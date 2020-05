Stasera in TV: i Film e Programmi di Giovedì 21 Maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopri tutti i film e programmi televisivi stasera in tv. Cosa danno questa sera in televisione in prima serata sui canali Mediaset e Rai. La guida tv di oggi Giovedì 21 Maggio per scoprire cosa c’è da vedere su tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY.

Ecco i Film e Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi giovedì 21 maggio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

APPuntamento con l'amore

(Commedia, 2014, durata: 86 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Max Nichols con Analeigh Tipton, Miles Teller, Jessica Szohr, Kid Cudi, Kelly Southerland, Kellyn Lindsay



APPuntamento con l'amore: Il trailer italiano del film - HD

Trama del film APPuntamento con l'amore: L'avventura di una sola notte combinata tramite un sito di appuntamenti on line, si trasforma in un incubo per Megan (Analeigh Tipton) e Alec (Miles Teller) quando una bufera di neve paralizza New York! Bloccati nell'appartamento di lui, costretti a passare un altro giorno e un'altra notte insieme, il primo vero faccia a faccia tra i due è un insieme di battibecchi, che però riaccende lo spirito provocatorio che aveva contraddistinto il loro incontro on line...Leggi qui la trama completa di APPuntamento con l'amore

Inception

(Thriller, fantascienza, 2010, durata: 148 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy



Inception: Il nuovo full trailer in italiano del film



Trama del film Inception: La vicenda ha inizio quando il magnate giapponese Saito assolda Dominic ‘Dom’ Cobb (Leonardo DiCaprio) e il socio Arthur (Joseph Gordon-Levitt) per innestare nel rivale Fisher l’idea di disgregare il suo impero economico. I due soci sono esperti della tecnica dell’estrazione, che consiste nell’infiltrarsi nella mente vulnerabile di chi dorme. Questa volta, tuttavia, saranno loro a dover generare nella vittima un nuovo ricordo. In cambio della collaborazione, Saito offre a Dom la possibilità di tornare in America, da dove è fuggito poiché accusato dell’omicidio della moglie Mal (Marion Cotillard).Leggi qui la trama completa di Inception

Rush

(Azione, biografico, drammatico, 2013, durata: 123 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Ron Howard con Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Christian McKay, Pierfrancesco Favino, Natalie Dormer, Alexandra Maria Lara



Rush: Nuovo trailer italiano in HD



Trama del film Rush: Il film ripercorre il rapporto di competizione tra i campioni di Formula 1, Niki Lauda e James Hunt. I due piloti si incontrano per la prima volta nel 1970, durante il campionato di Formula 3. Tra Niki (Daniel Brühl) e James (Chris Hemsworth) nasce subito una forte rivalità, accentuata dalle enormi differenze caratteriali. Mentre Hunt, infatti, vive la sua vita con dissolutezza, osannato dalla sua scuderia, Lauda è meticoloso e riservato... leggi qui la trama completa di Rush

In questo mondo di ladri

(Commedia, 2004, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Carlo Vanzina con Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Biagio Izzo, Enzo Iacchetti, Max Pisu, Ricky Tognazzi, Leo Gullotta, Nicola Pistoia







Trama del film In un mondo di ladri: La storia del banchiere Fabio (Carlo Buccirosso), e dell'amante Monica (Valeria Marini), il fallito Nicola (Biagio Izzo), il ristoratore pieno di debiti Walter (Max Pisu) e Lionello (Enzo Iacchetti), chirurgo in crisi. Sono tutti diversi tra loro, ma hanno una cosa in comune: hanno bisogno di soldi. È per questo che tutti cadono vittima di una truffa immobiliare Leggi qui la trama completa di In questo mondo di ladri

Mystic Pizza

(Commedia, 1989, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Donald Petrie con Julia Roberts, Annabeth Gish, Lili Taylor, Vincent D'Onofrio, William R. Moses, Adam Storke, Matt Damon







Mystic Pizza: Ambientato nella cittadina di pescatori chiamata Mystic, nel Connecticut, il film racconta le avventure di tre giovani ragazze, appena uscite dal liceo e provenienti da una famiglia modesta e di origine portoghese: le due sorelle Kat (Annabeth Gish) e Daisy Aravjo (Julia Roberts), e la loro migliore amica Jojo Barboza (Lili Taylor). Insieme lavorano come cameriere nella pizzeria "Mystic Pizza", gestita da Leona (Conchata Ferrell), che le considera come figlie e che custodisce gelosamente la formula segreta della sua salsa speciale. Leggi qui la trama completa di Mystic Pizza

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1

(azione, avventura, drammatico, 2014, durata: 123 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks



Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del film Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1: Dopo aver distrutto l’arena degli Hunger Games, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) è stata trasportata nel distretto 13, che sopravvive segretamente sotto terra da diversi anni. Il capo della ribellione Pultarch Havensbee (Philip Seymour Hoffman) e la presidentessa Alma Coin (Julianne Moore) vorrebbero che Katniss fosse il simbolo della rivolta contro il Presidente Snow (Donald Sutherland). Per convincere la ragazza ad unirsi alla lotta, Plutarch le mostra la devastazione che Capital City ha prodotto nel suo vecchio distretto. Quella stessa sera, Peeta Mellark (Josh Hutcherson) trasmette un messaggio a nome di Snow, chiedendo di cessare il fuoco. Katniss è sconvolta nel vederlo ancora vivo e capisce che il ragazzo è stato plagiato dai nemici...Leggi qui la trama completa del film Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1

Il Potere dei Soldi

(Thriller, drammatico, 2016, durata: 123 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Robert Luketic con Harrison Ford, Gary Oldman, Amber Heard, Liam Hemsworth, Josh Holloway, Richard Dreyfuss, Embeth Davidtz



Il Potere dei Soldi: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del film Il Potere dei Soldi: La vicenda si svolge a New York, nel mondo delle aziende produttrici di high tech. Il giovane Adam Cassidy (Liam Hemsworth), un ragazzo di umili origini ma molto brillante, lavora allo sviluppo di nuovi software per la Wyatt Corporation, una grande società di telecomunicazioni gestita dal potente magnate Nicolas Wyatt (Gary Oldman). Il ragazzo è ambizioso e cerca di fare rapidamente carriera, spinto dalla necessità di pagare le spese mediche del padre malato (Richard Dreyfuss). Un giorno, deluso dall’ultimo software realizzato da Adam con il suo team di sviluppo, Wyatt licenzia tutta la squadra. Per ripicca, Adam usa la carta di credito aziendale ancora in suo possesso per offrire una notte di bagordi ai suoi compagni. Il giorno successivo, Adam viene richiamato da Wyatt che pretende la restituzione della carta di credito, obbligandolo a svolgere un incarico di spionaggio industriale.Leggi qui la trama completa del film Il Potere dei Soldi

Jack Ryan - L'iniziazione

(Thriller, azione, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Kenneth Branagh con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Feore, Gemma Chan, Nonso Anozie



Jack Ryan - L'iniziazione: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del film Jack Ryan - L'iniziazione: In questo nuovo episodio diretto da Kenneth Branaghl, ritroviamo Ryan (Chris Pine), soldato americano che durante una missione in Afghanistan scampa a un incidente aereo. Durante la riabilitazione, conosce la dottoressa Cathy Muller (Keira Knightley), giovane e bellissima donna che gli cambia la vita, e attira l’attenzione di un agente della CIA di nome William Thomas Harper (Kevin Costner). Passano 10 anni e Jack ora lavora per la CIA e usa la copertura di consulente finanziario per tenere sotto controllo le transazioni finanziarie sospette. Durante questo incarico, si accorge della sparizione di grosse somme di denaro - possedute da organizzazioni russe - che potrebbero provocare gravi donne all’economia americana. Ryan, è dunque costretto ad andare a Mosca per indagare...Leggi qui la trama completa del film Jack Ryan - L'iniziazione

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Suburban Girl (commedia, drammatico, 2007, durata: 97 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Romance

(commedia, drammatico, 2007, durata: 97 Min) in onda Stardust (avventura, fantasy, 2007, durata: 127 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

(avventura, fantasy, 2007, durata: 127 Min) in onda Il Coraggio della Verità (drammatico, 2018, durata: 133Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Programmi di stasera in TV

Diritto e Rovescio periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Condotto da Paolo Del Debbio in onda alle 21.25 su Rete 4

Piazza Pulita programma di approfondimento politico con ospiti in studio. Condotto da Corrado Formigli in onda alle 21.15 su La7

programma di approfondimento politico con ospiti in studio. Condotto da Corrado Formigli Poco di tanto show dedicato agli sessanta, settanta e ottanta. Condotto da Maurizio Battista in onda alle 21.20 su Rai 2

Tutti i Film Stasera in TV

Tutte le Serie Tv in onda

Tutti i Programmi in onda