Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 31 Agosto 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: McFarland, USA, Tarzan 3D, Bello, perfetto, killer, Sotto il sole della Toscana, Blitz, Agents secrets, Waterworld - Mondo Sommerso, La maschera di Zorro.

McFarland, USA

(Drammatico, biografico, 2015, durata: 129 Min) in onda alle 20.30 su Rai 3

Un film di Niki Caro con Kevin Costner, Maria Bello, Ramiro Rodriguez, Carlos Pratts, Johnny Ortiz, Rafael Martinez.



McFarland, USA: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film McFarland, USA: Basato su una storia vera ambientata negli anni 80, McFarland, USA, il film racconta la storia di Jim White, insegnante e allenatore di football che ha appena perso il suo ennesimo lavoro. Jim finisce così per trasferirsi insieme alla sua famiglia a McFarland, in California, una delle città più povere degli Stati Uniti. Lì si metterà ad allenare un gruppo di giovani studenti liceali, prevalentemente latinoamericani, molti dei quali lavorano nei campi, nei quali vede un grande potenziale sportivo, e cercherà di trasformarli in un gruppo vincente di corridori.

Tarzan 3D

(Animazione, avventura, 2013, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Reinhard Klooss con le voci italiane di Andrea Mete, Valentina Favazza, Riccardo Rossi, Massimo De Ambrosis, Vittorio De Angelis, Paolo Vivio.



Tarzan 3D: Il trailer italiano in esclusiva - HD



Trama del Film Tarzan 3D: La storia è ambientata nel presente. Durante una spedizione in una remota giungla africana, John Greystoke e sua moglie muoiono in un incidente di elicottero mentre conducono delle ricerche su un misterioso meteorite. Solo il figlio, il piccolo J.J., soprannominato Tarzan, sopravvive all'incidente. Un gruppo di gorilla trova il piccolo tra i resti dell'elicottero, lo soccorre e lo cresce come se fosse uno di loro. Tarzan diventa grande imparando la dura legge della giungla e dopo dieci anni incontra un altro essere umano, la coraggiosa e bella Jane Porter. Tra i due è amore a prima vista. Ma le cose si complicano quando William Clayton, in viaggio in Africa con Jane, rivela le sue vere e avide intenzioni...

Bello, perfetto, killer

(Thriller, 2018, durata: 86 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Robert Malenfant con Kaitlyn Black, Cameron Jebo, Jane Carr, Robert Parks-Valletta, Lily Rains, Victoria Barabas.







Trama del Film Bello, perfetto, killer: Il film racconta la storia di una futura mamma alle prese con un uomo che ha in programma di compire un'inquietante missione. Quando scopre che suo marito ha un'altra, Jennifer lo lascia ritrovandosi completamente sola a poche settimane dal parto. Presto però, stringe amicizia con Garrett: il vicino di casa con l'aria da bravo ragazzo che l'aiuta in un momento di difficoltà. Ma l'uomo nasconde un terribile segreto...

Sotto il sole della Toscana

(Sentimentale, 2002, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Paramount Channel

Un film di Audrey Wells con Diane Lane, Raoul Bova, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Vincent Riotta, Mario Monicelli.







Trama del Film Sotto il sole della Toscana: Frances, una scrittrice americana reduce da un doloroso divorzio, riceve in regalo dalle sue due amiche più care un biglietto aereo per visitare la Toscana e svagarsi un po'. Durante una gita in pullman viene colpita da un'antica proprietà nella campagna dal caratteristico nome di "Bramasole". Decide di comprarla e si dedica ai lavori di ristrutturazione della villa e del giardino. Gli incontri e le esperienze che farà la aiuteranno a impostare in maniera diversa la sua vita.

Blitz

(Azione, poliziesco, thriller, 2011, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Elliott Lester con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey, Ned Dennehy.



Blitz: Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Blitz: Un serial killer terrorizza la città scegliendo le sue vittime fra le forze dell'ordine. Tom Brant, spietato sergente della polizia dai metodi poco ortodossi ha intenzione di farlo smettere. Costi quel che costi.

Agents secrets

(Thriller, 2004, durata: 109 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Frédéric Schoendoerffer con Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dussollier, Charles Berling, Bruno Todeschini, Sergio Peris-Mencheta.







Trama del Film Agents secrets: Due agenti segreti spostandosi tra Spagna, Francia e Marocco, cercano di carpire informazioni su un traffico di armi e diamanti fra l'Africa e l'Europa.

Waterworld - Mondo Sommerso

(Azione, 1995, durata: 131 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Tina Majorino, Chaim Girafi, Gerard Murphy (II).







Trama del Film Waterworld - Mondo Sommerso: Sull'immensa distesa d'acqua cui è ridotta la terra, veleggia col suo ingegnoso e possente trimarano Mariner, un avventuriero metà uomo metà pesce che vive di baratti. Non solo deve guardarsi dai colleghi furfanti ma anche dagli abitanti di un atollo artificiale i quali, scoperto che è un mutante, decidono di catturarlo. Sorte vuole che giungano gli Smokers, pirati feroci comandati dal bieco Diacono, che si spostano a bordo di natanti a motore ed hanno la base sulla famigerata petroliera Exxon Valdez. Costoro cercano di catturare Enola, una bimba con tatuata sulla schiena una misteriosa mappa che condurrebbe alla favolosa Dryland, la sospirata terraferma. Liberato da Helen, una giovane che fa da madre alla bimba, Mariner deve superare la sua misoginia che investe sia la bimba che la donna...

La maschera di Zorro

(Avventura, 1998, durata: 136 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Martin Campbell con Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, José Maria de Tavira, L.Q. Jones.







Trama del Film La maschera di Zorro: Siamo nella California della prima metà dell'Ottocento, e sono ormai trascorsi venti anni da quando Diego de la Vega, detto Zorro, combatteva a fianco del popolo contro l'oppressione spagnola. Ora, dopo una lunga prigionia e la fatica dell'età avanzata, Zorro capisce che è arrivato il momento per scegliere un successore in grado di fermare don Rafael Montero, il potente ex governatore spagnolo che tempo prima lo ha imprigionato, ha fatto uccidere la moglie Esperanza e gli ha portato via la figlia Elena, che ora si crede figlia di Montero.

Altri film in onda questa sera:

