Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 18 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: L'amore bugiardo - Gone Girl, Point Break, A proposito di donne, The Strangers, Ozzy - Cucciolo coraggioso, Cara, insopportabile Tess, La giusta causa, Conan il barbaro

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'amore bugiardo - Gone Girl, Point Break, A proposito di donne, The Strangers, Ozzy - Cucciolo coraggioso, Cara, insopportabile Tess, La giusta causa, Conan il barbaro

L'amore bugiardo - Gone Girl,

(Drammatico, thriller, 2014, durata: 149 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di v con Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson



L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film L'amore bugiardo - Gone Girl: L’amore bugiardo - Gone Girl, film del 2014 diretto da David Fincher, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Gillian Flynn. La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne (Ben Affleck) scopre che sua moglie Amy (Rosamund Pike) è scomparsa. La notizia attira notevolmente l’attenzione della stampa, dal momento che Amy ispirò la protagonista di una fortunata serie di romanzi, scritti proprio dai genitori di Nick. La detective Rhonda Boney (Kim Dickens) viene incaricata del caso. Dopo aver raggiunto la casa dei Dunne, Boney riscontra malcelati segni di colluttazione e sospette tracce di sangue. Il diario di Amy, poi, sembra avvalorare la tesi formulata dagli agenti, i quali credono che Nick sia il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie. Nick, sorpreso dall’esistenza di alcuni referti medici che dimostrano che la moglie era incinta a sua insaputa, trova l’appoggio della sorella Margo (Carrie Coon). A lei Nick rivelerà le tensioni del suo matrimonio e la sua voglia di paternità, negata dalla moglie. È allora che emergono i sospetti su Amy. La donna, infatti, delusa dal matrimonio e dal tradimento del marito, ha deciso di vendicarsi architettando un contorto piano, così da farsi credere morta e incastrare Nick. Mentre l’uomo rilascia una toccante intervista televisiva, il progetto di Amy va in fumo. L’unico modo per tornare a casa è quello di far ricadere ogni colpa sullo spasimante Desi (Neil Patrick Harris), inscenando un rapimento. La donna, tuttavia, decide di uccidere l’unico testimone che può incastrarla. Nonostante il ritorno a casa della moglie scagioni Nick, l’uomo si rende conto di essere ancora in pericolo: è caduto nuovamente nella trappola di Amy e la stampa, dopo i recenti avvenimenti, non perdonerà mai un altro passo falso...

Point Break

(Azione, thriller, 2015, durata: 113 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Ericson Core con Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Matias Varela, Clemens Schick,



Point Break: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Point Break: Point Break, film diretto da Ericson Core, racconta la storia di Johnny Utah, giovane agente dell'FBI, incaricato di infiltrarsi in un gruppo di atleti, dipendenti dall'adrenalina, sospettati di una serie di rapine aziendali. A capo della banda c'è il carismatico Bodhi, che insieme agli altri ragazzi sta cercando di portare a termine l'Ozaki 8, una serie di sfide estreme che onorano le forze della natura. Johnny deve sfruttare la sua passione per gli sport estremi per farsi ammettere nel gruppo ed essere così libero di indagare. Si reca quindi in Francia, dove gli atleti si stanno preparando per la quarta prova dell'Ozaki 8: sfruttare un raro fenomeno delle onde del mare per fare surf. Proprio tramite questo sport Johnny riesce ad avvicinarsi al gruppo e a farsi invitare alle loro feste, dove conosce Samsara, dalla quale si sente fortemente attratto. Dopo aver superato l'iniziazione, Johnny viene ammesso nella banda, ma riuscirà a portare a termine l'indagine senza farsi coinvolger o far saltare la sua copertura?

A proposito di donne

(Drammatico, 1995, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Herbert Ross con Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker, Drew Barrymore, Matthew McConaughey, James Remar, Estelle Parsons







Trama del Film A proposito di donne: Jane De Luca, cantante gay di colore, stanca di New York, quando apprende che Robin Nickerson, un'agente immobiliare, offre un posto in automobile per Los Angeles, decide di accettare. Facendo tappa a Pittsburgh, Jane va a trovare un'amica, Holly, continuamente maltrattata da Nick. Colpito con una mazza alla testa da Holly, l'uomo stramazza: le tre donne lo legano e fuggono. Durante la fuga Holly vuole tornare da lui, ma dalla lettura di un giornale apprende che l'uomo è morto. Frattanto si scopre che Holly è incinta, e Robin, ricoverata in ospedale per una polmonite, risulta malata di AIDS. Successivamente Jane, che si sta invaghendo di Robin, soffre quando la vede accettare la corte di un uomo: ma al momento di avere un rapporto con lui, Robin, conscia della propria malattia lo respinge. Holly invece si innamora di Abe, poliziotto integerrimo, che saputo di Nick l'arresta, pur restandole al fianco e giurando che quando sarà uscita, la sposerà. Il processo, dall'esito dapprima incerto, grazie all'intervento di Robin, finisce con un patteggiamento. Jane si riconcilia con Robin e l'ultima canzone è dedicata all'amica morente che festeggia per l'ultima volta il compleanno. A Jane e Holly, uscita dal carcere e sposata con Abe, restano sia il ricordo di Robin sia una salda amicizia.

The Strangers

(Thriller, horror, 2008, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Bryan Bertino con Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis, Glenn Howerton



The Strangers: Il trailer del film con Liv Tyler



Trama del film The Strangers: Kristen (Liv Tyler) e James (Scott Speedman) sono fidanzati: dopo aver festeggiato il matrimonio del loro amico Mike, decidono, sulla via del ritorno, di fermarsi a passare la notte nella baita estiva della famiglia di lui. Quella notte è un momento delicato per la loro relazione: lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha tristemente rifiutato. Si crea così una tensione e si evitano girando per la casa, ma cercano di riavvicinarsi. Sono circa le quattro del mattino quando una misteriosa ragazza bussa alla porta chiedendo di una certa Tamara, ma in quella casa non c'è nessuno che si chiama così. La donna va via, ma sarà l'inizio di un incubo. James esce alla ricerca di sigarette, ma la baita è molto isolata e ci mette un bel po' di tempo a tornare. Kristen rimane sola e si accorge di strani avvenimenti: tre figure tentano di entrare in casa e indossano inquietanti maschere. Terrorizzata, la donna cerca di nascondersi dove può e quando finalmente torna James e tentano di scappare, si ritroveranno vittime di un gioco perverso con dei killer disturbati mentalmente, il cui scopo è torturarli psicologicamente...

Ozzy - Cucciolo coraggioso

(Animazione, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Alberto Rodriguez scritto da Juan Ramón Ruiz de Somavía



Ozzy - Cucciolo coraggioso: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film Ozzy - Cucciolo coraggioso: Ozzy - Cucciolo coraggioso, è un film d'animazione diretto da Alberto Rodríguez. Ozzy è un cucciolo di beagle, profondamente amato e coccolato da tutti componenti della famiglia Martins, formata da due coniugi disegnatori e dalla loro vivacissima figlioletta Jenny. I Martins sono i migliori padroni che un cane possa desiderare, ma un giorno la bizzarra coppia di fumettisti viene ammessa ad una prestigiosa fiera del fumetto a Tokyo, ed è costretta a cercare una dignitosa sistemazione per il simpatico e giocherellone cucciolo. A conquistare i Martins è una lussuosa pensione per cani, una sorta di Spa per animali domestici, dal costo molto elevato ma con servizi di estrema qualità. Ozzy viene così affidato dai suoi padroni al gentile personale della paradisiaca villa. Purtroppo il tenero beagle scoprirà presto la vera natura della pensione in cui è stato lasciato. Dietro al lusso ostentato si cela in realtà un terribile mondo: un carcere per quadrupedi gestito da felini succubi del perfido e avido proprietario. Nel tentativo di fuggire dalla terrificante prigione in cui è stato rinchiuso, Ozzy si ritroverà a vivere emozionanti avventure, in compagnia dei suoi nuovi amici a quattro zampe.

Cara, insopportabile Tess

(Commedia, 1994, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Hugh Wilson con Nicolas Cage, Shirley MacLaine, Austin Pendleton, Edward Albert, James Rebhorn, John Roselius







Trama del Film Cara, insopportabile Tess: Dopo la morte del marito, l'ex first-lady Tess Carlisle si è ritirata in una tranquilla città dell'Ohio, con Frederick, il cuoco, Earl, l'autista e sei uomini dei Servizi Segreti per proteggerla, comandati da Doug Chesnic, agente ligio ai regolamenti e poco incline a sopportare le bizzarrie dell'anziana e vivace signora. L'ex firt-lady si ritroverà presto nei guai.

La giusta causa

(Thriller, 1995, durata: 102 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Arne Glimcher con Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Blair Underwood, Ed Harris, Christopher Murray,







Trama del Film La giusta causa: Ochopee, Florida. Accusato dello stupro e del brutale assassinio di una bambina, Joanie, lo studente nero Bobby Earl Ferguson, è stato condannato a morte. In carcere da otto anni invia la nonna Evangeline da un celebre docente di diritto penale ad Harvard, Paul Armstrong, perché intervenga. Dapprima intenzionato a lasciar perdere, Armstrong viene convinto dalla moglie Laurie, avvocato in un processo dove già Bobby venne implicato, ad accettare il caso. La polizia locale, l'agente di colore Tanny Brown ed il collega bianco Wilcox, che hanno seviziato ed intimorito Bobby per indurlo a confessare, sono ostili a Paul, che indagando però scopre che l'accusa si basa sull'unica testimonianza e sul diffuso malanimo contro il giovane.

Conan il barbaro

(Storico, 1982, durata: 128 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di John Milius con Arnold Schwarzenegger, Max von Sydow, Sandahl Bergman, Gerry Lopez, James Earl Jones, Ben Davidson







Trama del Film Conan il barbaro: Conan il barbaro è un film del 1982, diretto da John Milius, ispirato al personaggio dei racconti fantasy ideati da Robert Ervin Howard. Ambientata nella fantomatica Era Hyboriana, la storia racconta di Conan (Arnold Schwarzenegger), figlio di un fabbro di una tribù del nord Europa, dove si tramanda l'arte della lavorazione dell'acciaio per forgiare spade invincibili. Un'incursione di predoni, con a capo lo spietato Domma (James Earl Jones), attaccano a sorpresa il villaggio, distruggendolo e sterminando tutti gli abitanti, ad eccezione di alcuni bambini che vengono catturati e ridotti in schiavitù. Fra loro c'è Conan, che viene costretto ai lavori forzati per anni, presso la ruota del dolore, che lo porta a sviluppare un'incredibile forza fisica. Solo lui sopravvive alla crudeltà di quella prigionia, crescendo e covando rancore, con il solo desiderio di vendicare i suoi genitori. Un giorno arriva un uomo, Ivanhir, che compra Conan per farlo diventare un lottatore: grazie alla sua potenza e ai consigli del suo padrone, diventa imbattibile. La sua condizione di schiavo finisce una notte, quando Ivanhir, ubriaco, decide di concedergli la libertà. Conan inizia quindi a dedicarsi allo scopo della sua vita, ma il debole ricordo dello stemma con un serpente a due teste è l'unico indizio che lo guida verso gli assassini dei genitori. Nel frattempo stringe amicizia con Subotai (Gerry Lopez), un esperto arciere, e Valeria (Sandahl Bergman), una ladra. Catturati da re Osric, ai tre viene proposta una missione: trovare la figlia, scappata per unirsi alla Setta di Doom, promettendo ai prigionieri enormi ricchezze in caso di successo. Per Conan si prospetta l'occasione di consumare la sua vendetta...

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

5 è il numero perfetto (drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda The Blues Brothers (azione, commedia, 1980, durata: 133 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema #IoRestoACasa 1

(azione, commedia, 1980, durata: 133 Min) in onda Men in Black: International (azione, commedia, fantascienza, 2019, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV