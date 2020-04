Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 24 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'altra donna del re, The Next Three Days, Loving, In guerra per amore, Pavarotti, The Twilight Saga: Eclipse, Frozen, C'era una volta a Los Angeles

Justin ChadwickNatalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, David Morrissey, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance: L'altra donna del re è un film storico del 2008 diretto da Justin Chadwick, con Natalie Portman e Scarlett Johansson. Anne e Mary Boleyn (Natalie Portman e Scarlett Johansson) si traferiscono dalla campagna alla corte del Re Enrico VIII d'Inghilterra (Eric Bana) per entrare a far parte della cerchia delle damigelle, spinte dall'ambizione del padre Sir Thomas Boylen e dallo zio George (Mark Rylance e Jim Sturgess), entrambi desiderosi di risollevare la reputazione e le ricchezze di famiglia. Le due ragazze imparano a mettere a frutto le proprie doti seduttive per conquistare i favori del Re; in un primo momento è Mary ad entrare nelle sue grazie, finché intraprende con il sovrano una relazione sentimentale e rimane incinta. Sua sorella Anne, rimasta inizialmente in disparte, conquista la scena e l'attenzione di Enrico seducendolo a tal punto da riuscire a mettere in ombra la sorella Mary e la regina Caterina d'Aragona (Ana Torrent), determinata a prendere il suo posto. Quando il Re chiede il divorzio da Caterina per sposare Anne, interviene la Chiesa cattolica che non ha altra scelta se non quella di scomunicarlo; lo scisma darà così origine alla Chiesa Anglicana. Rimasta incinta, la nuova regina partorisce Elisabetta, ma non riesce a dare un erede maschio alla corona, provocando nel Re un rifiuto tale che lo porterà a liberarsi di lei..

(Thriller, drammatico, 2010, durata: 122 Min) in onda alle 21 su 20

Trama del film The Next Three Days : The Next Three Days, il film diretto da Paul Haggis, segue le vicende di John Brennan (Russell Crowe) e di sua moglie Lara Brennan (Elizabeth Banks). La loro vita sembra perfetta fino a che, un giorno, Lara viene arrestata e condannata per un omicidio che afferma di non avere mai commesso. La vittima è il capo della donna. I due hanno litigato e, come emerge dalle indagini, sembra che lei sia stata vista lasciare il luogo del delitto e che le sue impronte siano state rinvenute sull’arma. Per tre anni John prova a fare di tutto, battendosi per portarla fuori dal carcere e crescendo il loro unico figlio Luke (Ty Simpkins). Quando la Corte Suprema respinge l’ultimo appello dei Brennan e Lara tenta il suicidio, John prende una decisione. Non essendo riuscito in nessun modo a provare l’innocenza della moglie e per evitare che la sua famiglia cada a pezzi, gli rimane una sola possibilità: organizzare l’evasione di sua moglie dal carcere minuziosamente, studiando ogni dettaglio del piano finale.

(Drammatico, sentimentale, biografico, 2016, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Rai Moviel

Trama del Film Loving: Loving è un film drammatico del 2016 scritto e diretto da Jeff Nichols. Racconta la vera storia dei coniugi Loving, protagonisti della famosa causa “Loving v. Virginia” che spinse la Corte Suprema ad abbattere le leggi che proibivano il matrimonio interrazziale negli Stati Uniti. Central Point, Virginia, 1958. Richard Loving (Joel Edgerton), un operaio edile bianco, e Mildred Jeter (Ruth Negga), una ragazza di colore, sono cresciuti insieme e sono così innamorati da voler costruire una famiglia. Quando Mildred rimane incinta, si sposano a Washington DC, poiché nel loro stato i matrimoni interrazziali sono proibiti dalla legge e severamente puniti. Tornati a casa, vengono arrestati e condannati a un anno di carcere. Ottengono la sospensione della pena a condizione che per 25 anni non facciano ritorno in Virginia, o almeno non insieme. Cinque anni dopo, vivono a Washington DC con i loro tre figli, ma desiderano tornare dalle persone che amano, nella loro terra. Un giorno Mildred assiste in televisione alla marcia su Washington per i diritti civili. Conquistata dal discorso di Martin Luther King, scrive una lettera al senatore Robert Kennedy, chiedendogli aiuto. Il caso dei Loving arriva così all’avvocato Bernie Cohen (Nick Kroll) dell’Unione Americana per le Liberà Civili, che promette di aiutarli fino in fondo. Anche la rivista Life si occupa del loro caso, dandogli grande risonanza mediatica. Inizia così la causa legale che li porterà a cambiare la Costituzione degli Stati Uniti.

(Commedia, guerra, sentimentale, 2016, durata: 99 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Trama del Film In guerra per amore : In guerra per amore è un film del 2016 diretto e interpretato da Pif. New York, 1943. Arturo Giammarresi (Pif) è un giovane palermitano emigrato in America, che ha trovato un lavoro come cameriere presso il ristorante del conterraneo Alfredo. Arturo è perdutamente innamorato della nipote di Alfredo, Flora Guarneri (Miriam Leone) già promessa in sposa a Carmelo, figlio di un boss mafioso. Anche la giovane ragazza prova dei forti sentimenti per Arturo, ma è costretta a soffocare il suo amore per non aver problemi con lo zio. In realtà una soluzione ci sarebbe: il giovane palermitano dovrebbe recarsi in Sicilia per chiedere la mano di Flora direttamente a suo padre. Arturo, disposto a tutto pur di avere vicino a sé la sua amata, accetta di buon grado la proposta e decide di tornare nella sua terra natale. Per una serie di assurde circostanze, il ragazzo si arruola con l‘esercito americano, diretto proprio in Sicilia. Una volta sbarcato nell’isola assediata da soldati e malavitosi, Arturo si trova ad affrontare delle incredibili avventure nel tentativo di rintracciare il padre della bella Flora. Nel frattempo il mafioso Don Tano, padre di Carmelo, è riuscito a contattare Don Calò, boss del luogo, commissionandogli l'assassinio del ragazzo giunto dall’America.

(Documentario, biografico, 2019, durata: 114 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Trama del Film Pavarotti: Pavarotti, film diretto da Ron Howard, è un documentario su una delle leggende mondiali della musica, il tenore Luciano Pavarotti. È la storia di un artista di fama mondiale che sognava di portare l'opera nelle case del grande pubblico, riuscendoci nel 1990 con l'esibizione sul palco romano durante la Coppa del Mondo. Il cineasta è andato oltre la figura pubblica di Pavarotti, raccontando anche la vita privata del figlio di un fornaio divenuto una superstar dell'opera. E così lo sguardo si sposta dal palcoscenico e dal teatro a un ambito più familiare, come quello del Nord Italia, dove il tenore è nato. Riprese dal vivo, materiale musicale, interviste e tanto altro delineano il Pavarotti padre, marito e filantropo, nonché il ritratto di un artista che la musica mondiale non potrà mai dimenticare.

(Fantasy, sentimentale, horror, 2010, durata: 121 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Trama del Film The Twilight Saga: Eclipse : Il film del 2010 diretto da David Slave, è il terzo capitolo dell’omonima saga scritta da Stephanie Meyer e seguito di The Twilight Saga: New Moon. Conclusa l’avventura in Italia alla corte dei Volturi, Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) fanno ritorno a Forks. Jacob (Taylor Lautner), ormai innamorato della ragazza, detesta vederla al fianco del vampiro, ignaro che Carlisle le ha promesso di trasformarla per sempre, subito dopo la cerimonia del diploma. Intanto, la nomade Victoria è decisa a vendicare la morte di James e semina il terrore nella vicina città di Seattle. Nonostante la pratica sia stata proibita secoli prima di Volturi, la vampira e l’amante Riley stanno creando un esercito di neonati, molto più forti e sanguinari di qualsiasi vampiro adulto. Sebbene Edward e Jacob siano in eterno conflitto, i due si trovano costretti ad allearsi per difendere Bella. Jasper (Jackson Rathbone), che secoli prima si è già trovato a fronteggiare la furia dei neonati, prepara alla guerra l’intera famiglia Cullen e il clan dei Quileute. I licantropi, infatti, hanno deciso di concedere una tregua ai vampiri e di allearsi con il nemico naturale, per annientare Victoria. Per portare Bella lontano dal campo di battaglia, Edward e Jacob scelgono di scortarla sulla cima di una montagna, dove si accamperanno fino alla fine dello scontro. La vicinanza di entrambi i suoi contendenti in amore finirà con il confondere i sentimenti di Bella e, mentre la battaglia infuria, la ragazza si renderà conto di provare qualcosa per entrambi. Quando il licantropo si batte per proteggere la donna che ama, Edward e Bella prenderanno una decisione importante per il loro futuro.

(Drammatico, thriller, 2010, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Trama del film Frozen: Frozen, il film diretto da Adam Green, è un drama-thriller che racconta di come una normale gita in montagna si trasforma in un incubo agghiacciante per tre snowboardisti (Kevin Zegers, Shawn Ashmore e Emma Bell) bloccati sulla seggiovia prima della loro ultima discesa. Quando i responsabili dell'impianto sciistico spengono le luci, il panico avvolge i tre man mano che si rendono conto di essere stati dimenticati lì, sospesi in aria senza alcuna via di fuga. Ben consci del fatto che l'impianto non riaprirà fino al weekend successivo, con i primi sintomi del congelamento e dell'ipotermia, i nostri protagonisti sono costretti a prendere iniziative disperate nel tentativo di abbandonare la montagna prima di morire congelati. Ma si rendono presto conto con terrore che non è solo il gelo che devono temere. Trovandosi a dover combattere ostacoli inaspettati, devono anche chiedersi se la loro volontà di vivere sia abbastanza potente da aiutarli a sfuggire a una delle morti più atroci possibili.

(Azione, commedia, thriller, 2017, durata: 94 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Trama del film C'era una volta a Los Angeles : C'era una volta a Los Angeles, film diretto da Mark Cullen, racconta la storia di Steve Ford (Bruce Willis), un detective privato, che per alzare il salario svolge anche mansioni non proprio legali. Quando si mette contro il capo di una gang locale, Spyder (Jason Momoa) per ripagare il debito di un suo amico, a Steve viene rapito quanto ha di più caro, il suo cane Buddy. Per riavere indietro il suo amico a quattro zampe, il boss chiede all'investigatore di rintracciare un carico di droga, andato perduto. Steve e il suo braccio destro John (Thomas Middleditch), oltre a rintracciare un writer che imbratta gli edifici di un loro cliente, dovranno mettersi sulle tracce di Lupe, l'amante di Spyder che ha rubato il carico di cocaina. Il detective non si lascerà intimorire dai criminali e sarà pronto a tutto pur di riavere il suo caro Buddy.

