Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 15 Febbraio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Victor: La storia segreta del Dottor Frankenstein, Benvenuto Presidente!, Sfera, What Women Want - Quello che le donne vogliono, Trappola criminale, Australia, Animal - Il segreto della foresta.

Victor: La storia segreta del Dottor Frankenstein

(Drammatico, horror, 2015, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Paul McGuigan con Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown Findlay, Andrew Scott, Mark Gatiss, Valene Kane, Daniel Mays.



Victor: La storia segreta del Dottor Frankenstein: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Victor: La storia segreta del Dottor Frankenstein: In un tempo in cui nulla sembrava impossibile, quando la scienza, la tecnologia e la religione si muovevano per riscrivere le regole che governavano la vita e la morte, uno scienziato, il Dr. Victor Frankenstein e il suo protégé Igor Strausman, si ritrovano a ricercare insieme la loro visione comune del mondo. Ma quando i piani di Victor vanno in fumo, portando ad orribili conseguenze, soltanto Igor potrà salvare lo scienziato da se stesso e dalla sua mostruosa creazione.

Benvenuto Presidente!

(Commedia, 2013, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Riccardo Milani con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio.



Benvenuto Presidente!: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Benvenuto Presidente!: In un piccolo paesino di montagna vive un uomo dal nome impegnativo: Giuseppe Garibaldi, per tutti Peppino. Ama la pesca, la compagnia degli amici, la biblioteca in cui lavora da precario. E' un ottimista anche se il figlio che lo accusa d'essere un fallito. Un giorno, a causa di un pasticcio dei politici, accade una cosa incredibile: Peppino viene eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana. Strappato alla sua vita tranquilla, si trova a ricoprire un ruolo per il quale sa di essere evidentemente inadeguato, ma il suo buonsenso e i suoi gesti istintivi risultano incredibilmente efficaci.

Sfera

(Thriller, fantascienza, 1998, durata: 130 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Peter Coyote, Liev Schreiber, Marga Gomez.







Trama del Film Sfera: Nelle profondità marine al centro del Pacifico viene scoperto qualcosa, la cui origine,struttura e energia maligna sono sconcertanti. Ma qualsiasi cosa sia, può raggiungere la tua mente, conoscere le tue paure. Ed ora inizia a far diventare realtà quelle paure...

What Women Want - Quello che le donne vogliono

(Commedia, 2000, durata: 126 Min) in onda alle 21.15 su La5

Un film di Nancy Meyers con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly.







Trama del Film What Women Want - Quello che le donne vogliono: Una donna, la ex moglie, racconta con voce f.c. la vita passata di Nick, circondato da donne fin dall'infanzia, e ancora di più oggi nel suo lavoro di pubblicitario di successo. Le sue sicurezze di uomo bello e ricercato subiscono una imprevista frenata quando sul filo di lana si vede soffiare la promozione a direttore creativo della sua società proprio da una donna, la rampante e aggressiva Darcy. Ancora incredulo, una mattina mentre è in bagno cade nella vasca, il fon è acceso, parte una scarica, e lui sviene. Il giorno dopo, in ufficio, si accorge di avere una strana capacità: riesce a leggere nel pensiero delle donne.

Trappola criminale

(Thriller, 2000, durata: 104 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di John Frankenheimer con Gary Sinise, Ben Affleck, James Frain, Charlize Theron, Dennis Farina, Donal Logue.







Trama del Film Trappola criminale: Appena uscito di prigione, tutto quello che Rudy Duncan vuole è di ricominciare una nuova vita con Ashley, la ragazza dei suoi sogni, che ha conosciuto attraverso un rapporto epistolare, mentre si trovava in carcere. Ma tra i due e la loro felicità c'è il fratello di lei, il pazzo Gabriel e la sua banda di pericolosi criminali, i quali pensano che Rudy abbia qualche informazione interna su un casinò in cui un tempo lavorava - un casinò che Gabriel e il suo gruppo di irascibili vogliono smantellare. Ora, proprio quando sta per cominciare la sua nuova vita, Rudy viene sorpreso da una rapida valanga di tentazioni e avvenimenti inaspettati che lo potrebbero travolgere, se non li evitasse astutamente.

Australia

(Avventura, drammatico, 2008, durata: 165 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown, Jack Thompson, Ben Mendelsohn, Essie Davis.







Trama del Film Australia: Ambientato nell'Australia settentrionale alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta le vicende di un'aristocratica che eredita un ranch. Quando i magnati del bestiame inglesi tentano di impadronirsi della sua terra, unisce le sue forze a quelle di un rude mandriano per condurre 2000 capi di bestiame attraverso centinaia di chilometri di terra desolata.

Animal - Il segreto della foresta

(Azione, avventura, horror, 2014, durata: 86 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Brett Simmons con Joey Lauren Adams, Elizabeth Gillies, Paul Iacono, Amaury Nolasco, Keke Palmer, Parker Young.







Trama del Film Animal - Il segreto della foresta: I due fratellastri Alissa e Jeff, decidono di organizzare un fine settimana nella natura incontaminata in compagnia dei fidanzati Matt, Mandy e del loro amico Sean. Quello che non immaginano, però, è che quei luoghi impervi sono abitati da una misteriosa creatura assetata di sangue desiderosa di dargli la caccia.

Altri film in onda questa sera:

Consulta tutti i programmi stasera in tv