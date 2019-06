Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 21 Giugno 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Changeling, Necropolis - La città dei morti, Battleship, All is Lost - Tutto è perduto, Walking on Sunshine, Hazzard, Salt.

Changeling

(Drammatico, thriller, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Clint Eastwoodcon Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jason Butler Harner, Jeffrey Donovan, Michael Kell.







Trama del Film Changeling: Los Angeles, marzo 1928: un piacevole sabato mattina in un quartiere popolare alla periferia della città; una madre nubile, Christine Collins saluta il figlioletto Walter di nove anni e si incammina verso la società telefonica dove lavora come centralinista. Rientrata nella modesta abitazione dove vive con il figlio, si trova davanti al peggior incubo di qualunque genitore: la scomparsa del figlio. Le lunghe ed estenuanti ricerche di Walter, che sembra sparito senza aver lasciato traccia, non portano a nulla …finché, cinque mesi dopo, un bambino, che afferma di essere Walter, viene riconsegnato alla polizia che non vede l’ora di sfruttare l’ondata di popolarità che seguirà al ricongiungimento della madre col figlio. Stordita dalla confusione di poliziotti, reporter e fotografi e sopraffatta da un insieme di emozioni contrastanti, Christine accetta di riprendersi il ragazzo pur sapendo, nel profondo del cuore, che quel bambino non ha nulla a che fare con il piccolo Walter. Nei vari tentativi per convincere la polizia a riprendere le ricerche del figlio, Christine si rende conto che, nella Los Angeles dell’era del Proibizionismo, le donne non sfidano il sistema e si limitano a raccontare la loro storia. Tacciata di paranoia e infermità mentale, trova un alleato nel reverendo Gustav Briegleb, attivista della comunità presbiteriana locale, che la aiuta a trovare risposte alla scomparsa del figlio. Basato su fatti realmente accaduti..

Necropolis - La città dei morti

(Thriller, 2014, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di John Erick Dowdle con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita Weeks.



Necropolis - La città dei morti: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Necropolis - La città dei morti: Sotto le strade di Parigi si trovano chilometri di tortuose catacombe, eterna dimora di innumerevoli anime. Quando una squadra di esploratori si avventura in quel labirinto di ossa inesplorato, scoprono il segreto di cosa, questa città dei morti, aveva lo scopo di celare. Necropolis – La città dei Morti è un viaggio nella follia e nel terrore, che raggiunge la profondità della psiche umana per portare alla luce i demoni di ciascuno che tornano per perseguitare tutti noi..

Battleship

(Azione, fantascienza, avventura, 2013, durata: 130 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Peter Berg con Liam Neeson, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons.



Battleship: Il trailer italiano ufficiale definitivo del film



Trama del Film Battleship: Ispirato al famoso gioco da tavolo della Hasbro, Battleship, diventa un kolossal action diretto da Peter Berg, che amplifica la battaglia portandola in mezzo al mare e sulle isole Hawaii, contro un attacco alieno di devastante portata. A difendere il mondo, le flotte internazionali della marina militare, riunite nel pacifico per la consueta esercitazione annuale. Sarà la squadra di marines guidata dal testardo e difficile comandante Alex Hopper a bordo della nave da guerra John Paul Jones a tentare l'impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti, dotati di armi e tecnologia mai viste prima..

All is Lost - Tutto è perduto

(Avventura, thriller, 2013, durata: 106 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Azione, Thriller con Robert Redford.



All is Lost - Tutto è perduto: Il trailer italiano del film con Robert Redford



Trama del Film All is Lost - Tutto è perduto: Durante un viaggio nell'Oceano Indiano, un uomo si trova da solo in balia del mare e degli elementi, dopo che il suo yacht ha subito una collisione con un container abbandonato. Con l'equipaggiamento di navigazione e la radio fuori uso, l'uomo per sopravvivere deve far affidamento solo su un sestante, delle mappe nautiche, e il suo intuito.

Walking on Sunshine

(Commedia, sentimentale, musicale, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Max Giwa, Dania Pasquini con Annabel Scholey, Hannah Arterton, Greg Wise, Giulio Berruti, Leona Lewis, Giulio Corso.



Walking on Sunshine: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Walking on Sunshine: Walking on Sunshine, il film dretto da Max Giwa e Dania Pasquini, è una commedia sentimentale musicale ambientata in Puglia durante l'estate che racconta i un complicato trinagolo amoroso formato dai giovani Maddie, Taylor e Raf. Dopo un brevissimo fidanzamento, Maddie, appena uscita da una storia importante con Doug, che le spezzato il cuore, si sta per sposare con Raf e ha invitato sua sorella Taylor al matrimonio in Puglia. Maddie non sa, però, che Raf ha avuto una storia estiva con Taylor e che lei ne è ancora innamorata. E questo è solo uno degli ostacoli sulla strada verso la felicità.

Hazzard

(Azione, commedia, 2005, durata: 106 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Jay Chandrasekhar con Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Willie Nelson, M.C. Gainey.



Hazzard: il trailer del film



Trama del Film Hazzard: I terribili cugini Bo e Luke, spalleggiati dalla bella cugina Daisy e dallo zio Jesse, fanno impazzire le autorità della contea di Hazzard.

Salt

(Thriller, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Andre Braugher, Yara Shahidi, Zoe Lister Jones .



Salt: Il nuovo trailer del film con Angelina Jolie



Trama del Film Salt: Per diventare agente della CIA, Evelyn Salt ha fatto giuramento sul suo onore di servire la patria. Quando un disertore la accusa di essere una spia russa sotto mentite spoglie, Evelyn dovrà dimostrare di essere fedele ai principi su cui ha giurato. Inizia così la sua fuga, forte dell'esperienza e dei contatti creati in tanti anni di lavoro come agente segreto. Dovrà dimostrarsi più furba dei suoi colleghi per evitare la cattura e proteggere il marito..

Altri film in onda questa sera:

Il sacrificio di una madre (thriller, drammatico, 2017, durata: 85 Min) in onda alle 21.30 su Cine Sony

(thriller, drammatico, 2017, durata: 85 Min) in onda Son de mar drammatico, 2001, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

drammatico, 2001, durata: 95 Min) in onda Showgirls (drammatico, 1995, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

