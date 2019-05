Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 11 Maggio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'Era Glaciale: in rotta di collisione, The Outsider, World War Z, New York, I Love You, Vendetta: Una storia d'amore, L'ultima legione, Lui è peggio di me.

L'Era Glaciale: in rotta di collisione

(Animazione, 2016, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Mike Thurmeier, Galen T. Chu con le voci italiane di Filippo Timi, Claudio Bisio, Pino Insegno,R oberto Gammino, Francesco Pezzulli.



L'Era Glaciale: in rotta di collisione: Nuovo trailer in italiano del film - HD



Trama del Film L'Era Glaciale: in rotta di collisione: Sempre all'inseguimento della mitica ghianda, Scrat verrà catapultato nello spazio dove, accidentalmente, darà origine ad una serie di eventi cosmici che trasformeranno e minacceranno il mondo dell'Era Glaciale. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un'avventura ricca di comicità, viaggiando attraverso nuove terre esotiche e incontrando nuovi e coloratissimi personaggi.

The Outsider

(Thriller, azione, drammatico, 2014, durata: 144 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Brian A Miller con Craig Fairbrass, James Caan, Jason Patric, Shannon Elizabeth, Melissa Ordway, Johnny Messner.







Trama del Film The Outsider: A Lex Walker, un contractor dell'esercito britannico, viene detto che sua figlia è morta. Arrivato a Los Angeles per riconoscerne il corpo, scopre che sua figlia è ancora viva. Lex comincerà una caccia spietata pur di ritrovarla.

World War Z

(Horror, azione, 2013, durata: 116 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Marc Forster con Brad Pitt, Mireille Enos, Eric West, Matthew Fox, James Badge Dale, David Morse, Elyes Gabe.



World War Z: Nuovo trailer italiano in HD



Trama del film World War Z: La storia segue Gerry Lane, un impiegato delle Nazioni Unite, che gira il mondo in una corsa contro il tempo per fermare una epidemia che rovescia eserciti e governi e che minaccia di decimare la popolazione mondiale.

New York, I Love You

(Drammatico, sentimentale, 2011, durata: 101 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Fatih Akin, Yvan Attal, Allen Hughes, Shunji Iwai, Jiang Wen, Scarlett Johansson, Shekhar Kapur, Joshua Marston, Mira Nair, Natalie Portman, Brett Ratner, Andrey Zvyagintsev, Randall Balsmeyer con Orlando Bloom, Kevin Bacon, Chris Cooper, John Hurt, Ethan Hawke, James Caan.



New York, I Love You: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film New York, I Love You: Afghanistan: New York, I Love You è un film corale sul tema dell'amore composto da diversi episodi, ambientati ognuno in un diverso quartiere della città di New York. La pellicola, che fa seguito a Paris, je t'aime e precede Rio, eu te Amo è la seconda parte dell’imponente progetto multimediale dal titolo Cities of Love, un'iniziativa globale la cui missione è costruire "le comunità delle persone che amano la loro città".

Vendetta: Una storia d'amore

(Azione, thriller, poliziesco, 2017, durata: 99 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Johnny Martin con Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Eliana Bateman, Don Johnson.



Vendetta: Una storia d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Vendetta: una storia d'amore: Vendetta: una storia d'amore è un action thriller diretto da Johnny Martin e tratto dal premiato romanzo di Joyce Carol Oates, Rape: A Love Story. John Droomor, detective ed eroe della guerra del Golfo, è da solo in un bar cercando di trovare rifugio dai suoi problemi, quando all'improvviso fa la conoscenza di una giovane mamma di nome Teena che si trova lì insieme alla sua bambina Bethie. Qualche giorno più in là, in occasione della festa del 4 luglio, le due parteciperanno a un party dal quale decideranno di fare ritorno a casa percorrendo una scorciatoia attraverso una strada desolata tra i boschi. In pochi attimi, per Teena, quella tranquilla passeggiata con sua figlia si trasformerà in un terribile incubo..

L'ultima legione

(Storico, 2007, durata: 110 Min) in onda alle 21.25 su Rai Movie

Un film di Doug Lefler con Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan, Kevin McKidd, John Hannah, Thomas Sangste.







Trama del Film L'ultima legione : Nel 476, l'Impero Romano d'Occidente sta per crollare sotto l’attacco dei barbari di Odoacre. Il giovanissimo imperatore Romolo Augusto, dopo essere stato deposto ed imprigionato, viene liberato da una eroica legione capitanata da Aureliano Ambrosio Ventidio. I superstiti della legione, l’imperatore 13enne e la bella guerriera Livia Prisca partono alla volta della Britannia, terra natale del saggio Ambrosinus, precettore dell’imperatore. Tratto dall'omonimo best seller di Valerio Massimo Manfredi.

Lui è peggio di me

(Commedia, 1984, durata: 108 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Enrico Oldoini con Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Massimo Pongo, Raimondo Prunesti, Ilse Reimann.







Trama del Film Lui è peggio di me: Leonardo e Luciano sono comproprietari a Milano di un grosso "garage" dove si danno a noleggio belle e lussuose macchine d'epoca. I due sono amici fraterni fin dalle elementari, vivono insieme, si scambiano allegramente frecciate e ragazze ma, mentre Luciano - sempre organizzato, possessivo e pignolo - si occupa dell'amministrazione, il vero patito delle macchine è Leonardo, gelosissimo soprattutto di una fiammante "Rolls Royce": tanto che, il giorno in cui il padre di una ragazza che va sposa (Giovanna) la noleggia per la cerimonia nuziale, egli preferisce pilotarla fuori di Milano di persona. La ragazza è assai carina ed è il colpo di fulmine: Leonardo-autista se la porta via, il fidanzato-inseguitore (in moto) crea un incidente e finisce in clinica e Luciano, imminente "scapolo solitario", deve far fronte ad una situazione del tutto nuova....

Altri film in onda questa sera:

