Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 11 Gennaio 2020

Film Stasera in TV: Dogman, Bomber, Le 5 Leggende, Codice Genesi, Bekas, Mission: Impossible III, Tentazioni d'amore, Il signore dello zoo

Dogman

(Drammatico, 2018, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Calabria, Gianluca Gobbi.



Dogman: Secondo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dogman: Ispirato liberamente a un fatto di cronaca nera accaduto trent'anni fa, Dogman racconta la storia cupa e violenta di Marcello. La sua esistenza scorre sempre uguale e indifferente tra le pieghe di in una periferia sospesa tra la grande metropoli e la natura incontaminata. Persona mite e tranquilla, Marcello gestisce un salone di toelettatura per cani. Durante le sue giornate deve destreggiarsi tra il lavoro, la figlia adorata, Sofia, e l'ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile da poco uscito di prigione e temuto da tutto il quartiere per i suoi atteggiamenti al limite della follia.Continuamente vittima di bullismo e soprusi, ormai stremato da una vita di umiliazioni, Marcello decide di seguire le orme di Simoncino e di diventare il suo aiutante in una serie di rapine che sconvolgono la cittadina in cui vivono.

Bomber

(Commedia, 1982, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Rete 4

Un film di Michele Lupocon Bud Spencer, Jerry Calà, Stefano Mingardo, Kallie Knoetze, Gegia, Valeria Cavalli, Nando Murolo, Ferdinando Paone.







Trama del Film Bomber: Bomber, ex glorioso pugile, è ora marinaio della base americana di Livorno. Un giorno assistendo ad una rissa tra portuali, nota un giovane e riconosce in lui un futuro campione di boxe. Insieme con uno stravagante manager, proprietario di una palestra, Bomber si mette al lavoro per far diventare il ragazzo invincibile sul ring.

Le 5 Leggende

(Animazione, avventura, fantasy, 2012, durata: 97 Min) in onda alle 20.30 su Rai 3

Un film di Peter Ramsey, William Joyce con le voci italiane di Andrea Mete, Francesco Pannofino, Riccardo Niseem Onorato, Fabrizio Pucci.



Le 5 Leggende: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Le 5 Leggende: Le 5 leggende è un film d'animazione del 2012 diretto da Peter Ramsey. Al Polo Nord, presso il quartier generale di Babbo Natale, la grande sfera che controlla la vita di ogni bambino viene oscurata per pochi attimi da una grande ombra nera accompagnata da un malefico ghigno: è il segno che il malvagio Uomo nero, Pitch Black, è tornato. Babbo Natale, allora, convoca immediatamente gli altri Guardiani incaricati di proteggere l’immaginazione dei bambini. Dentolina (la Fatina dei denti), Calmoniglio (il Coniglio di Pasqua) e Sandman (l’Omino del Sonno) accorrono in fretta, ma dopo essere stati messi al corrente del terribile accaduto, si mostrano increduli, avendo già sconfitto il malefico Pitch durante i “secoli Bui”. Solo l’Uomo della Luna, il sapiente osservatore delle vicende terrestri, riesce a convincere i tre Guardiani, scettici della grave minaccia in corso, e decide che è necessario proclamare un quinto Guardiano per fermare lo spaventoso Uomo nero. Il prescelto, è lo spensierato e dispettoso Spirito dell’Inverno Jack Frost.

Codice Genesi

(Azione, thriller, 2010, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film diAlbert Hughes, Allen Hughes con Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Jennifer Beals, Ray Stevenson, Michael Gambon, Evan Jones.



Codice Genesi: Il trailer del film con Denzel Washington



Trama del Film Codice Genesi: In un futuro non troppo lontano, circa 30 anni dopo l’ultima guerra, un uomo attraversa in solitudine la terra desolata che un tempo era l'America. Intorno a lui città abbandonate, autostrade interrotte, campi inariditi - i segni di una catastrofica distruzione. Non c'è civiltà, né legge. Le strade sono in mano a bande che ucciderebbero un uomo pur di togliergli le scarpe, o per un po' d'acqua ma anche senza motivo. Ma non possono far nulla contro questo viaggiatore. Guerriero non per scelta ma per necessità, Eli cerca solo la pace, ma se viene sfidato elimina gli avversari prima ancora che si accorgano dell'errore fatale che hanno commesso. Non è la propria vita che difende così ferocemente, ma la speranza per il futuro; una speranza che porta con sé e protegge da 30 anni ed è determinato a realizzare. Spinto da questo impegno e guidato dalla fede in qualcosa più grande di lui, Eli fa quello che deve per sopravvivere - e va avanti. Solo un altro uomo in quel mondo in rovina comprende il potere che Eli detiene, ed è deciso a impadronirsene: Carnegie, il despota di una precaria città di ladri e killer. Ma la figlia adottiva di Carnegie, Solara è affascinata da Eli per un altro motivo, la visione di qualcosa che può esistere oltre i confini del territorio dominato dal patrigno. Ma nessuno dei due riuscirà a distoglierlo dal suo impegno. Niente e nessuno può mettersi sulla sua strada. Eli deve andare avanti per compiere il suo destino e portare aiuto a un'umanità devastata..

Bekas

(Drammatico, 2012, durata: 92 Min) in onda alle 21 su Tv 2000

Un film di Karzan Kader con Zamand Taha, Sarwar Fazil, Diya Mariwan.



Bekas: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Bekas: Primi anni '90. Il regime di Saddam Hussein esercita una violenta pressione sulla regione curda dell'Iraq. Due fratelli curdi orfani e senzatetto, Zana, 7 anni, e Dana, 10, vedono il film Superman attraverso un buco nel muro del cinema locale, e decidono di andare in America. Quando saranno lì, Superman potrà risolvere i loro problemi, semplificare le loro vite e punire quelli che sono stati cattivi con loro, primo fra tutti Saddam Hussein. Ma, per arrivarci, hanno bisogno di denaro, passaporti, un mezzo di trasporto, un modo per passare la frontiera. Purtroppo non hanno nulla di tutto ciò, ma, imperterriti, stabiliscono di intraprendere il viaggio verso il loro sogno. Raccolgono tutti i dinar che hanno e comprano un asino che Zana chiama Michael Jackson. In groppo a Michael, carico di pane e acqua, seguiti da una coda di 30 ragazzi, Zana e Dana iniziano il loro cammino verso l’America e verso Superman.

Mission: Impossible III

(Azione, 2006, durata: 106 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di J.J. AbramsconTom Cruise, Ving Rhames, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers.







Trama del Film Mission: Impossible III: La vita privata di Ethan Hunt, Cruise, e della sua ragazza, Michelle Monaghan, viene sconvolta quando il cattivo di turno, Hoffman, tenta di eliminare entrambi...

Tentazioni d'amore

(Sentimentale, 2000, durata: 128 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Edward Norton con Edward Norton, Ben Stiller, Jenna Elfman, Anne Bancroft, Eli Wallach, Ron Rifkin, Milos Forman, Holland Taylor.







Trama del Film Tentazioni d'amore: Tentazioni d'amore, film commedia diretto da Edward Norton, segue le vicende di tre amici d’infanzia che si ritrovano improvvisamente coinvolti in un triangolo amoroso. Tutto ha inizio quando Anna, donna d’affari e di successo che si è dovuta trasferire in California per questioni di lavoro, torna a New York. Nel frattempo la vita dei suoi amici storici, Jake e Brian, ha preso una piega del tutto inaspettata: il primo è diventato un rabbino ed è a capo della sua comunità; l’altro è un prete cattolico molto stimato dai suoi fedeli. Sarà proprio l’arrivo della giovane donna in città a portare confusione e trambusto nella quotidianità dei due uomini. La vocazione religiosa non sarà, infatti, l’unico elemento che avranno in comune Jake e Brian: entrambi si innamoreranno perdutamente di Anna.

Il signore dello zoo

(Commedia, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Frank Coraci con Kevin James, Sylvester Stallone, Adam Sandler, Rosario Dawson, Jon Favreau, Ken Jeong, Leslie Bibb, Donnie Wahlberg.







Trama del Film Il signore dello zoo: Nel tentativo di aiutare il loro amato custode Griffin a riconquistare la donna dei suoi sogni, gli animali di uno zoo provano ad insegnargli i propri metodi di corteggiamento e gli rivelano perfino la loro capacità di parlare, un segreto che hanno sempre tenuto nascosto agli umani!.

