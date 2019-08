Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 23 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Big, Io sono leggenda, Sole Cuore Amore, Immaturi - Il viaggio, Frammenti di bugie, Poliziotto in prova, L'ultima legione, Now is Good.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Big, Io sono leggenda, Sole Cuore Amore, Immaturi - Il viaggio, Frammenti di bugie, Poliziotto in prova, L'ultima legione, Now is Good.

Big

(Fantasy, 1988, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Penny Marshall con Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard, Jared Rushton, David Moscow.







Trama del Film Big: Il mago dentro la macchinetta di un Luna Park esaudisce il desiderio di un ragazzo di dodici anni, Joshua, che vuole diventare grande. Con il corpo di un adulto ma i desideri, le aspettative e le curiosità di un ragazzino, Joshua è perfetto per dirigere il reparto giocattoli di un grande magazzino.

Io sono leggenda

(Fantascienza, horror, 2007, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Francis Lawrence con Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Dash Mihok.







Trama del Film Io sono leggenda: In seguito ad un terribile virus che ha contagiato l'intero pianeta, il brillante scienziato Robert Neville è l'ultimo uomo rimasto sulla Terra. Ma non è solo. Il virus infatti non ha ucciso la popolazione del pianeta, ma la ha trasformata in terribili mutanti simili ai vampiri, che si muovono solo di notte. Da più di tre anni Robert cerca di mettersi in contatto con altri sopravvissuti e di trovare una cura al virus basandosi sul suo sangue, che ne appare immune. Ma non è cosa facile, dovendosi anche difendere dalle orde di mutanti che bramano il suo sangue...

Sole Cuore Amore

(Drammatico, 2016, durata: 112 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi, Chiara Scalise.



Sole Cuore Amore: Il trailer del film - HD



Trama del Film Sole Cuore Amore: Una amicizia tra due giovani donne in una città bella e dura come Roma e il suo immenso interland. Due donne che hanno fatto scelte molto diverse nella vita: Eli ha quattro figli, un marito disoccupato e un lavoro difficile da raggiungere; Vale invece è sola, è una danzatrice e performer, e trae sostentamento dal lavoro nelle discoteche. Legate da un affetto profondo, da una vera e propria sorellanza, le due donne sono mondi solo apparentemente diversi, in realtà sono due facce della stessa medaglia, ma la solidarietà reciproca non sempre basta a lenire le difficoltà materiali della loro vita.

Immaturi - Il viaggio

(Commedia, 2012, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Paolo Genovese con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Barbora Bobulova.



Immaturi - Il viaggio: Il trailer del film



Trama del Film Immaturi - Il viaggio: Dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, i sette protagonisti del film decidono di organizzare quel famoso viaggio di fine scuola che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. Accompagnati, chi volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e figli, vivranno nuove avventure e nuovi percorsi di crescita in un'isola della Grecia, rivelando ognuno nuove debolezze, a dimostrazione che la vera "maturità" non si raggiunge mai completamente.

Frammenti di bugie

(Drammatico, thriller, 2016, durata: 87 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di David Winning con Nicole De Boer, Gina Holden, Lochlyn Munro, Iris Quinn, Jason Cermak, James Kidnie.



Frammenti di Bugie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Frammenti di bugie: Il film vede protagonista Marissa Davis . Dopo 6 anni passati in coma profondo, in seguito a un grave incidente automobilistico, la giovane donna si sveglia, determinata a rimettersi subito in piedi e ricominciare la sua vita. Una vita di cui ha perso molti pezzi a causa di un'amnesia post traumatica. Ritornata a vivere a casa della madre Rose, Marissa ritrova la sua migliore amica Heather, il marito di lei, Cal Ward, e la loro bambina. Poco a poco pezzi di memoria iniziano a ritornare ma quello che intriga di più la donna è una cicatrice che ha sull'addome. Quando si rende conto di aver partorito una bambina di cui non vi è però alcuna traccia, Merissa si mette alla ricerca di risposte e soprattutto della figlia scomparsa. In suo aiuto arriverà il giornalista Ethan Fox.

Poliziotto in prova

(Azione, commedia, 2014, durata: 100 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill, Laurence Fishburne, Tika Sumpter.



Poliziotto in prova: Il trailer del film con Ice Cube e Kevin Hart



Trama del Film Poliziotto in prova: Per capire se è degno di sposare sua sorella, James, poliziotto dai metodi rudi, chiede al futuro cognato Ben, guardia giurata, di accompagnarlo per 24 ore durante il suo giro di pattugliamento per le strade di Atlanta.

L'ultima legione

(Storico, 2007, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Doug Lefler con Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan, Kevin McKidd, John Hannah.







Trama del Film L'ultima legione: Nel 476, l'Impero Romano d'Occidente sta per crollare sotto l’attacco dei barbari di Odoacre. Il giovanissimo imperatore Romolo Augusto, dopo essere stato deposto ed imprigionato, viene liberato da una eroica legione capitanata da Aureliano Ambrosio Ventidio. I superstiti della legione, l’imperatore 13enne e la bella guerriera Livia Prisca partono alla volta della Britannia, terra natale del saggio Ambrosinus, precettore dell’imperatore. Tratto dall'omonimo best seller di Valerio Massimo Manfredi.

Now is Good

(Drammatico, sentimentale, 2012, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Ol Parker con Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Kaya Scodelario, Paddy Considine, Olivia Williams, Julian Wadham.



Now is Good: Il Trailer italiano del film



Trama del Film Now is Good: Il film vede protagonista Tessa Scott giovane ragazza di diciassette anni, bella e piena di vita, a cui è stata diagnosticata una leucemia. Nonostante quattro anni di chemioterapia, viene a sapere che il suo cancro è ormai in fase terminale e i suoi medici le danno ancora poco tempo da vivere. Con l'aiuto della sua migliore amica Zoey, Tessa si mette a compilare una lista di cose che vorrebbe fare prima di morire, comprese le esperienze "rischiose", secondo lei, che bisognerebbe aver vissuto almeno una volta nella vita, come innamorarsi e perdere la verginità. Ben presto fa la conoscenza di Adam, il suo vicino di casa, di cui si innamora follemente.

Altri film in onda questa sera:

Consulta tutti i programmi stasera in tv