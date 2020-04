Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 25 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Zodiac, Brick Mansions, Robinson Crusoe, La Madre, Master & Commander: Sfida ai confini del mare, La ciociara, The Missing, Il gigante

Zodiac

Brick Mansions

David FincherJake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Brian Cox, Dermot Mulroney: Zodiac, il film diretto da David Fincher, ambientato tra la fine degli anni 60' e l'inizio degli anni 70', racconta la vera storia del cosiddetto "killer dello zodiaco", che sconvolse la California del nord con una serie di crudeli omicidi. Tutto ha inizio la sera del 4 luglio del 1969 con un agguato ad una coppia di fidanzati. Darlene Ferrin e Mike Mageau si appartano con la propria auto vicino ad un drive-in e poco dopo vengono colpiti con numerosi colpi di pistola da uno sconosciuto intenzionato ad ucciderli. La donna muore, mentre l'uomo rimane gravemente ferito. Da lì a poco si susseguono una serie di altri omicidi il cui iter appare sempre lo stesso. Il killer lascia sempre vivo l'uomo per sfogare la sua furia sulla donna. Inoltre dopo ogni delitto si mette in contatto con la polizia e riferisce indizi e dettagli dell'omicidio. L'assassino invia ogni volta una busta al San Francisco Chronicle contenente una lettera in cui minaccia di commettere altri omicidi se il giornale non darà il giusto spazio alla sua figura. La lettera è accompagnata sempre da un messaggio in codice, impossibile da decifrare, con segni indicanti i simboli dello zodiaco (da qui deriva il celebre soprannome), che nascondono l'identità del killer. A condurre le indagini saranno gli ispettori David Toschi (Mark Ruffalo) e William Armstrong (Anthony Edwards). Ma se da una parte la polizia si mette sulle tracce del pericoloso killer, dall'altra anche la stampa s'interessa al caso, in particolare i due giornalisti del San Francisco Chronicle, l'eccentrico Paul Avery (Robert Downey Jr.) e il fumettista esperto in enigmistica, Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal). I due cominciano a svolgere delle ricerche per conto loro. Inizia così una vera e propria caccia all’uomo: giornalisti e poliziotti lavoreranno senza tregua per catturare il folle assassino, tanto che a poco a poco ne diventeranno ossessionati e finiranno per mettere in secondo piano le proprie vite. Passa molto tempo e tra nuovi indizi, identikit psicologici e perizie calligrafiche, polizia e giornalisti sembrano incapaci di chiudere il caso e catturare l'inafferrabile assassino, tanto che Paul decide di abbandonare le indagini. Robert però non vuole mollare, è intenzionato a tutti costi a scoprire, anche da solo, la vera identità del serial killer, ma questo lo porterà a mettere in pericolo la sua stessa vita..

(drammatico, azione, 2014, durata: 90 Min)

Un film di Camille Delamarre con Paul Walker, Robert Maillet, RZA, David Belle, Carlo Rota, Kwasi Songui, Andreas Apergis



Trama del film Brick Mansions: Brick Mansions, il film diretto da Camille Delamarre, è ambientato in una Detroit del futuro, corrotta, violenta e in mano alla malavita. Un intero quartiere popolare e semi-apocalittico funge da dimora per i criminali più violenti della città. La polizia per circoscrivere il pericolo e proteggere il resto degli abitanti, decide di costruire un muro di cinta controllando tutti i movimenti di entrata e di uscita. Nella zona chiusa ribattezzata come "Brick Mansions" sopravvivono solo i più forti e il crimine si rafforza di giorno in giorno. L'intero quartiere è controllato da Tremaine (RZA), padrone indisturbato e re della droga. Lungo la sua strada Tremaine incontrerà l'agente Damien Collier (Paul Walker) e l'ex galeotto Lino (David Belle). Damien è un poliziotto sotto copertura, che dopo la morte del padre, dedica la sua vita alla lotta contro il crimine e la corruzione. Lino invece abita all'interno del quartiere di Brick Mansions e ogni giorno si batte per vivere una vita onesta cercando di combattere per il bene di tutta la comunità. Damien e Lino provengono da mondi totalmente differenti, hanno due vite diverse ma un nemico in comune: Tremaine. Il rapimento della ragazza di Lino da parte di Tremaine, provocherà una serie di adrenalinici avvenimenti che porteranno Damien e Lino ad allearsi. Inizialmente scettico nei confronti di Lino, già condannato per omicidio, Damien scoprirà con il tempo di avere diverse punti in comune con il coraggioso ex-galeotto. Insieme cercheranno di mandare a monte un pericoloso piano che potrebbe abbattere l’intera città

Robinson Crusoe

(Animazione, commedia, avventura, family, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Vincent Kesteloot, Ben Stassen



Trama del Film Robinson Crusoe: Robinson Crusoe, film diretto da Vincent Kesteloot e Ben Stassen, è ambientato su un'isola esotica, dove vive Martedì, un pappagallo che condivide questo paradiso terrestre com i suoi amici animali. Martedì, però, ha un sogno nel cassetto: vuole scoprire il mondo e cosa si trova oltre quella sconfinata distesa di mare, che circonda la sua terra. Un giorno, a seguito di una violenta tempesta, una nave naufraga sull'isola e l'unico superstite è una strana creatura, un uomo di nome Robinson Crusoe. Tutti gli animali impauriti fuggono alla vista dello straniero, a parte Martedì che intravede in lui l'opportunità per realizzare il suo desiderio. Il pappagallo decide di avvicinarsi all'essere umano per offrirgli il suo aiuto e, dal canto suo, Robinson capisce sin da subito che ha bisogno del sostegno degli animali per sopravvivere sull'isola. Ben presto tra l'uomo e il pappagallo si stringerà una forte amicizia, tanto che Robinson si rivelerà un vero braccio destro degli animali quando due gatti selvaggi cercano di prendere il controllo della terra.

La Madre

(Horror, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Andy Muschietti con Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Daniel Kash, Javier Botet



Trama del Film La Madre: Cinque anni fa, le sorelle Victoria e Lilly scomparvero dal quartiere in cui abitavano, senza lasciare traccia. Da allora lo zio Lucas e la sua fidanzata Annabel non hanno fatto altro che cercarle. Ma quando le ragazze vengono incredibilmente ritrovate vive in un rifugio fatiscente, la coppia inizia a chiedersi se le ragazze siano gli unici ospiti ad essere stati accolti nella loro casa. Mentre Annabel cerca di ricreare una vita normale per le due sorelle, cresce la sua convinzione che in casa aleggia una presenza maligna. Le sorelle presentano semplicemente i sintomi di un trauma o c’è veramente un fantasma che si aggira intorno a loro? E come hanno fatto a sopravvivere tutti questi anni da sole? Mentre la donna cerca risposte a queste domande spaventose, si renderà conto che i sussurri che echeggiano in casa quando le ragazze vanno a letto, provengono dalle labbra di una presenza letale

Master & Commander: Sfida ai confini del mare

(Azione, avventura, 2003, durata: 138 Min)

Un film di Peter Weir con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, Jack Randall, Max Benitz







Trama del Film Master & Commander: Sfida ai confini del mare: Nell’aprile del 1805, al largo delle coste del Brasile veleggia la NMS Surprise, l’imponente fregata della marina britannica guidata dal capitano Jack "Lucky" Aubrey (Russell Crowe), noto per la sua fortuna e per il suo coraggio nell'affrontare i nemici in battaglia. La Surprise ospita a bordo un micromondo ossia il suo equipaggio formato da duecento uomini, divisi in due categorie distinte e apparentemente inconciliabili. Ci sono gli ufficiali e i guardiamarina di rango aristocratico, giovani inviati sulla nave per imparare il mestiere della navigazione e del comando, e la ciurma di estrazione popolare composta da cinici lupi di mare. A bordo della Surprise presta il suo servizio come ufficiale medico il dottor Stephen Maturin (Paul Bettany), chirurgo e naturalista, interessato più alla scienza che alla guerra. Aubrey ha ricevuto l’ordine dall’ammiragliato di “catturare, bruciare o distruggere” l’Acheron, uno dei più potenti vascelli della marina francese, che rappresenta una seria minaccia per il regno inglese poiché potrebbe portare Napoleone a infliggere un duro colpo all’Inghilterra estendendo la guerra anche nell’Oceano Pacifico. Un giorno, dopo diverse settimane di navigazione tranquilla, l’Acheron sbuca all’improvviso dalla nebbia e attacca la Surprise. La nave francese si rivela ben superiore a quella britannica per stazza e per potenza di fuoco e la fuga appare l’unica possibilità di salvezza. La Surprise, con il timone pesantemente danneggiato e metà dell’equipaggio ferito, riesce a salvarsi solo nascondendosi nella nebbia. Mentre a bordo si riparano le conseguenze dello scontro e il dottor Maturin si affanna a curare i numerosi feriti, Aubrey si trova dinanzi ad una difficile scelta: portare in salvo la nave e l’equipaggio nel primo porto amico lasciando via libera all’Acheron oppure proseguire nell'inseguimento del pericoloso nemico al fine di infliggere una dura sconfitta alla marina francese. Spinto dal suo spiccato senso del dovere e consapevole dell’importanza della missione affidata alla Surprise dalla madre patria, Aubrey sceglie di proseguire nella caccia all’Acheron, conducendo nave ed equipaggio lungo tutta la costa del Sud America sino a doppiare Capo Horn per poi attraversare le distese di ghiaccio del Polo Sud e infine risalire verso le Isole Galapagos. Durante il lungo inseguimento la sfida tra la Surprise e l’Acheron diventa sempre più aspra: le due navi s’inseguono e si sfuggono, a volte si affrontano allo scoperto altre si tendono imboscate col favore della nebbia, mentre l’abilità tattica e strategica di Aubrey riesce a fronteggiare la superiorità tecnica dell’Acheron. Nel corso della navigazione si rafforza il legame d’amicizia tra Aubrey e Maturin, due uomini assai diversi per formazione e temperamento, ma uniti dall’ammirazione reciproca e dalla musica. Arrivati nelle acque delle Isole Galapagos, il malcontento della ciurma provata dalle difficoltà della navigazione e una grave ferita occorsa all’amico Steven Maturin costringono la Surprise a una sosta forzata di qualche giorno. Aubrey ne approfitta per provvedere al rifornimento della nave mentre il dottor Maturin può finalmente dare libero sfogo alla sua fame di scienza, dedicandosi all’osservazione di specie animali mai viste. Ma l’ultimo atto dello scontro tra la Surprise e l’Acheron è vicino. Adesso Aubrey può contare sulla sincera amicizia del dottor Maturin e sulla lealtà del suo equipaggio, che al grido del suo comandante “per la patria e per il premio!” è pronto ad affrontare il nemico…

La ciociara

(Drammatico, 1989, durata: 100 Min)

Un film di Dino Risi con Sophia Loren, Sydney Penny, Andrea Occhipinti, Robert Loggia, Dario Ghirardi, Pino Quartullo







Trama del Film La ciociara: Durante la seconda guerra mondiale, Cesira, rimasta vedova con una figlia adolescente, Rosetta, lascia Roma per cercare rifugio nel suo paese natale, tra i monti della Ciociaria. L'unica cosa che Cesira desidera è che a sua figlia Rosetta venga risparmiato il dolore e la crudeltà della guerra. In Ciociaria, circondate dall'affetto di amici e parenti, le due sembrano trovare un'oasi di serenità, ma i tedeschi, incalzati dalle truppe Alleate, si avvicinano giorno dopo giorno. Arrivati al paese, costringono il giovane Michele a far loro da guida tra i monti, ma gli Alleati sono alle loro costole. Cesira, allora decide di ritornare a Roma e si incammina insieme a Cesira. Durante il viaggio, però, incontrano in una chiesa diroccata un gruppo di soldati marocchini da cui vengono aggredite e violentate. La piccola Rosetta si chiude in un silenzio pieno di rancore e di tristezza che la madre non riesce a superare fino a quando non ricevono la notizia della morte di Michele, fucilato dai tedeschi. Allora un pianto disperato può finalmente unirle di nuovo...

The Missing

(Drammatico, western, thriller, 2003, durata: 137 Min)

Un film di Ron Howard con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer, Sergio Calderon







Trama del Film The Missing: The missing, il film diretto da Ron Howard, è ambientato in New Mexico nel 1885. Maggie Gilkeson (Cate Blanchett) vive in un ranch sperduto nella prateria con le sue due figlie, l’adolescente Lilly (Evan Rachel Wood) e la piccola Dot (Jenna Boyd). Maggie lavora duramente per mandare avanti la fattoria, con l’aiuto di due collaboratori: Brake (Aaron Eckart), con cui ha una relazione segreta, e il messicano Emiliano. La donna, inoltre, è molto apprezzata dagli abitanti del luogo perché parla spagnolo e offre la sua competenza medica a chiunque ne abbia bisogno. Un giorno si presenta al ranch Samuel, il padre di Maggie, che vent’anni prima aveva abbandonato la sua famiglia per andare a vivere con gli Apaches. L’uomo, bisognoso di cure, vorrebbe anche riconciliarsi con la figlia. Ma la donna nutre ancora del rancore nei confronti di suo padre per averla abbandonata da bambina e così, dopo averlo curato, lo manda via. Il mattino dopo Lilly e Dot vanno a vedere la fiera nella vicina città di Chloride con Brake ed Emiliano. Non vedendoli tornare, Maggie galoppa verso la foresta e scopre i cadaveri dei due uomini, brutalmente uccisi dagli indiani. Vedendo la madre, la piccola Dot esce dalla boscaglia in lacrime e le rivela che Lilly è stata rapita. Maggie si precipita in città in cerca di aiuto e scopre che Lilly e altre ragazze sono state rapite da una banda composta da disertori dell’esercito e indiani rinnegati, guidata da Pesh-Chidin (Eric Schweig), uno stregone psicopatico, allo scopo di rivenderle in Messico come schiave. Cerca aiuto ma sia lo sceriffo della città sia il tenente Jim Ducharme (Val Kilmer), comandante del reggimento di cavalleria, le negano il loro sostegno. Suo malgrado, Maggie è costretta a mettere da parte i suoi sentimenti e ad accettare l'aiuto di suo padre Samuel. Insieme alla piccola Dot, i due si lanciano sulle tracce dei rapitori, prima che questi attraversino il confine con il Messico...

Il gigante

(Drammatico, 1956, durata: 198 Min)

Un film di George Stevens con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Mercedes McCambridge, Chill Wills, Carroll Baker







Trama del Film Il gigante: Bick, sposato con Lessie, vivono felici nel Texas. L'uomo, un ricco allevatore, ha tra i suoi braccianti Jett, il quale è innamorato della moglie, benché si renda conto che il suo sentimento è senza speranza. Ereditato un terreno e trovatovi dei giacimenti di petrolio, Jett, divenuto ricco e cerca di conquistare la donna.

