Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 15 Maggio 2020

Film Stasera in TV: I Vichinghi, Qualcosa di buono, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, Banana, Euforia, Tutti i soldi del mondo, 22 Minutes

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

I Vichinghi

(Avventura, azione, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Claudio Fäh con Ryan Kwanten, Ed Skrein, Charlie Murphy, Tom Hopper, Leo Gregory, Ken Duken, Anatole Taubman



I Vichinghi: Il trailer italiano del film - HD



Trama Black I Vichinghi: I vichinghi, film diretto da Claudio Fäh, racconta la storia di un gruppo di uomini del nord, guidato dal giovane capo Asbjörn (Tom Hopper), in viaggio su una nave, salpati dalla Bretagna per saccheggiare la cittadina britannica di Lindisfarne. A causa di una tempesta, che distrugge la loro nave, affondano e i pochi sopravvissuti si ritrovano sulle coste scozzesi. L'unico modo per avere salva la pelle è raggiungere la roccaforte vichinga d Danelagh, ma per arrivarvi devono attraversare le linee nemiche in una terra a loro sconosciuta. Il viaggio si rivela un percorso a ostacoli, durante il quale i vichinghi dovranno cercare di avere salva la pelle, mentre vengono attaccati dall'esercito scozzese, inviato dal re sotto il comando di Hjorr (Ed Skrein). Mentre gli uomini del regno danno loro la caccia, i nordici disseminano trappole lungo il tragitto fino a quando non si troveranno faccia a faccia gli uni con gli altri in uno scontro fatale.

Qualcosa di buono

(Drammatico, 2014, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di George C. Wolfe con Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel, Stephanie Beatriz, Jason Ritter, Julian McMahon, Ali Larter



Qualcosa di buono: Il trailer italiano del film - HD br />

Trama del film Qualcosa di buono: Qualcosa di buono, il film diretto da George C. Wolfe, segue la storia di Kate (Hilary Swank), una pianista di musica classica di successo, sposata e dai modi garbati, a cui è stata diagnostica la SLA (più nota con il nome di malattia di Lou Gehrig). Bec (Emmy Rossum) è un'estroversa studentessa universitaria e aspirante cantante rock che riesce a malapena a destreggiarsi in una vita estremamente caotica e confusionaria sia sul piano delle relazioni romantiche che in altri ambiti. Eppure quando Bec decide di accettare la disperata proposta di lavoro come assistente di Kate, proprio quando il matrimonio di Kate con Evan (Josh Duhamel) comincia a entrare in crisi, le due donne si affidano a ciò che diventerà un legame non convenzionale, a volte conflittuale e ferocemente onesto. Senza una meta chiara nella vita, Bec è decisa a diventare l'ombra di Kate accompagnandola e traducendo per lei le situazioni più sconcertanti e goffamente comiche. Il risultato è un cameratismo ridotto all'estremo essenziale, fatto di sostentamento quotidiano e confessioni a notte fonda.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

(Commedia, 2016, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su La5

Un film di Kirk Jones con Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish



Il mio grosso grasso matrimonio greco 2: Il primo trailer in italiano - HD



Trama del film Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 : Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 è una commedia del 2016 diretta da Kirk Jones, con Nia Vardalos e John Corbett. Le attività commerciali della famiglia Portokalos non vanno bene: la lavanderia e l'agenzia di viaggi hanno chiuso a causa della crisi economica e resiste solo il ristorante. Il marito di Toula (Nia Vardalos), Ian Miller (John Corbett), è ora preside della scuola locale frequentata dalla figlia Paris (Elena Kampourish), che esasperata dalla presenza ingombrante dei familiari, sta facendo domanda per i college più lontani da casa. Anche Toula e Ian hanno qualche problema di coppia, poiché lei è sempre più presa dalle questioni della famiglia d'origine. Un giorno il papà di Tula, Gus (Michael Constantine), mentre sta facendo una ricerca sul suo albero genealogico (convinto di essere discendente di Alessandro Magno), scopre per caso che il suo matrimonio con Maria (Lainie Kazan) non è mai stato convalidato. Per rendere ufficiale il sacramento devono celebrarlo nuovamente e questa volta per davvero. La moglie, dapprima divertita, coglie l'occasione per avere la festa dei suoi sogni, la cerimonia che non ha mai potuto avere. Tra mille peripezie tragicomiche, Toula e Ian hanno modo di affrontare i loro problemi. Inoltre la festa di matrimonio si rivela per Paris un'occasione per rivalutare la sua rumorosa e soffocante famiglia, proprio come è successo a sua madre anni prima..

Banana

(Commedia, sentimentale, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Tv2000

Un film di Andrea Jublin con Marco Todisco, Beatrice Modica, Camilla Filippi, Gianfelice Imparato, Giselda Volodi, Anna Bonaiuto



Banana: Il trailer del film



Trama del Film Banana: Banana è un ragazzino convinto che nella vita si debba a tutti i costi cercare la felicità, almeno per qualcosa, non per tutto. E' per questo che si impegna al massimo per conquistare l'amore di una sua compagna di classe che vuole avere in classe anche l'anno successivo. L'unico modo è aiutarla nell'ardua impresa di salvarsi dalla bocciatura. Per realizzare i suoi desideri sa che può contare solo su se stesso ed è disposto anche a fare sacrifici, a lottare e soffrire, perché nulla nella vita è semplice da ottenere. D'altronde la regola del calcio brasiliano, di cui Banana è grande appassionato, è che bisogna attaccare sì con slancio, ma anche col cuore in mano.

Euforia

(Drammatico, 2018, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Andrea Germani



Euforia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Euforia: Dopo Miele, Valeria Golino torna dietro la macchina da presa per girare Euforia. Il titolo è stato scelto dalla Golino in riferimento a quella sensazione tanto potente quando pericolosa che coglie i subacquei quando si trovano a grandi profondità: si sentono pienamente liberi e felici. In realtà, è un campanello di allarme: indica il momento in cui devono risalire immediatamente, prima che sia troppo tardi e rimangano persi per sempre nelle profondità del mare. Ma i due protagonisti del film ignorano questo segnale e, in qualche modo, decidono di perdersi. Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Osserva il mondo dall'alto del suo attico e dalla sicurezza del suo narcisismo. A lui interessa solo distrarsi, in ogni modo: denaro, droga, sesso, culto del proprio corpo. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola città di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per paura di sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra, e ha nascosto i suoi fallimenti personali e la sua insoddisfazione dietro una maschera di disillusione e sarcasmo. In realtà, si comporta così perché non ha il coraggio di affrontare la vita per ciò che è. Due persone all'apparenza lontanissime, che la vita costringerà a riavvicinarsi. Nel momento in cui Matteo scopre che il fratello è malato, decide di tenerlo all'oscuro della verità. Ettore, d'altra parte, crede al fratello e si abbandona completamente a lui, facendosi influenzare dalla sua superbia: piano piano si convince di poter controllare e vincere ogni cosa. Ma è solo un'illusione: non c'è via di scampo da quelli che sono limiti umani, come la caducità, la fragilità e lo scorrere inesorabile del tempo. Questa situazione difficile diventa per i due fratelli un'occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia

Tutti i soldi del mondo

(Drammatico, 2017, durata: 132 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton



Tutti i soldi del mondo: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Tutti i soldi del mondo: Dal regista Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo è l'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III. Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Christopher Plummer) viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris (Michelle Williams), il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg), incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul. Intanto la notizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo. Folle di curiosi e giornalisti stazionano giorno e notte davanti all'abitazione dei Getty. Ma i mesi passano e l'ostinazione del ricco capofamiglia, deciso a scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo, rischia di rivelarsi fatale per lo spaurito rampollo nelle mani dei rapitori senza scrupoli. La vicenda pubblica e privata sconvolge il mondo intero, rivelando un'incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia. Una storia mai raccontata prima sul grande schermo.

22 Minutes

(Azione, thriller, drammatico, 2014, durata: 120 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn, Robert Miranda



22 Minutes: Il Trailer del Film



Trama del Film 22 Minutes: 22 Minutes, film d'azione diretto da Vasily Serikov, racconta la vera storia del recupero di una nave russa, la MN Moscow University, sequestrata dai pirati somali nel maggio del 2010. Tutto ha inizio quando, nel golfo di Aden, la pirateria somala requisisce una gasiera appartenente ai russi. Al momento della confisca, il comandante (Aleksandr Galibin) riesce a dare l'allarme e a ripararsi nella sala macchine con tutto il suo equipaggio, fatta eccezione per un membro. Nel frattempo gli assaltatori scoprono che la piattaforma non può essere attaccata con armi da fuoco perché è ad altissimo rischio di esplosione. Mentre decidono come procedere, i somali devono anche fare i conti con un gruppo di fanti di marina russi che cercano invano di intervenire su un cacciatorpediniere, perdendo in acqua uno dei loro soldati. Passata la notte, i pirati rendono note le loro richieste di riscatto alla società armatrice, che non solo le rigetta ma si affida ciecamente alla marina russa, sottraendosi dalla responsabilità dei metodi poco ortodossi che potrebbero essere adottati. Intanto i pirati scovano il membro dell'equipaggio che era rimasto isolato e ripescano il fante caduto in mare, usando entrambi come ostaggi per convincere il resto della ciurma ad arrendersi. La situazione si complica quando i somali, per dimostrare che fanno sul serio, decidono di sgozzare il marinaio sotto gli occhi attenti della nave della marina russa che li osserva a distanza. È allora che i commandos Specnaz sovietici decidono di intervenire...

