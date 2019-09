Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 14 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Tomorrowland - Il Mondo di Domani

(Avventura, thriller, fantascienza, 2015, durata: 130 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Brad Bird con George Clooney, Britt Robertson, Judy Greer, Kathryn Hahn, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Pierce Gagnon.



Tomorrowland - Il Mondo di Domani: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Tomorrowland - Il Mondo di Domani : Tomorrowland racconta la storia di Frank, un ex enfant prodige ormai disilluso, e Casey, un'adolescente ottimista e intelligente che trabocca di curiosità scientifica. Legati da un destino comune, i due intraprendono una pericolosa missione insieme, per svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale nota come "Tomorrowland". Le loro imprese cambieranno sia il mondo che la propria vita, per sempre..

Anche se è amore non si vede

(Animazione, avventura, 2011, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, David Furr.



Anche se è amore non si vede: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Anche se è amore non si vede: Anche se è amore non si vede, il film diretto da Ficarra e Picone, vede protagonisti Salvo e Valentino, due amici che hanno una piccola società di servizi per il turismo. Il loro mezzo, un restaurato e coloratissimo autobus inglese di qualche anno fa, trasporta i turisti tra i monumenti di Torino, una delle più belle città italiane. Salvo e Valentino sono due personaggi totalmente diversi. Valentino è abbastanza timido e riservato, mentre Salvo è parecchio intraprendente e sfacciato. Alle loro dipendenze c'è Natascha una giovane e bella guida turistica, che non conosce però nessuna lingua straniera. È chiaro, quindi, qual è stato il criterio di selezione e, soprattutto, chi è stato il selezionatore! Valentino ha una relazione stabile con Gisella: la sua fidanzata storica, che ama di un amore morboso, totalizzante e oppressivo. Ecco che questa relazione arriva inevitabilmente al capolinea. Entra quindi in gioco il fidato amico Salvo, con l'obiettivo di trovargli una donna che lo faccia tornare a vivere e a sorridere..

Quel che resta del giorno

(Drammatico, 1993, durata: 134 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di James Ivory con Christopher Reeve, Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Peter Vaughan, Paula Jacobs, Hugh Grant.







Trama del Film Quel che resta del giorno: Nel 1958, quando la tenuta di Darligton Hill, viene acquistata da un ricco americano, il maggiordomo Stevens, ripensa alla storia della casa dove ha servito per quarantanni...

Red Eye

(Thriller, 2005, durata: 85 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Wes Craven con Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox, Jayma Mays, Angela Paton, Dey Young, Wes Craven, Laura Johnson.







Trama del Film Red Eye: Lisa Reisert è su un aereo di linea, diretta verso Miami, qualche minuto dopo il decollo, Jackson un affascinante viaggiatore che le siede accanto le rivela che è sull'aereo per uccidere un importante uomo d'affari, e che lei è obbligata ad aiutarlo, altrimenti suo padre - che si trova a Londra - verrà ucciso da un uomo che aspetta un segnale da Jackson.

Schegge di paura

(Thriller, 1996, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Gregory Hoblit con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney, Frances McDormand, Terry O'Quinn, Alfre Woodard.







Trama del Film Schegge di paura: A Chicago, l'Arcivescovo Rushman viene ucciso nel suo alloggio. Questi era molto amico di John Shaughnessy, capo della Procura distrettuale, il quale presiede una Fondazione benefica del prelato in una Diocesi che è ricca di terreni nelle mire di John e di altri affaristi, interessati all'acquisto di essi per un nuovo quartiere. La polizia dà subito la caccia a Aaron Stampler, giovanissimo parrocchiano, tipo sprovveduto, timido e balbuziente. Shaughnessy, già partito con l'idea della pena di morte, affida il caso alla sua assistente Janet Venable, ex amante dell'avvocato Martin Vail, il quale ha già ottenuto la difesa di Aaron. Vail è convinto che Aaron abbia qualche problema mentale, come dei vuoti psicologici, durante i quali appare sia atono e piagnone, sia reattivo nel suo comportamento dal linguaggio violento e sguaiato.

Adidas contro Puma

(Biografico, drammatico, 2016, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Oliver Dommenget con Ken Duken, Torben Liebrecht, Picco von Groote, Nadja Becker, Jesse Albert, Annina Hellenthal.



Adidas contro Puma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Adidas contro Puma: Adidas contro Puma, il film diretto da Oliver Dommenget, racconta la vera storia dei due fratelli Dassler: Adolf, detto Adi, e Rudolf, detto Rudi. Il primo era un artigiano pieno di talento, il secondo la mente economica, bravissimo nel marketing e nelle vendite. Negli anni 20 del 900 iniziarono a produrre scarpe, sperando che un giorno tutti i migliori sportivi del mondo le avrebbero avute ai piedi. Anni dopo, tra i due nacque una rivalità che dura ancora oggi: da una parte l'Adidas, dall'altra la Puma.

Zona d'ombra

(Drammatico, 2015, durata: 123 Min) in onda alle 20.30 su Rai 3

Un film di Peter Landesman con Will Smith, Alec Baldwin, Luke Wilson, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gugu Mbatha-Raw, Eddie Marsan



Zona d'ombra: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Zona d'ombra: Will Smith nei panni del medico che con la sua scoperta fece tremare una delle organizzazioni più potenti del mondo. Un battaglia indimenticabile tratta da una storia vera. Il film racconta la storia di Bennet Omalu, il neuropatologo che cercò in ogni modo di portare all'attenzione pubblica una sua importante scoperta: una malattia degenerativa del cervello che colpiva i giocatori di football vittime di ripetuti colpi subiti alla testa. Durante la sua ostinata ricerca, il medico tentò di smantellare lo status quo dell'ambiente sportivo che, per interessi politici ed economici, metteva consapevolmente a repentaglio la salute degli atleti..

