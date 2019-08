Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 30 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: G.I. Joe - La nascita dei Cobra, Miami Beach, In punta di piedi con la morte, Un poliziotto ancora in prova, Jackie, Diana - La storia segreta di Lady D., Baby Boom, Viaggio al centro della terra 3D.

G.I. Joe - La nascita dei Cobra

(Azione, avventura, 2009, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Stephen Sommers con Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols.







Trama del Film G.I. Joe - La nascita dei Cobra: G.I. Joe diventa l'acronimo di "Global Integrated Joint Operating Entity", il nome di una task force internazionale anti-terrorismo con sede a New York. Ambientato 10 anni nel futuro, il film racconterà della lotta tra la task force ed un'organizzazione internazionale nota come COBRA.

Miami Beach

(Commedia, 2016, durata: 88 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Max Tortora, Giampaolo Morelli, Paola Minaccioni, Emanuele Propizio, Neva Leoni.



Miami Beach: Il trailer del film - HD



Trama del Film Miami Beach: Oggi, come tutti sanno, Miami è la meta più ambita dai giovani italiani. E' lì, infatti, che vanno a studiare all'università Luca, romano, figlio di Giovanni e Valentina, milanese, figlia di Olivia. Durante il viaggio in aereo da Roma a Miami, Olivia e Giovanni litigano furiosamente. I loro figli ancora non sanno che si ritroveranno insieme nella stessa università. Tra i due però, malgrado i genitori che si odiano, nascerà una romantica e buffa storia d'amore ambientata nel mondo del college.

In punta di piedi con la morte

(Thriller, 2018, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Jeff Hare con Danielle Bisutti, Morgan Obenreder, Tucker Meek, Violet Hicks, David Rees Snell, Bruce Katzman.



In punta di piedi con la morte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film In punta di piedi con la morte: Il film è la storia di ragazza che trova lavoro come babysitter presso una ricca famiglia, ma ben presto scoprirà qualcosa di molto inquietante...

Un poliziotto ancora in prova

(Commedia, azione, 2016, durata: 101 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Olivia Munn, Tika Sumpter, Ken Jeong.



Un poliziotto ancora in prova: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Un poliziotto ancora in prova: Il sequel riprende le vicende circa un anno dopo dalla loro ultima avventura. Il programma per un rapido viaggio a Miami va storto quando le loro indagini poco ortodosse li catapultano in una situazione molto compromettente, che rischia di danneggiare un caso molto importante…e soprattutto far saltare l'incombente matrimonio di Ben e Angela.

Jackie

(Biografico, drammatico, 2016, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Pablo Larraín con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt, Billy Crudup, Greta Gerwig, Max Casella.



Jackie: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Jackie: Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando suo marito venne eletto Presidente degli Stati Uniti. Elegante, piena di stile ed imperscrutabile, divenne immediatamente un'icona in tutto il mondo, una delle donne più famose di tutti i tempi, Il suo gusto nella moda, negli arredi e nelle arti divenne per molti un modello da imitare. Poi, il 22 Novembre 1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale, John F. Kennedy venne assassinato e l'abito rosa di Jackie si macchiò di sangue. Quando Jackie salì sull'Air Force One per tornare a Washington, il suo mondo - così come la sua fede - erano andati in pezzi...

Diana - La storia segreta di Lady D.

(Biografico, drammatico, sentimentale, 2013, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Oliver Hirschbiegel con Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, Geraldine James, Juliet Stevenson, Charles Edwards.



Diana - La storia segreta di Lady D.: Il trailer italiano del film con Naomi Watts



Trama del Film Diana - La storia segreta di Lady D.: Il film ripercorre la storia della Principessa del Galles negli ultimi anni della sua vita e racconta in particolare della sua relazione con il medico di origine pakistana Hasnat Kahn. Il film mostra come trovare la felicità interiore le abbia consentito anche di raggiungere i suoi più grandi successi a livello pubblico.

Baby Boom

(Commedia, 1987, durata: 101 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Charles Shyer con Diane Keaton, Sam Shepard, Michelle Kennedy, Kristina Kennedy, Harold Ramis, Britt Leach.







Trama del Film Baby Boom: Efficientissima, direttiva, intelligente, J.C. Wiatt lavora settanta ore alla settimana in una importante società di New York. lmprovvisamente, come unica parente di un lontano cugino morto in un incidente, le viene affidata una bambina di poco più di un anno, Elizabeth, mollata nelle sue braccia da una sbrigativa assistente sociale.

Viaggio al centro della terra 3D

(Avventura, fantascienza, 2008, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth Gilker.







Trama del Film Viaggio al centro della terra 3D: Durante una spedizione scientifica in Islanda, il visionario scienziato Trevor Anderson, suo nipote Sean e la loro affascinante guida locale Hannah si ritrovano inaspettatamente intrappolati in una caverna, in cui l’ unica via di fuga è la discesa sempre più in profondità negli abissi della terra.

Altri film in onda questa sera:

