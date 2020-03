Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 20 Marzo 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: J. Edgar, Dark Shadows, Orgoglio e Pregiudizio, Saving Mr. Banks, Atomica Bionda, Due Fratelli

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: J. Edgar, Dark Shadows, Orgoglio e Pregiudizio, Amore, cucina e curry, Atomica Bionda, Due Fratelli

J. Edgar

(Biografico, drammatico, 2012, durata: 137 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench, Josh Hamilton, Geoff Pierson, Ken Howard, Dermot Mulroney



J. Edgar: Il trailer italiano del film di Clint Eastwood



Trama del Film J. Edgar: Il film racconta l’ascesa di John Edgar Hoover, da semplice impiegato alla carica di direttore dll’FBI. L’uomo entra a far parte del Dipartimento di Giustizia come assistente di Alexander Michtell Palmer. Dopo aver vissuto in prima persona gli attentati dell’estrema sinistra bolscevica, nel 1919 Hoover è nominato capo della nuova Divisione di Intelligence, che diventerà anni dopo il Bureau. John è curioso e innovativo e decide di circondarsi di agenti giovani e brillanti, che abbiano competenze particolari nel settore. Tra i nuovi arrivati, c’è l’agente Clyde Tolson con il quale Hoover intreccerà un rapporto profondo e controverso. I due, infatti, rimarranno sempre fedeli compagni, nonostante siano costretti a nascondere e a sopprimere i loro sentimenti e l’innegabile attrazione. Il fulcro della vita di John, infatti, è la sua carriera e l’uomo non può permettere che l’accusa di omosessualità lo porti ad essere escluso dalla prestigiosa carica.

Dark Shadows

(drammatico, horror, fantasy, 2013, durata: 113 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Baz Luhrmann con Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley, Bella Heathcote, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Chloë Grace Moretz



Dark Shadows: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film Dark Shadows: Dark Shadows è un film del 2012 diretto da Tim Burton, basata sull’omonima soap opera di Dan Curtis. Nel 1760, la famiglia Collins apre una fiorente attività di ittica nel Maine. Lo scapestrato Barnabas Collins è molto innamorato di Josette duPres ma, per capriccio, seduce la bella Angelique Bouchard Barnabas, tuttavia, rifiuta il suo amore e la donna lo maledice, uccidendo la sua fidanzata e trasformandolo in vampiro. Nel 1972, Barnabas si risveglia casualmente nella bara in cui era stato imprigionato, e scopre che l’azienda di famiglia è andata in rovina per colpa della concorrenza sleale di Angelique. Nella dimora trova i suoi discendenti, Elizabeth Collins e Roger Collins e li coinvolge nella sua vendetta contro la perfida rival

Orgoglio e Pregiudizio

(Sentimentale, 2005, durata: 127 Min) in onda alle 21.15 su La5

Un film di Joe Wright con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench







Trama del Film Orgoglio e Pregiudizio: Il film diretto da Joe Wright e basato sull'omonimo romanzo di Jane Austen, racconta la storia della famiglia Bennet, composta dai coniugi Bennet e dalle loro cinque figlie: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine (detta anche Kitty) e Lydia. Nell'Inghilterra di fine Settecento, la tranquilla vita della famiglia Bennet nella propria tenuta di campagna viene scombussolata dall'arrivo di un giovane e ricco scapolo, Charles Bingle, che si traferisce nella dimora vicino alla casa dei Bennet insieme alla sorella e al suo nobile e ombroso amico Darcy. L'unico intento della signora Bennetè quello di procurare alle sue figlie un buon partito per sistemarsi a dovere, e i suoi desideri sembrano realizzarsi quando il Signor Bingley si innamora perdutamente della primogenita Jane una ragazza bella e dolce. Amore a prima vista sarebbe anche per Darcy e la secondogenita Bennet, Lizzie, se non fosse per la sottile e reciproca antipatia che si crea tra i due ancor prima di avvicinarsi, dovuta ai pregiudizi di lui e all'orgoglio di lei. Tra divergenze, incomprensioni, allontanamenti e sentimenti repressi il rapporto fra i due testardi amanti sarà messo a dura prova.

Saving Mr. Banks

(Drammatico, commedia, 2013, durata: 125 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Lee Hancock con Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti, Jason Schwartzman, Ruth Wilson, Rachel Griffiths



Saving Mr. Banks: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Saving Mr. Banks: La narrazione si dipana su due piani paralleli, che si alternano continuamente per evidenziare la connessione tra passato e presente. La storia principale si svolge nel 1961 e racconta le due settimane in cui Walt Disney riuscì ad ottenere dalla scrittrice Pamela Travers i diritti cinematografici per la realizzazione del film “Mary Poppins”.L’altra storia, affidata a lunghi flash back, narra cosa portò la scrittrice a cambiare il suo nome da Helen Lyndon Goff in Pamela Lyndon Travers e perché fosse così legata alla figura di Mary Poppins.

Atomica Bionda

(Azione, thriller, 2017, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di David Leitch con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan, Daniel Bernhardt



Atomica Bionda: Il nuovissimo trailer italiano - HD



Trama del film Atomica Bionda: Charlize Theron è l'Atomica Bionda del titolo, un concentrato di astuzia, sensualità e abilità di spionaggio, al servizio della Corona britannica. Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino e due settimane prima dell'inizio della Guerra Fredda, un agente dell'M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso in circostanze misteriose. Grazie alla complicità di una fonte a est della barricata, l'agente in incognito era riuscito a ottenere una lista contenente i nomi e le identità di tutte le spie al lavoro nella capitale tedesca. Lorraine Broughton, la migliore esperta di intelligence della Gran Bretagna, viene perciò inviata in missione nel continente per indagare sulla scomparsa del collega e rintracciare la lista perduta. In questa polveriera di rivolta sociale, controspionaggio, defezioni fallite e assassinii segreti, la bella e letale Lorraine, in squadra col capo dell'intelligence locale David Percival (James McAvoy), fa uso delle conoscenze apprese durante l'addestramento e di tutte le sue doti naturali per recuperare la lista prima che il muro si sgretoli, portando via con sé anche gli ultimi brandelli di comunismo.

Due Fratelli

(Avventura, 2003, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Tv 2000

Un film di Jean-Jacques Annaud con Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu, Freddie Highmore, Oanh Nguyen, Moussa Maaskri, Vincent Scarito



DUE FRATELLI: il trailer del film



Trama del Film Due Fratelli: Negli anni '20 ad Angkor, in Cambogia, tra le rovine di un tempio vivono due tigrotti. Sono fratelli ma hanno caratteri del tutto diversi, Kumal è molto spericolato mentre Sangha è assai timido. Il loro destino sarà segnato dall'incontro con un cacciatore occidentale arrivato fin lì per saccheggiare le sacre statue contenute nel recinto del tempio. Kumal finirà in un circo e Sangha verrà addestrato ai combattimenti che un sadico principe fa organizzare per il suo divertimento..

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Parlami di te (commedia, 2018, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(commedia, 2018, durata: 100 Min) in onda Carol (sentimentale, 2015, durata: 118 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Romance

(sentimentale, 2015, durata: 118 Min) in onda I Babysitter (commedia, 2016, durata: 86 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Comedy

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV