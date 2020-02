Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 7 Venerdì 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Madre!, Matrimonio a Parigi, Si muore tutti democristiani, Mary e Martha, Skin Trade: Merce umana, I tre moschettieri, Crank.

Madre!

(Horror, drammatico, thriller, 2017, durata: 121 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Jovan Adepo.



Madre!: Trailer italiano - HD



Trama del Film: Madre!: Madre!, è un film del 2017 diretto da Darren Aronofsky. Il film è incentrato su una coppia di sposi che vive in un vecchio casolare in mezzo al bosco. L’abitazione, distrutta da un incendio, è stata ricostruita con amore e devozione dalla moglie, una donna che vive per aiutare e servire suo marito, un poeta molto stimato che sta attraversando una profonda crisi creativa. In mezzo alle ceneri della casa, l’uomo ha trovato un cristallo che custodisce gelosamente impedendo a sua moglie di toccarlo. Nonostante sia devota a suo marito, la donna inizia a provare una sorta di gelosia per la sua ossessione creativa, sentendosi esclusa dai pensieri dell’uomo che ama ed idolatra. Un giorno, bussa alla porta uno sconosciuto che si dice grande fan del poeta. Quest’ultimo, noncurante delle proteste di sua moglie, decide di ospitare il forestiero poiché il suo ego viene nutrito dai complimenti e dalle premure del misterioso uomo. Vedendosi messa da parte, la moglie soffre profondamente. Le sue paure, inoltre, crescono con l’arrivo della moglie dello sconosciuto e degli invadenti figli che distruggono il clima rilassato della casa….

Matrimonio a Parigi

(Commedia, 2011, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Claudio Risi con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana De Nardis, Emanuele Bosi.



Matrimonio a Parigi: Il trailer del film con Massimo Boldi



Trama del Film: Matrimonio a Parigi: Durante una vacanza in Francia, per far visita al figlio Mirko, un industriale milanese abituato ad evadere il fisco con ogni mezzo incontra Gennaro, un finanziere rispettoso della legge, un onestissimo uomo del Sud. Il destino vuole che le due famiglie si ritrovino nella stessa camera d'albergo e che Mirko s'innamori di Natalina, figlia di Gennaro.

Si muore tutti democristiani

(Commedia, 2017, durata: 89 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di ll Terzo Segreto di Satira con Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi, Renato Avallone, Valentina Lodovini, Francesco Mandelli.



Si muore tutti democristiani: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Si muore tutti democristiani: Si muore tutti democritiani, il film realizzato da Il terzo segreto di Satira, racconta il percorso lavorativo di tre colleghi e amici da una vita: Enrico, Fabrizio e Stefano. Accomunati dagli stessi ideali e dalle stesse convinzioni politiche, hanno alle spalle un passato fortemente etico e antisistemico, militando, pur con inclinazioni diverse, tra le file della cosiddetta sinistra italiana. I tre ragazzi sono accomunati anche dagli stessi sogni e dalla passione per il videomaking, ma faticano a emergere in quel mondo: hanno fondato una piccola casa di produzione, che si barcamena tra video per il sociale, per i sindacati e persino per i matrimoni, cercando di mantenere sempre una sorta di coerenza etica e politica. Ma i loro sogni sono molto più grandi: desiderano poter finalmente tornare a realizzare documentari a tema sociale e girare il mondo per lavoro. Improvvisamente, ricevono una proposta che potrebbe finalmente permettergli di realizzare i loro sogni. Ma non è tutto oro quel che luccica: una Onlus che si occupa di immigrazione li ingaggia per girare un documentario, offrendogli un considerevole compenso economico. Fin qui tutto bene. I problemi sorgono nel momento in cui il capo della Onlus risulta coinvolto in uno scandalo di riciclaggio di denaro e truffa ai danni degli immigrati

Mary e Martha

(Drammatico, 2013, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Phillip Noycecon Hilary Swank, Brenda Blethyn, Sam Claflin, Frank Grillo, Sean O'Bryan, James Woods.







Trama del Film Mary e Martha: Due donne unite da un triste destino: entrambe hanno perso i propri figli in Africa contraendo la malaria. Decidono di unirsi per ottenere ascolto e aiuto dalle autorità americane..

Skin Trade: Merce umana

(Azione, 2014, durata: 96 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Ekachai Uekrongthamcon Dolph Lundgren, Tony Jaa, Peter Weller, Ron Perlman, Mike Dopud, Michael Jai White, Sahajak Boonthanakit, Tasya Teles.



Skin Trade: Merce umana: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Skin Trade: Merce umana: Skin Trade Merce umana, l'action thriller diretto da Ekachai Uekrongtham, vede protagonista Nick Cassidy, un detective della polizia di New York alla prese con un'indagine su criminali dell'est Europa coinvolti in un vasto traffico internazionale di esseri umani. Dopo che la sua famiglia viene uccisa dai gangster su cui stava indangando, Nick parte per Bangkok in cerca di giustizia. Lì dovrà unire le sue forze a quelle di un collega tailandese Tony Vitayakul per ottenere la sua vendetta ed eliminare i responsabili dell'uccisione di sua moglie e di sua figlia.

I tre moschettieri

(Avventura, azione, storico, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Paul W.S. Anderson con Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz.



I tre moschettieri: Il trailer italiano del film



Trama del Film I tre moschettieri: Sono conosciuti come Porthos, Athos e Aramis, tre combattenti d'elite che servono il Re di Francia come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, i moschettieri si imbattono in un giovane aspirante eroe, D'Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva. Insieme, i quattro affrontano una pericolosa missione per far luce sul complotto che minaccia la Corona, ma anche il futuro dell'Europa.

Crank

(Azione, thriller, 2006, durata: 84 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Mark Neveldine, Brian Taylor con Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Smart Cantillo, Efren Ramirez, Dwight Yoakam, Carlos Sanz, Reno Wilson.







Trama del Film Crank: Chev Chelios inizia la sua giornata ricevendo una telefonata inaspettata. Intontito, praticamente incapace di muoversi e con il cuore che batte a malapena, risponde al cellulare e sente la voce di Ricky Verona, un criminale, che gli comunica che durante il sonno è stato avvelenato e ora gli rimane solo un’ora di vita. Chev è un killer che lavora per un potente gruppo malavitoso della West Coast. La notte precedente quello che doveva essere un omicidio su commissione come gli altri era andato a monte: Chev ha lasciato vivere la vittima designata, nel tentativo di abbandonare il mondo del crimine e iniziare una nuova vita con la fidanzata Eve. Ora Chev deve muoversi, in senso letterale, per restare vivo. L’unico modo per evitare che il veleno fermi il suo cuore è mantenere alto il flusso di adrenalina. Mentre il tempo scorre, Chelios si lancia per le strade di Los Angeles, falciando tutti quelli che ostacolano la sua corsa. Deve mettere in salvo Eve, precedere chi vuole eliminarlo e cercare un antidoto che gli permetta di contrastare il veleno che gli hanno iniettato..

Altri film in onda questa sera:

