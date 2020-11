Stasera in TV: la prima serata di lunedì 2 novembre 2020

Anticipazioni TV

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco i migliori programmi, film e serie tv in prima serata oggi, lunedì 2 novembre 2020, sui principali canali tv.

La prima serata in TV di oggi, lunedì 2 novembre 2020, sui principali canali tv in chiaro, offre una vasta scelta di fiction, film, serie tv e programmi di intrattenimento e di approfondimento: stasera su Rai 1 torna il re delle Fiction, Giuseppe Fiorello in Gli orologi del diavolo, mentre Rai Movie punta su Gli implacabili, un classico del genere western con Clark Gable e Jane Russell e Iris ci racconta la storia del leggendario olimpionico Jesse Owens con Race - Il colore della vittoria, in onda alle 21.

Su La7 due nuovi episodi della serie cult Grey's Anatomy (16esima stagione) ci aspettano a partire dalle 21.15, mentre Rai4 e TV8 puntano sulle repliche di Il Trono di Spade e Gomorra - La serie (due episodi della quarta stagione). Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, Rai2 ci offre a partire dalle 21.20 il documentario America's Great Divide: From Obama to Trump, scritto e diretto da che ci racconta la frattura politica tra il Partito Democratico e quello Repubblicano in questi primi due decenni del XXI secolo. Su Rai3, l'immancabile appuntamento con le inchieste scomode di Report. Su Canale 5 ci aspetta invece il massimo disimpegno con una nuova puntata live de Il Grande Fratello Vip.

Stasera in TV: Film e Programmi di Lunedì 2 novembre 2020

Il miglior film da non perdere Stasera in TV

Casinò, il film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci e James Woods, in onda alle 21.15 su Cielo.

La trama del film: Sam Rothstein (Robert De Niro) detto Asso, viene incaricato dal boss malavitoso Remo Gaggi di gestire il casinò Tangiers a Las Vegas.

Dopo aver aggirato la legge grazie alle lacune burocratiche della Contea, Asso diventa il gestore del casinò e in breve tempo riesce ad ottenere incredibili profitti con la complicità del fittizio proprietario Phillip Green (Kevin Pollak). Mentre il Tangiers diventa celebre e ospita personalità di spicco, Gaggi incarica Nicky Santoro (Joe Pesci) di controllare gli affari di Asso. Pur essendo amici di vecchia data, Asso teme che i metodi barbari di Nicky possano mettere in pericolo il suo traffico d'illeciti. Le sue preoccupazioni, tuttavia, sono momentaneamente sollevate dall'incontro con l'affascinante Ginger McKenna (Sharon Stone).



Vi consigliamo anche: Gli Implacabili su Rai Movie alle 21.10, Warcraft, il film di Duncan Jones ispirato al celebre videogioco fantasy, in onda alle 21.10 su Italia 2, Rendition - Detenzione illegale, il thriller drammatico con Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal e Meryl Streep, ambientato poco dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001, in onda alle 21.10 su Paramount Channel e Race - Il colore della vittoria, il film che racconta la storia di Jesse Owens, l'atleta afro-americani vincitore di quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936 attraverso la voce di sua figlia Marlene, in onda alle 21 su Iris.



Race - Il colore della vittoria: Il trailer italino del film - HD

Tutti i Film Stasera in TV, in prima e seconda serata.

La migliore fiction o serie da vedere Stasera in TV

Gli orologi del diavolo, la nuova Fiction di Rai1 con protagonista Beppe Fiorello, tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all'omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo. La storia vera è quella di Gianfranco Franciosi (Marco Merani nella serie) un "eroe per caso": il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Una vita stravolta dagli eventi, passata dalla routine di abile meccanico a quella di uomo al servizio dello Stato infiltrato nel narcotraffico.

Vi consigliamo anche: Due nuovi episodi di Grey's Anatomy 16, in onda dalle 21.15 su La7, due episodi della quarta stagione di Gommora - La serie su TV8 dalle 21.30, Il Trono di Spade dalle 21.20 su Rai 4 e un nuovo episodio di Little Murders by Agatha Christie, la serie basata sui romanzi della regina del giallo, in onda su La7D alle 21.30.

I programmi da guardare Stasera in TV

Report, il programma d'investigazione giornalistica condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3 alle 21.20, l'approfondimento politico di Quarta Repubblica con Nicola Porro, in onda su Rete 4 dalle 21.20. Per chi vuole pure intrattenimento c'è ovviamente il Grande Fratello Vip su Canale 5 a partire dalle 21.20 e il programma culinario Riaccendiamo i fuochi, in onda su Nove dalle 21.25.