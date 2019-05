Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 17 Maggio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mad Max: Fury Road, Non-Stop, Inception, The Imitation Game, 21, Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2, Delitto a Courrieres.

Mad Max: Fury Road

(Avventura, azione, fantasy, 2015, durata: 120 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di George Miller con Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley.



Mad Max: Fury Road: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Mad Max: Fury Road: Mad Max Fury Road racconta una storia apocalittica ambientata ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e desolato dove l'umanità è distrutta, e tutti lottano furiosamente per sopravvivere. In questo mondo ci sono due ribelli in fuga, gli unici che possono ristabilire l'ordine. C'è Max, un uomo d'azione e di poche parole, che cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio all'indomani dello scoppio della guerra. E Furiosa, una donna d'azione che crede di poter sopravvivere solo se completerà il suo viaggio a ritroso attraverso il deserto, verso i luoghi della sua infanzia. Mad Max crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, ma si ritrova coinvolto con il gruppo in fuga attraverso la Terre Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall'imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe, cui è stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l'uomo ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli e così ha inizio una guerra spietata.

Non-Stop

(Azione, thriller, 2014, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache.



Non-Stop: Il trailer del film con Liam Neeson e Julianne Moore



Trama del Film Non-Stop: Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Inizia a ricevere sul suo cellulare misteriosi sms in cui uno sconosciuto gli intima di chiedere al Governo di trasferire di 150 milioni di dollari o, altrimenti, ogni venti minuti un passeggero morirà.

Inception

(Thriller, fantascienza, 2010, durata: 148 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe.



Inception: Il nuovo full trailer in italiano del film



Trama del Film Inception: Dom Cobb è un ladro tra i più qualificati nella pericolosa arte dell'estrazione: la sua specialità consiste, appunto, nell'appropriarsi dei segreti più preziosi di un individuo, sepolti nel più profondo del suo subcosciente nel momento in cui è più vulnerabile, ovvero quando dorme e sogna. Grazie al suo innegabile talento, perfezionato negli anni e che consiste nell'incastonare un sogno dentro un altro, in modo da confondere ulteriormente la sua vittima, Cobb è molto richiesto nell'ambiente losco dello spionaggio industriale. Allo stesso tempo, Cobb è un fuggitivo che ha perso tutto quello che aveva di più caro e che si trova ora braccato in tutto il mondo. Un'ultima missione potrebbe permettergli di ritrovare la sua vita di un tempo, a condizione che possa compiere l'impossibile.

The Imitation Game

(Biografico, drammatico, thriller, 2014, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear.



The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film The Imitation Game: Il film racconta l'incredibile vita e opera di Alan Turing, uno dei più straordinari eroi non riconosciuti della Gran Bretagna.

21

(Drammatico, 2008, durata: 125 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Robert Luketic con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts.







Trama del Film 21: Ben Campbell è un timido e brillante studente di matematica che, avendo bisogno di pagarsi gli studi, trova nel gioco d’azzardo la soluzione ai suoi problemi finanziari. Grazie alle sue doti Ben viene reclutato in un team formato dagli studenti più dotati del college, team che svolge un’attività tanto particolare quanto redditizia: ogni weekend il gruppo muove alla volta di Las Vegas dove, utilizzando un sistema di calcolo ideato dal loro professore di matematica Micky Rosa, riesce a sbancare i casinò applicando la scienza al Black Jack. Sedotto dalla vita scintillante di Las Vegas, e dalla sua furba e sexy compagna di squadra Jill, Ben cederà alla pericolosa tentazione di forzare la mano al gioco.

Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2

(Azione, commedia, 2001, durata: 90 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Brett Ratner con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Alan King.







Trama del Film Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2: Due detective americani sono in vacanza ad Hong Kong ma vengono coinvolti nell'uccisione di due poliziotti americani che indagavano sulla produzione e il traffico di banconote false. Ma la storia si fa piú complicata.

Delitto a Courrieres

(Giallo, drammatico, 2017, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Frédéric Berthe con Richard Berry, Odile Vuillemin, Féodor Atkine, Alexis Loret, Oliver Chantreau, Valérie Kaprisky.







Trama del Film Delitto a Courrieres: Il film segue le vicende di Tess Borski, capitano della polizia che si trova a investigare su una serie di misteriosi omicidi avvenuti nei luoghi in cui è cresciuta. Quando viene ritrovato un cadavere nei pressi di un sito minerario, Tess e il commissario François Dubois, danno immediatamente il via alle indagini. L'inchiesta, tuttavia, riporta alla luce il doloroso passato mai dimenticato di quelle zone: il disastro minerario di Courrières, il più grande mai avvenuto in Europa , che sembra continuare a perseguitare la regione. Incaricata di risolvere il caso, l'agente Borski deve capire se esiste una relazione tra la terribile tragedia avvenuta nel 1906 e la serie di inspiegabili uccisioni che stanno sconvolgendo il paese.

Altri film in onda questa sera:

