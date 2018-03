Stephen Hawking e La Teoria del Tutto: Il film con Eddie Redmayne stasera su Rete 4

Per ricordare Stephen Hawking, morto oggi a Cambridge all'età di 76 anni, Rete 4 manderà in onda questa sera, 14 marzo 2018, il film La Teoria del Tutto.

Diretto da James Marsh nel 2014, e basato sulle memorie dell'ex moglie di Stephen Hawking, Jane (interpretata nel film da Felicity Jones) dal titolo "Travelling to Infinity: My Life with Stephen", pubblicata in Italia con il titolo "Verso l'infinito", il film vede protagonista Eddie Redmayne nei panni del celebre astrofisico, uno dei più famosi scienziati della nostra epoca e autore del bestseller "Dal Big Bang ai buchi neri. Breve storia del tempo" ("A Brief History of Time"), che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.





Per la sua interpretazione, Redmayne vinse nel 2015 un Golden Globe e un Oscar come migliore attore protagonista (una delle cinque candidature ottenute dal film di Marsh).



Eddie Redmayne si trasforma in Stephen Hawking:



La Teoria del tutto: Eddie Redmayne si trasforma in Stephen Hawking

La trama ufficiale del film La Teoria del Tutto

La Teoria del Tutto, il film diretto da James Marsh, racconta la storia del più grande e celebrato fisico della nostra epoca, Stephen Hawking (1942-2018), e di Jane Wilde, la studentessa di Arte di cui si è innamorato mentre studiavano insieme a Cambridge negli anni 60. All'età di 21 anni, Stephen Hawking (Eddie Redmayne), brillante studente di cosmologia, è stato colpito da una malattia terminale per la quale, secondo le diagnosi dei medici, gli sarebbero rimasti 2 anni di vita. Stimolato però all'amore della sua compagna di studi a Cambridge, Jane Wilde (Felicity Jones), arrivò ad essere chiamato il successore di Einstein, oltre a diventare un marito e un padre dei loro tre figli. Durante il loro matrimonio allo stesso modo in cui il corpo di Stephen si indeboliva, dall'altro lato la sua fama accademica saliva alle stelle.