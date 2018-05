Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 19 Maggio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Truman Show, Son of a Gun, Il Viaggio di Arlo, Proposta indecente, Blu profondo, Danko, Testimone involontario

The Truman Show (drammatico, 1998, durata: 103 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Peter Weir con Jim Carrey, Ed Harris, Natascha McElhone, Laura Linney, Noah Emmerich, Holland Taylor, Brian Delate.



The Truman Show: Il trailer italiano del film di Peter Weir



Trama del Film: La vita di Truman Burbank nella cittadina di Seahaven scorre all'apparenza tranquilla: lui lavora come agente assicurativo, ha una moglie infermiera in ospedale, e i vicini di casa tutte le mattine lo salutano con un cordiale 'buon giorno!'. Truman a dir la verità avverte un po' il peso di questa routine, e progetta di fare viaggi, visitare altri paesi, fare nuove esperienze. Ma al momento di concretizzare queste idee, qualcosa sempre lo rimanda indietro: l'impiegata dell'agenzia gli dice che i posti sono esauriti, e anche in macchina il traffico impedisce di uscire di città. Truman si scontra con ostacoli che col passare del tempo cominciano ad apparirgli strani e inspiegabili. Quando, finalmente deciso ad andare a fondo di questi fenomeni, si confida con l'amico Marlon, quest'ultimo commette l'errore che rivela l'inganno. Seahaven non è mai esistita: è solo un gigantesco studio televisivo di Los Angeles dove Truman, del tutto ignaro, vive dalla nascita, dove tutto è azionato meccanicamente e le persone (moglie, amici, colleghi di lavoro) sono attori appositamente ingaggiati.

Son of a Gun (drammatico, azione, 2014, durata: 108 Min), in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Julius Avery con Ewan McGregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander.



Son of a Gun: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film: Finito in carcere all'età di 19 anni per un piccolo reato, il giovane JR impara presto la dura realtà della vita in prigione. Un mondo nel quale avere la giusta protezione è d'importanza vitale, nel senso letterale del termine. JR si ritrova così sotto l'occhio vigile del più noto criminale d'Australia, Brendan Lynch. Ma la sua protezione ha un prezzo: Lynch e la sua squadra hanno già un piano per il loro giovane pupillo. Dopo la sua scarcerazione, JR dovrà aiutare Lynch a mettere in atto il suo audace piano di evasione. Come ricompensa averà la possibilità di entrare a far parte la banda di Lycnh e di partecipare a una rischiosissima rapina.

Il Viaggio di Arlo (animazione, 2015, durata: 100 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Peter Sohn con le voci italiane di Lorenzo D'Agata, Massimo Corvo, Perla Liberatori, Simone Mori.



Il Viaggio di Arlo: Trailer Ufficiale Italiano - HD



Trama del Film: Che cosa sarebbe successo se l'asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra non avesse colpito il nostro pianeta e i dinosauri non si fossero mai estinti? Il nuovo lungometraggio Disney Pixar Il Viaggio di Arlo trasporterà il pubblico in un viaggio epico nell’era della preistoria, dove un coraggioso e curioso dinosauro di nome Arlo stringe un'insolita amicizia con un essere umano. Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo imparerà ad affrontare le sue paure e scoprirà ciò di cui è veramente capace.

Proposta indecente (sentimentale, 2017, durata: 118 Min), in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Adrian Lyne con Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt, Seymour Cassel.







Trama del Film: Un matrimonio idilliaco viene messo in pericolo dal ricco finanziere John Gage che offre a David e Diana Murphy un milione di dollari se Diana acconsentirà a passare una notte insieme a lui.

Blu profondo (horror, 1999, durata: 105 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film di Renny Harlin con Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport.







Trama del Film: Un gruppo di ricercatori è impegnato a bordo del laboratorio marino Aquatica. La dottoressa Susan McAlester ha un obiettivo: scoprire la chiave per rigenerare il tessuto cerebrale umano, intervenendo a livello genetico sul DNA degli squali mako. Non rivelando ad altri i propri propositi, Susan ha però violato il codice etico, ed ora ha reso gli squali più intelligenti, più veloci. Da pericolosi predatori li ha trasformati in mostri predatori. I suoi metodi, molto eccepibili, creano tensione tra gli altri del gruppo, in particolare l'esperto di squali Carter e Sherman, detto il Predicatore. Mentre Russell Franklin, uno dei principali finanziatori, mette sull'avviso della possibile diminuzione di fondi per la ricerca, arriva imprevista la reazione dello squalo più grande, che provoca un danno irreparabile alle attrezzature...

Danko (poliziesco, 1988, durata: 103 Min), in onda alle 21 su 20

Un film di Walter Hill con Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle, Ed O'Ross, Laurence Fishburne, Gina Gershon.







Trama del Film: Ivan Danko, un uomo duro e coraggioso, capitano nella polizia sovietica viene inviato a Chicago per riportare in patria un pericoloso trafficante di droga, Viktor Rostavili, che è riuscito a sfuggirgli a Mosca, dopo aver ucciso il suo migliore amico e collega. Informazioni sicure dicono che il malvivente si prepara a trasportare in Russia una grossa partita di cocaina: bisogna dunque impedirglielo.

Testimone involontario (azione, 1997, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di David Hogan con Keenen Ivory Wayans, Robert Culp, Jon Voight, Paul Sorvino, Eddie Velez, Jill Hennessy, Eric Robert.







Trama del film: Accusato ingiustamente dell'omicidio di un suo superiore, il sergente dei marines James Dunn viene imprigionato. Ma quando sembra, ormai, rassegnato a passare il resto della vita in prigione arriva l'occasione del riscatto: viene infatti reclutato per una missione segreta.

Altri film in onda questa sera: