fiction targata Mediaset. Scopriamo insieme le Anticipazioni della Prima Puntata e conosciamo i Personaggi che ci faranno compagnia per quattro puntate su Canale5.

L'attesa è finita! Arriva stasera, mercoledì 3 novembre 2021, Storia di Una Famiglia Perbene, in onda alle 21.40 su Canale5. La Fiction, tratta dal romanzo omonimo di Rosa Ventrella, ci catapulta nella Bari Vecchia degli anni dal 1985 al 1992. Protagoniste di questo nuovo e appassionante period melò targato Mediaset, saranno due famiglie in faida tra loro e due ragazzi la cui amicizia, diventata presto amore, cercherà di superare le differenze sociali e la decadenza che li circonda, in un mondo in cui i colpi bassi e le ostilità sporcano anche i cuori più puri. Seguiremo la storia di Michele e di Maria negli anni tra l'infanzia e l'adolescenza per poi "perderli" e ritrovarli in età adulta, ancora pronti a lottare, con le unghie e con i denti, per difendere i propri sentimenti.

Nel cast della serie, in onda da oggi per quattro puntate: Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, Silvia Rossi, Andrea Arru, Eugenio Riccardi, Lorenzo Mazzotta, Elena Cantarone, Carmine Buschini, Vanni Bramati, Vito Mancini, Alessio Gallo, Sonia Aquino, Paolo De Vita, Crescenza Guarnieri, Kevin Magrì, Marco Falaguasta, Monica Dugo, Elia Marangon, Giorgia Damato, Maria Andrea Cesari, Graziana Marchionna, Guendalina Losito, Chiara Vinci.



Storia di Una Famiglia Perbene: i Personaggi della Nuova Fiction di Canale5

Potremmo quasi definirla un moderno Romeo e Giulietta, anche se la Fiction Storia di Una Famiglia Perbene, diversamente dal capolavoro di Shakespeare, scandaglia con più accuratezza le trame sociali e i desideri di due giovani – ma anche di due famiglie – di affermarsi in un'Italia scossa dagli eventi storici che l'avrebbero cambiata totalmente, anno dopo anno. Ogni personaggio della serie affronta la vita come gli è stato insegnato in un a volte vano tentativo di riscattarsi dalla povertà e da un mondo ostile e chiuso. Maria e Michele, i due giovani protagonisti, incarnano la speranza delle proprie famiglie e l'unica – forse – occasione di uscire dal giogo di una Bari vecchia in cui non era affatto facile vivere. Ma scopriamoli nel dettaglio questi personaggi che ci faranno compagnia da stasera, 3 novembre 2021.

I Protagonisti di Storia di Una Famiglia Perbene: Maria e Michele

Maria De Santis - interpretata da Silvia Rossi da piccola e da Federica Torchetti da grande - è l'ultimogenita di una famiglia di pescatori. In casa la chiamano "Malacarne" per via del suo carattere insolente ma anche caparbio, intelligente e risoluto. All'inizio della storia ha tredici anni e già da ragazzina non riesce a sopportare la muta sottomissione a cui si sottopone la madre Teresa. Unica ancora di salvezza per Maria, è la nonna Antonietta. Solo lei riesce a capirla e ad aiutarla. Nella sua vita c'è anche Michele, un suo compagno di scuola e figlio del boss Nicola Straziota, con cui comincerà dapprima una grande amicizia e che poi si trasformerà in un grande amore impossibile, che lei proteggerà con tutte le sue forze.

Michele Staziota - interpretato da Andrea Arru da piccolo e da Carmine Buschini da grande - è l'ultimogenito della famiglia malavitosa degli Straziota. Bello, intelligente e amante della musica, sogna di diventare un cantante. Conosce Maria salvandola da una caduta in mare e subito tra loro nasce un sentimento che va ben oltre l'amicizia. Anche grazie a questo incontro, crescerà sempre di più in lui la voglia di lasciare Bari per allontanarsi dai loschi traffici della sua famiglia.

La famiglia De Santis

Antonio De Santis – interpretato da Giuseppe Zeno - è il padre di Maria . È un pescatore fiero , coraggioso , severo e purtroppo a volte manesco con i figli e la moglie. Nonostante il carattere burbero, ama molto la sua famiglia ma sembra incapace di dimostrarlo apertamente. Nel corso della storia, la sua vita verrà sconvolta da una rivelazione dal passato .

– interpretato da - è il . È un , , e con i figli e la moglie. Nonostante il carattere burbero, ma sembra apertamente. Nel corso della storia, da . Teresa De Santis – interpretata da Simona Cavallari – è la mamma di Maria , Giuseppe e Vincenzo . É una moglie devota al marito ma anche succube dei suoi attacchi di violenza. Quando però Maria cercherà di difendere il suo futuro dalle ingerenze paterne, mostrerà di essere una vera leonessa .

– interpretata da – è la , e . É una ma anche succube dei suoi attacchi di violenza. Quando però dalle ingerenze paterne, una . Giuseppe De Santis – interpretato da Eugenio Riccardi – è il fratello maggiore di Maria . È lui principalmente ad aiutare il padre con la barca e sembra chiaro che il suo destino sia già scritto. Dopo essere tornato dal militare, sposa la sua storica fidanzata Beatrice.

– interpretato da – è il . ad con la barca e sembra chiaro che il suo destino sia già scritto. Dopo essere tornato dal militare, sposa la sua storica fidanzata Beatrice. Vincenzo De Santis – interpretato da Lorenzo Mazzotta – è il secondogenito di Antonio e Teresa . Diversamente da suo fratello, non riesce a farsi apprezzare dal padre e di questo ne soffre molto . Orgogliosamente però cerca di non mostrare il suo dolore. Il suo carattere lo porta a fare delle scelte molto sbagliate .

– interpretato da – è il di e . Diversamente da suo fratello, e di questo . Orgogliosamente però cerca di non mostrare il suo dolore. Il suo carattere lo porta a fare delle . Antonietta – interpretata da Elena Cantarone – è la nonna di Maria e madre di Teresa. È l'unica su cui sua nipote può contare, visto che – per il grande amore che nutre per i nipoti – non si fa scrupolo di difenderli dalle ire del genero. Capisce subito che Maria è innamorata di Michele e senza pensarci, si schiera dalla sua parte per difendere questo amore che pare impossibile.

La famiglia Straziota

Nicola Straziota – interpretato da Vanni Bramati – è il capo famiglia e capo clan degli Straziota . Contrabbandiere senza scrupoli , ama profondamente sua moglie Angelica e tutti e tre i suoi figli , Salvo , Carlo e Michele . Carismatico e intelligente, riesce saggiamente a coordinare la rete di malaffare della città di Bari e a intessere stretti rapporti con la mafia albanese.

– interpretato da – è il e . , sua e , , e . Carismatico e intelligente, riesce saggiamente a coordinare la rete di malaffare della città di Bari e a intessere stretti rapporti con la mafia albanese. Angelica Straziota – interpretata da Sonia Aquino – è la moglie di Nicola . Collabora con il marito nel traffico di sigarette e ha una predilezione per il figlio Michele , che reputa debole in confronto al marito e agli altri due figli. È una donna appagata e felice sia grazie all'amore del suo consorte che ai soldi che la sua famiglia guadagna grazie al contrabbando.

– interpretata da – è la . nel e ha una , che reputa debole in confronto al marito e agli altri due figli. È una donna appagata e felice sia grazie all'amore del suo consorte che ai soldi che la sua famiglia guadagna grazie al contrabbando. Salvo Straziota – interpretato da Vito Mancini – è il primogenito di Nicola e Angelica . Per il suo corpo muscoloso e allenato è detto il “Carrarmato”, ed è fiero di questo soprannome. Collabora attivamente con il padre nei suoi traffici illeciti ma nella sua vita privata c'è un grande segreto .

– interpretato da – è il . Per il suo è detto il “Carrarmato”, ed è fiero di questo soprannome. nei suoi traffici illeciti ma un . Carlo Straziota – interpretato da Alessio Gallo – è il secondogenito di Nicola e Angelica. Non è palestrato e scattante come il fratello Salvo e nemmeno intelligente come Michele ma è quello a cui il padre ha affidato gli affari sporchi di famiglia.

Storia di Una Famiglia Perbene Anticipazioni della Prima Puntata in onda Stasera su Canale5

La Prima Puntata di Storia di Una Famiglia Perbene va in onda Stasera – mercoledì 3 novembre 2021 – in prima serata su Canale5. Nel primo dei quattro appuntamenti previsti per la Fiction, conosciamo Maria, Michele e le loro due famiglie. Ci ritroviamo nella Bari Vecchia ed è il 1985. Maria De Santis e Michele Straziota si incontrano per caso, quando il ragazzo salva la sua coetanea da una caduta in mare. I due scoprono, loro malgrado, di appartenere a due mondi completamente diversi. Le loro famiglie sono agli antipodi. L'una dedita ad attività lecite come la pesca, l'altra ricca e opulenta grazie ai traffici illeciti di cui si occupa. I giovani, nonostante tutto, hanno molto in comune, più di quanto potessero immaginare. Hanno il sogno di migliorarsi e di evadere dal rione. Tra loro comincia una forte amicizia che, in poco tempo, si trasforma in amore. Ma a casa il loro rapporto comincia a infastidire. Antonio De Santis non vuole che sua figlia frequenti uno Straziota e farà di tutto per tenerla lontana da lui.

Storia di Una Famiglia Perbene va in onda Stasera alle 21.40 su Canale5.