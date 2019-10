Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 4 Ottobre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Guardiani della Galassia Vol. 2, Mai Stati Uniti, Sette anni in Tibet, Fury, Danni collaterali, Le verità nascoste, Troy.

Guardiani della Galassia Vol. 2

(Azione, fantascienza, 2017, durata: 137 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel.



Guardiani della Galassia Vol. 2: Il trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Guardiani della Galassia Vol. 2: Il gruppo di eroi atipici e alieni singolari, più che Guardiani della galassia, svogliate sentinelle dello spazio, si tuffa in una nuova avventura per scoprire l'identità del padre di Peter Quill/Star-Lord, lo spavaldo ladro spaziale incastrato suo malgrado nel ruolo di leader della sgangherata banda.

Mai Stati Uniti

(Commedia, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli.



Mai Stati Uniti: Il trailer del film



Trama del Film Mai Stati Uniti: Italia 2012. E' tempo di crisi. Lo sanno bene i cinque protagonisti della nostra storia. Quello che non sanno pero' è che il destino sta per unirli, cambiando per sempre le loro vite, tra commedia e sentimento. Insomma Angela, Dario, Carmen, Michele e Nino hanno ben poco in comune tra loro, anzi, a dirla tutta, neanche si conoscono. Ma un giorno arriva la telefonata di un notaio che li convoca d'urgenza nel suo studio. E' lì che i cinque si incontrano per la prima volta e scoprono il motivo di quel'’inaspettata chiamata: la lettura del testamento di un certo Vanni Galvani.

Sette anni in Tibet

(Drammatico, 1997, durata: 129 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Jean-Jacques Annaud con Brad Pitt, David Thewlis, Jamyang Jamtsho Wanguchuk, Danny Denzongpa, Inceborga Apkunaite, Sonam Wangchuk.







Trama del Film Sette anni in Tibet: Nel 1939, Heirich Harrer accetta il compito affidato dal Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e lascia l’Austria alla volta dell’Himalaya. L’esperto arrampicatore, infatti, è stato incaricato di raggiungere la nona vetta più alta al mondo, dopo che numerosi colleghi hanno fallito. Mentre la moglie, incinta, vorrebbe che non partisse, Heinrich è deciso a tentare l’impresa con il collega Peter Aufschnaiter. La scalata, tuttavia, è più difficile del previsto e allo scoppio della Guerra Mondiale, l’Impero Britannico in India arresta gli scalatori in quanto nazisti, rinchiudendoli in un campo di concentramento. Passano tre anni, durante i quali il matrimonio di Heinrich va in mille pezzi. Ma lo scalatore e i suoi connazionali architettano un piano molto astuto e si danno alla fuga. Heinrich e Peter si recano in Tibet, incontrando l’aperta diffidenza dei pacifici monaci buddhisti. Passano altri anni prima che il Dalai Lama, il bambino Tenzin Gyatso, convochi Heinrich al suo cospetto per commissionargli la creazione di un cinema. Inizia così una profonda amicizia, sancita dal rispetto e dal desiderio di conoscere le rispettive culture. Mentre la vita scorre pacificamente, la Cina acquista sempre più potere e la vita del Dalai Lama è in pericolo. Heinrich si troverà a dover lottare per la sua nuova casa, mentre cresce in lui il desidero di incontrare il figlio, ormai adulto.

Fury

(Azione, drammatico, guerra, 2014, durata: 135 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di David Ayer con Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña, Scott Eastwood.



Fury: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Fury: Mentre gli Alleati sferrano l'attacco decisivo ai nazisti in Europa, un agguerrito sergente dell'esercito americano Don Collier, da tutti chiamato "Wardaddy", guida un'unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman (chiamato, appunto, Fury). Una missione temeraria ed eroica nel cuore della Germania nazista, ormai al collasso. In inferiorità numerica, disarmati e con una recluta giovane e inesperta nel plotone, Wardaddy e i suoi uomini dovranno ricorrere a tutto il proprio coraggio e alla propria arguzia per sopravvivere agli orrori della guerra.

Danni collaterali

(Azione, thriller, 2002, durata: 108 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Andrew Davis con Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Leguizamo, John Turturro.







Trama del Film Danni collaterali: Gordon Brewer, vigile del fuoco di Los Angeles, perde in un attimo tutto ciò che ama: arrivato in ritardo ad un appuntamento con la moglie ed il figlio, assiste impotente allo scoppio di una bomba, che uccide entrambi. L'attentato viene attribuito ad un pericoloso terrorista colombiano, ma la giustizia è lenta e Gordy capisce che è giunta l'ora di vendicarsi per suo conto...

Le verità nascoste

(Thriller, 2000, durata: 126 Min) in onda alle 21.10 su Rai Moive

Un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Amber Valletta.







Trama del Film Le verità nascoste: New England, Stati Uniti. Il matrimonio del dottor Norman Spencer con la bellissima moglie Claire fila alla perfezione, nonostante una relazione extra coniugale consumata l'anno precedente all'insaputa della moglie. All'improvviso Claire nella loro casa comincia a sentire strane voci e a vedere l'immagine spettrale di una giovane donna. Norman all'inizio pensa che si tratti di paranoie poi si rende conto che la cosa non può essere sottovalutata.

Troy

(Azione, storico, 2004, durata: 161 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox.







Trama del Film Troy: Nell'antica Grecia, la passione dei due tra i più famosi amanti della letteratura, Paride principe di Troia e Elena regina di Sparta, fece scatenare una guerra che distrusse una intera civiltà. Quando Paride porta via Elena al marito Menelao, re di Sparta, compie un affronto intollerabile verso tutta la famiglia, e quindi anche nei confronti del fratello di questi, Agamennone, il potente sovrano di Micene, il quale rapidamente chiama a raccolta tutti i regnanti della Grecia per lavare l'onta subita. In realtà Agamennone non vuole solo difendere l'onore della famiglia, ma anche soddisfare la sua enorme avidità conquistando Troia per prendere il controllo dell'Egeo e assicurarsi così la supremazia del suo già vasto impero. La città governata da Priamo e difesa dal principe Ettore è circondata da alte mura e non è mai stata espugnata. Il solo uomo che può determinare la vittoria o la sconfitta di Troia è il greco Achille, il guerriero più forte in vita all'epoca....

