Stasera in TV: i Film di Oggi Sabato 10 Agosto 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Via dalla pazza folla, Wall Street: il denaro non dorme mai, Ritorno al futuro parte III, Una moglie bellissima, High Crimes - Crimini di stato, La caduta - gli ultimi giorni di Hitler, The Women.

Via dalla pazza folla

(Drammatico, sentimentale, 2015, durata: 119 Min) in onda alle 20.30 su Rai 3

Un film di Thomas Vinterberg con Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Juno Temple, Tom Sturridge, Hilton McRa.



Via dalla pazza folla: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Via dalla pazza folla: Via dalla pazza folla, il film diretto da Thomas Vinterberg e tratto dall'omonimo romanzo classico di Thomas Hardy, racconta la storia di Bathsheba Everdene, una passionale e indipendente giovane donna che eredita la fattoria di suo zio. Acquisita l'autonomia economica (una rarità per una donna nell'età Vittoriana), bella e determinata, Bathsabea attira le attenzioni di tre corteggiatori, molto diversi tra loro ma tutti ugualmente intraprendenti: Gabriel Oak, un allevatore di ovini, affascinato dalla sua caparbietà; Frank Troy, attraente e spericolato sergente; e William Boldwood, un maturo e facoltoso scapolo. La storia senza tempo di Bathsheba, che compie le sue scelte e vive le sue passioni mentre lotta per mantenere la propria indipendenza, è una vitale esplorazione delle relazioni, dell'amore, della capacità profondamente umana di superare le avversità grazie all'adattamento e alla perseveranza.

Wall Street: il denaro non dorme mai

(Drammatico, 2010, durata: 127 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Oliver Stone con Shia LaBeouf, Michael Douglas, Carey Mulligan, Josh Brolin, Charlie Sheen, Susan Sarandon, Frank Langella.



Wall Street: il denaro non dorme mai: il trailer del film



Trama del film Wall Street: il denaro non dorme mai: Sono passati 23 anni dai fatti raccontati nel primo film e lo squalo di Wall Street Gordon Gekko ha terminato di scontare la sua pena detentiva. Ormai ai margini della comunità finanziaria tenta comunque di mettere in guardia Wall Street dall'arrivo della grande crisi, ma sembra che nessuno voglia ascoltarlo. Gekko tenta allora di riallacciare i legami con sua figlia la quale è legata sentimentalmente a Jacob Moore, giovane professionista di Wall Street deciso a diventarne uno dei grandi protagonisti...

Ritorno al futuro parte III

(Fantasy, 1990, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue.







Trama del Film Ritorno al futuro parte III: Nel 1955, un estroso scienziato, Emmett Brown, detto Doc, e Marty McFly, un suo giovane amico, mentre sono intenti al recupero della "DeLorean", la prestigiosa "macchina del tempo", scoprono una tomba sulla cui lapide è ricordata l'uccisione di Emmett Brown avvenuta il 7 settembre del 1885 a Hill Valley. Per evitare la morte di Doc, Marty decide di viaggiare indietro nel tempo: giunge pertanto a Hill Valley il 2 settembre 1885 e scopre che Emmett Brown, un bizzarro maniscalco-scienziato del luogo, non solo si è attirato le ire del fuorilegge Buford "Mad Dog" Tannen ma si è anche innamorato dell'affascinante maestra Clara Clayton. Assunto il nome di Clint Eastwood, un temibile pistolero, Marty, dopo aver affrontato Mad Dog ed i suoi accoliti, riesce ad evitare la morte di Doc. Ora necessita ritornare nel futuro: poichè la "DeLorean" non è in grado di ripartire, Doc progetta di sospingerla a velocità vertiginosa con un locomotore lungo una linea ferrata. Dopo numerose peripezie e con l'aiuto di Doc e di Clara, Marty riesce a ritornare indenne nel futuro..

Una moglie bellissima

(Commedia, 2007, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko.







Trama del Film Una moglie bellissima: Miranda è davvero bellissima. Alta, formosa, dei lunghi capelli mori le incorniciano un volto pressoché perfetto. La donna ha da poco superato i trent’anni. L’oggetto del suo amore è Mariano, suo marito da dieci anni. Mariano ha da poco superato i quaranta e da venti gestisce una banco di frutta e verdura nel mercato stabile di Anghiari un piccolo paese della Toscana. Mele, pere, banane e frutta secca d’inverno, pesche, susine, cocomeri d’estate. Sempre i soliti clienti, sempre col sorriso sulle labbra perché la vita di Mariano accanto alla moglie Miranda è proprio meravigliosa. I due fanno l’amore tutti i giorni come se fossero due fidanzantini appena messi insieme, hanno una complicità fatta di sguardi, carezze e sorrisi che va oltre a tutto. Una coppia indissolubile. …Forse… Andrea è un grande fotografo. Ricco, bello, nel suo ramo uno dei più bravi, è di passaggio ad Anghiari perché deve fotografare una statua di Garibaldi. Ora Andrea mentre scatta un totale della statua mette anche a fuoco Miranda che sta rimettendo a posto il suo bancone di frutta e verdura. La donna è vestita con una leggera vestaglia dalla quale s’intravedono le sue forme meravigliose. Si asciuga la fronte col braccio, una ciocca di capelli le casca sul volto. Andrea scattando ferma per sempre sulla pellicola quella donna bellissima intenta nel suo lavoro. ...All'uomo gli balena in testa un’idea… Ora quelle stesse foto sono sulla scrivania del direttore di “Beautiful Life!”. Anche quest’ultimo è rapito dalla bellezza di Miranda. L’idea di Andrea è quello di far fare il calendario della rivista proprio a quella donna, a una donna normale e non alla solita starlet della televisione.

High Crimes - Crimini di stato

(Thriller, poliziesco, 2002, durata: 115 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Carl Franklin con Ashley Judd, Morgan Freeman, James Caviezel, Adam Scott, Amanda Peet, Tom Bower, Jesse Beaton







Trama del Film High Crimes - Crimini di stato: Claire Kubik è un giovane e brillante avvocato che sembra avere tutto dalla vita: una carriera brillante, una bella casa in una contea della California ed un marito meraviglioso, Tom, imprenditore di successo. Una fallita rapina nella loro abitazione è, tuttavia, l'anticamera di un incubo che sconvolge la loro esigenza. Poco dopo l'episodio, infatti, alcuni agenti dell'FBI arrestano Tom. Lo accusano di chiamarsi, in realtà, Ronald Chapman e di essere latitante da oltre 15 anni per aver assassinato diversi civili in Salvador come agente militare in incognito. Dopo un momento di smarrimento, Tom confessa alla moglie di essere realmente Ronald Chapman e di essere coinvolto in operazioni segrete. ma giura anche di non essere l'autore della strage e di essere stato scelto dai veri responsabili come capro espiatorio. Claire decide di difendere Tom davanti ad un tribunale militare, ma presto si rende conto che qui le regole che conosce non valgono. Decide, allora, di rivolgersi ad un ex avvocato dell'esercito, Charlie Grimes, che vede nel caso l'occasione per una rivincita attesa da troppo tempo. Quando però l'innocenza di Tom sembra sicura a Claire, nuove scoperte la inducono a pensare che forse l'uomo che ama in realtà è uno sconosciuto...

La caduta - gli ultimi giorni di Hitler

(Drammatico, guerra, 2004, durata: 150 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Christian Berkel.









Trama del Film La caduta - gli ultimi giorni di Hitler: Traudl Junge, l'ultima stenografa per Adolf Hitler, racconta gli ultimi giorni del dittatore nazista passati nel suo Bunker a Berlino alla fine della seconda guerra mondiale..

The Women

(Commedia, 2008, durata: 114 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Diane English con Meg Ryan, Eva Mendes, Jada Pinkett Smith, Annette Bening, Carrie Fisher, Debra Messing, Candice Bergen.





The Women: Trailer del film con Meg Ryan, Eva Mendes e Jada Pinkett Smith



Trama del Film The Women: Remake del celebre Donne diretto da George Cukor nel 1939, il film, fedele all'originale ma attualizzato, racconta di un gruppo di amiche e di quel che succede quando si scopre che la più invidiata del gruppo viene tradita dal marito.

Altri film in onda questa sera:

