Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 21 Marzo 2020

Film Stasera in TV: I Croods, Lo scambio, Indovina chi viene a cena?, Tora! Tora! Tora!

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: I Croods, Lo scambio, Indovina chi viene a cena?, Tora! Tora! Tora!

I Croods

(Animazione, avventura, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film diKirk De Micco, Chris Sanders con le voci italiane di Francesco Pannofino, Laura Boccanera, Luigi Morville, Rosalia Misseri, Emiliano Coltorti, Paola Giannetti



I Croods: Il trailer italiano del film HD



Trama del Film I Croods: I Croods, il film di Kirk De Micco, narra le avventure di una famiglia preistorica: il padre Grug, prudente e protettivo, si assicura che al calar del sole tutta la famiglia sia al riparo dai pericoli in una buia e sicura caverna; la giovane e intraprendente Eep (Emma Stone), è invece curiosa e desiderosa di esplorare il mondo; poi la mamma Ugga, il non troppo sveglio fratello Tonco (Clark Duke) e la simpatica e stravagante nonna.

Lo scambio

(Drammatico, 2016, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Salvo Cuccia con Filippo Luna, Barbara Tabita, Paolo Briguglia, Maziar Firouzi, Vincenzo Pirrotta, Sergio Vespertino, Orio Scaduto



Lo scambio: Il trailer del film - HD



Trama del Film Lo scambio: La storia si svolge in un giorno, nel 1995, in una Palermo plumbea. Personaggi senza nome scivolano verso il loro destino. Una coppia inizia una giornata anomala. Lei è una bellissima quarantenne tormentata dal pensiero dei bambini mai avuti. Lui è un commissario di polizia che sembra prendersi cura di lei, ma è totalmente preso dal suo lavoro. Ha un autista che lo porta dappertutto, anche a interrogare un ragazzo che conosceva altri due uccisi quel giorno. L'autista non crede che il ragazzo sia coinvolto, ma il commissario va avanti in maniera decisa ed esasperata. Lei vaga per le stanze di una casa linda che riflette la sua condizione apparentemente normale ma che sotto cela tutta la sua disperazione. Si alternano i volti, i corpi, le situazioni, tra il mondo di lei, quello di un bambino rapito dalla mafia tempo prima e quello del ragazzo che subisce l'interrogatorio del commissario e dei suoi uomini alquanto rudi. Poi gli eventi precipitano e tutto si evolve, aldilà delle apparenze, svelando gli inquietanti contorni di una storia fatta di cause ed effetti, in cui i crimini perpetrati si ripercuoteranno non solo su chi li subisce, ma anche su chi li compie. E da cui nessuno, in un modo o in un altro, rimarrà immune.

Indovina chi viene a cena?

(Commedia, 1967, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di v con Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharina Houghton, Cecil Kellaway, Roy Glenn







Trama del film Indovina chi viene a cena?: Joey, figlia di un eminente giornalista di formazione liberale e della proprietaria di una galleria d'arte, durante un soggiorno alle Hawaii, conosciuto un uomo di colore, il dottor John Prentice, se ne è innamorata e lo vuole sposare. Sanamente educata dai suoi genitori, la ragazza è convinta di non trovare opposizione al suo matrimonio; in effetti, superato lo sbigottimento iniziale, la madre appoggia pienamente la sua decisione, ma il padre, avendo presenti le innumerevoli difficoltà a cui la coppia andrebbe incontro per i persistenti pregiudizi razziali di una parte degli americani, decide di negare il suo consenso alle nozze. Ad esse si oppone, ancor più recisamente, lo stesso padre di Prentice, mentre le approvano la madre e monsignor Mike Ryan, un sacerdote cattolico amico di Joey e della sua famiglia. Dopo una serie di colloqui, anche il padre di Joey si convince di non avere alcun diritto di opporsi alla felicità di due persone che si amano e che nel loro amore hanno già la forza per vincere l'incomprensione e i pregiudizi dell'ambiente.

Tora! Tora! Tora!

(Guerra, 1970, durata: 185 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Richard Fleischer con Martin Balsam, Soh Yamamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E.G. Marshall, James Whitmore







Trama del Film Tora! Tora! Tora!: L'evento drammatico della storia moderna che portò all'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale..

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Spider-Man: Far From Home (azione, fantasy, 2019, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Collection

(azione, fantasy, 2019, durata: 135 Min) in onda Scappo a casa (commedia, 2019, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(commedia, 2019, durata: 92 Min) in onda Confessioni di una mente pericolosa (drammatico, 2002, durata: 113Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspence

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV