Stasera in TV: i Film di Oggi Venerdì 1 Novembre 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: IT, Sei mai stata sulla Luna?, Terminator Salvation, Nonno scatenato, Tron Legacy, Codice Mercury, Il segreto dei suoi occhi, My Hero Academia the Movie: Two Heroes.

IT

(Drammatico, horror, thriller, 2017, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Sophia Lillis.



IT: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film IT: Nell'immaginaria cittadina del Derry, la gente scompare senza motivo e l'ennesima vittima è un bambino di sette anni di nome George, risucchiato in un tombino durante un temporale. Un gruppo di ragazzini perseguitati dai bulli per diverse ragioni, si riunisce sotto la denominazione di Club dei Perdenti per indagare sul mistero della morte di George e degli altri ragazzi scomparsi. Leader dei Perdenti è il giovane Bill Denbrough, fratello maggiore dell'ultima vittima, attanagliato dai sensi di colpa per non aver impedito il brutale assassinio. Al suo fianco, bersagli naturali dei prepotenti per indole, aspetto o condizioni economiche, ci sono il grassoccio Ben, l'impulsivo Richie, il pragamatico Stan, l'appassionato di storia Mike, l'ipocondriaco Eddie e l'unica ragazza della banda Beverly. Quando la ricerca li conduce a un clown sadico e maligno chiamato Pennywise, ciascuno dei coraggiosi componenti del neonato Club si rende conto di averlo già incontrato prima.

Sei mai stata sulla Luna?

(Commedia, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè.



Sei mai stata sulla Luna?: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sei mai stata sulla Luna?: La nostra protagonista è Guia, ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto che le farà capire che l'unica cosa che le manca è l'amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Terminator Salvation

(Avventura, fantascienza, azione, 2009, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di McG con Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Common, Bryce Dallas Howard, Terry Crews.



Terminator Salvation: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Terminator Salvation: Nel 2018 Skynet sta preparando il suo attacco finale e la resistenza umana, guidata da Connor, si prepara al peggio. L'apparizione di un uomo, Marcus Wright, che ricorda solo di essersi trovato in un braccio della morte, avvia il plot: Marcus arriva dal futuro o dal passato? Indagando, Connor e Marcus si imbarcheranno in un'odissea che li porterà a comprendere la portata del progetto di distruzione dello Skynet.

Nonno scatenato

(Commedia, 2016, durata: 102 Min) in onda alle 21.05 su 20

Un film di Dan Mazer con Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Julianne Hough, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney.



Nonno scatenato: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Nonno scatenato: Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare così socio nello studio legale del suocero. Quando però il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più selvaggio della sua vita sempre al massimo. Alla fine il nonno zozzone e il nipote bacchettone scoprono di poter imparare molto l'uno dall'altro e creare quel legame che non avevano mai avuto prima.

Tron Legacy

(Azione, fantascienza, thriller, 2010, durata: 127 Min) in onda alle 21 su Paramount Channel

Un film di Joseph Kosinski con Jeff Bridges, Olivia Wilde, Beau Garrett, Garrett Hedlund, Bruce Boxleitner, James Frain.



Tron Legacy: Il nuovo trailer del fim



Trama del Film Tron Legacy: Il giovane e ribelle Sam Flynn è ossessionato dalla misteriosa scomparsa di suo padre Kevin Flynn, un tempo noto come il più grande esperto sviluppatore di videogiochi del mondo. Indagando su uno strano segnale proveniente da un vecchio videogioco arcade creato dal padre, Sam si ritrova catapultato in un mondo virtuale dove Kevin è rimasto intrappolato per oltre 20 anni. Con l'aiuto dell'impavida guerriera Quorra, padre e figlio s'imbarcano in un pericoloso viaggio attraverso il cyber-universo in cerca della salvezza.

Codice Mercury

(Thriller, 1998, durata: 111 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Harold Becker con Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Carrie Preston.







Trama del Film Codice Mercury: Terminata con esito disastroso una missione segreta della quale è diventato il capro espiatorio, l'agente FBI Art Jeffries si vede affidare il compito di indagare sulla scomparsa di un bambino autistico di nove anni seguita al misterioso omicidio dei genitori. Recatosi a Chicago nella casa dove è avvenuto il delitto, Art trova il piccolo Simon nascosto in un armadio. Riuscito a stabilire un legame di fiducia con lui, Art capisce che Simon è in pericolo. In ospedale però la sorveglianza viene sospesa improvvisamente, e allora Art decide di portare via Simon e di fuggire con lui.

Il segreto dei suoi occhi

(Drammatico, sentimentale, thriller, 2015, durata: 129 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Billy Ray con Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith.



Il segreto dei suoi occhi: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il segreto dei suoi occhi: Nel periodo subito dopo l'11 settembre, a Los Angeles, nell'unità antiterrorismo lavora una squadra composta da un agente dell'FBI Ray Kasten, la sua migliore amica Jess Cobb, insieme ai detective Bumpy Willis e Reg Siefert. I quattro sono impegnati nella sorveglianza di una moschea. Secondo un informatore che ha contatti solo con Siefert, all'interno della moschea potrebbe esserci un nucleo terroristico non attivo ma pronto per essere chiamato all'azione. Un giorno la squadra viene chiamata per il ritrovamento del cadavere di una ragazza proprio vicino alla moschea. Ray riconosce la ragazza e rabbrividisce alla vista della vittima uccisa e abbandonata nell'immondizia. E' Carolyn, la figlia di Jess.

My Hero Academia the Movie: Two Heroes

(Animazione, 2018, durata: 96 Min) in onda alle 21.30 su Italia 2

Un film di Kenji Nagasaki con le voci italiane di Simone Lupinacci, Federico Viola, Valentina Pallavicino, Andrea Oldani, Alessandro Germano, Laura Cherubelli.



My Hero Academia the Movie: Two Heroes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film My Hero Academia the Movie: Two Heroes: Il supereroe N.1 All Might riceve un invito proveniente da un vecchio amico per partecipare alla première di un grande raduno scientifico di caratura internazionale, che si svolgerà su una gigantesca città mobile galleggiante chiamata ‘I Island’. Tuttavia, un misterioso villain attaccherà la fiera, dal nome ‘I Expo’, dando inizio al piano per sradicare la società degli eroi. Sarà in grado il protagonista Deku, successore di All Might, di salvare tutti da questa crisi senza precedenti?

Altri film in onda questa sera:

7 Seconds (azione, 2005, durata: 96 Min) in onda alle 21.30 su Spike

(azione, 2005, durata: 96 Min) in onda Fratello Sole, sorella Luna (religioso, 1971, durata: 137 Min) in onda alle 21 su Tv 2000

(religioso, 1971, durata: 137 Min) in onda La Fidélité (drammatico, 2002, durata: 158 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

