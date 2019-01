Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 4 Gennaio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Zootropolis, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Wine to love, Di nuovo in gioco, Bus 657, Medicus, Indian - La grande sfida, Tutti insieme inevitabilmente, Herbie - il supermaggiolino

Zootropolis

(Animazione, avventura, family, 2016, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush con le voci italiane di Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino, Diego Abatantuono.



Zootropolis: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Zootropolis: Il film è ambientato nell'omonima città, una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo. Composta da quartieri differenti tra di loro come l'elegante Sahara Square e la gelida Tundratown, Zootropolis accoglie animali di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, in questa città tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile. Decisa comunque a dimostrare il suo valore, Judy si lancia nella risoluzione di un caso misterioso per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde.

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno

(Azione, fantasy, thriller, 2012, durata: 165 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Christopher Nolan con Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine, Tom Hardy, Anne Hathaway.



Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in quell'istante da eroe a fuggiasco. Prendendosi la colpa della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto per ciò che lui e il Commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per un po' di tempo la bugia ha funzionato, in quanto l'attività criminale a Gotham City è stata schiacciata dal peso del Dent Act, una legge anti crimine. Ma tutto cambierà con l'arrivo di una astuta ladra con uno strano piano in mente. Molto più pericoloso, comunque, è l'arrivo di Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham portano Bruce a uscire dal suo esilio auto-imposto. Ma anche se indossa nuovamente il mantello e il cappuccio, Batman potrebbe non essere abbastanza forte per fermare Bane.

Wine to love

(Commedia, sentimentale, 2018, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Domenico Fortunato con Ornella Muti, Domenico Fortunato, Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires, Caterina Shulha.



Wine to love: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Wine to love: In Basilicata, alle pendici del Monte Vulture, si estende l'immenso vigneto dell'azienda vinicola Favuzzi. Il solitario e burbero Enotrio Favuzzi produce un pregiato vino rosso, l'Aglianico, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali, suscitando l'interesse di un'imprenditrice americana, Laura Rush, decisa ad unificare sotto il marchio della sua enoteca di lusso di New York le più prestigiose aziende vitivinicole italiane. Dopo aver "conquistato" imprese del nord e centro, vuole mettere le mani anche sul vino di Enotrio e, per convincerlo a vendere, manda in Italia il suo uomo più fidato, Nico. Un'altra persona è però interessata ai vigneti di Enotrio: suo fratello Luca che vuole vendere i terreni per costruire un resort di lusso. Enotrio, attaccato alla sua terra e orgoglioso del suo vino è fermo nella sua posizione. Le cose sono destinate a cambiare con il ritorno in paese di Anna Monti, una ex top model di cui Enotrio è sempre stato innamorato...

Di nuovo in gioco

(Drammatico, 2012, durata: 111 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Robert Lorenz con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman, Scott Eastwood.



Di nuovo in gioco: Il trailer italiano del film



Trama del Film Di nuovo in gioco: Gus Lobel è da decenni uno dei migliori scout del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti sportivi; tuttavia, malgrado cerchi a tutti i costi di nasconderlo, l'età avanza. Ma Gus, che è in grado di riconoscere il tipo di battuta solo dal rumore della mazza da baseball, si rifiuta di finire in "panchina" e di terminare così gli ultimi anni della sua brillante carriera. Purtroppo però non ha scelta. L'ufficio centrale degli Atlanta Braves inizia a mettere in discussione le sue capacità, specialmente in vista della selezione di un nuovo fenomeno del baseball. L'unica persona che potrebbe aiutarlo è l'unica alla quale Gus preferirebbe non doversi rivolgere: sua figlia Mickey, un avvocato di Atlanta, una giovane donna che grazie alla sua ambizione, sta per diventare socio dello studio legale in cui lavora. Mickey ha sempre avuto un rapporto difficile con suo padre, il quale, dopo la morte della moglie, non è stato un genitore modello.

Bus 657

(Azione, thriller, 2015, durata: 93 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Scott Mann con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano, Morris Chestnut.



Bus 657: Primo trailer del film - HD



Trama del Film Bus 657: Un padre che non ha i mezzi per pagare le cure mediche per sua figlia, come ultima risorsa si mette in società con un avido collega per derubare un casinò. Quando le cose si complicano sono costretti a dirottare un bus cittadino.

Medicus

(Avventura, drammatico, storico, 2013, durata: 150 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Philipp Stölzl con Tom Payne, Ben Kingsley, Adam Thomas Wright, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby.



Medicus: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Medicus: Il film racconta la storia di Rob Cole, un ragazzo rimasto orfano e senza un soldo in una città mineraria dell'Inghilterra dell'XI secolo, quando la madre muore per via di una misteriosa malattia. Giurando a se stesso di diventare un medico e sconfiggere la morte, Rob si reca a Isfahan, in Persia, per diventare un allievo del grande maestro Ibn Sina. Costretto ad affrontare innumerevoli sfide e sacrifici nel corso del viaggio, Rob continua a lottare, senza abbandonare mai il suo obiettivo. La ricerca instancabile della conoscenza lo porterà anche a scoprire il valore della sincera amicizia e del vero amore.

Indian - La grande sfida

(Avventura, 2005, durata: 124 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Roger Donaldson con Anthony Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez, Aaron Murphy, Annie Whittle, Chris Bruno.







Trama del Film Indian - La grande sfida: Dopo una vita trascorsa a mettere a punto la sua motocicletta Indian del 1920, Burt Munro si mette in viaggio dalla lontana Nuova Zelanda per raggiungere le saline di Bonneville, nello Utah, dove collaudarla e stabilire il record di velocità. Inizialmente dovrà fronteggiare numerosi ostacoli ma alla fine ne uscirà vincitore.. Il record mondiale di Burt Munro stabilito nel 1967 resta ancora imbattuto e la sua leggenda vive ancora oggi.

Tutti insieme inevitabilmente

(Commedia, 2008, durata: 82 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Seth Gordon con Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight, Mary Steenburgen.







Trama del Film Tutti insieme inevitabilmente: Una giovane coppia sta tentando di passare il Natale in famiglia...un vero rompicapo considerando che i genitori di entrambi sono divorziati e che l'unica soluzione è quella di organizzare ben 4 pranzi..

Herbie - il supermaggiolino

(Avventura, family, 2005, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Angela Robinson con Matt Dillon, Lindsay Lohan, Michael Keaton, Breckin Meyer, Justin Long, Cheryl Hines.







Trama del Film Herbie - il supermaggiolino: Dopo aver perso un po' di gare, Herbie è stato lasciato impolverato e arrugginito in uno sfasciacarrozze per essere demolito. Il paraurti e le palpebra del supermaggiolino si sono abbassati all'ingiù, ed è in uno stato attristito... ma non per molto.

