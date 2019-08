Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 28 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Cose nostre - Malavita

(Drammatico, thriller, 2013, durata: 112 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese.



Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro



Trama del Film Cose nostre - Malavita: l film racconta la storia dei Manzonis, una nota famiglia di mafiosi costretta a trasferirsi in Normandia, sotto la tutela del programma protezione testimoni. Nonostante siano apparentemente fuori pericolo e quindi liberi di vivere la loro nuova vita, i Manzonis non riescono ad abbandonare le loro vecchie abitudini e decidono di gestire le cose "a modo loro".

Sette giorni per non morire

(Thriller, 2017, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Roland Suso Richter con Stefanie Stappenbeck, Marcus Mittermeier, Katharina Schüttler, Henning Baum, Steve Windolf, Anton Pampushnyy.







Trama del Film Sette giorni per non morire: Il film è la storia di una donna che viene catapultata improvvisamente in un incubo senza via d'uscita. Nuda e stordita, Sybille si risveglia in uno strano hotel di Berlino con un coltello insaguinato in mano. Nella stanza accanto giace il corpo senza vita di Michael, il marito che un anno e mezzo prima scomparve misteriosamente con i proventi di alcune parcelle, causandole l'aborto. Nel panico, priva di ogni ricordo della notte precedente e con la polizia già sul luogo del delitto, Bille fugge via senza pensare. Nonostante avesse tutte le ragioni per compiere il folle gesto, la donna sa di non essere lei l'assassina, ma le circostanze in cui viene ritrovata, portano la polizia ad accusarla immediatamente di omicidio.

Ricky e Barabba

(Comico, 1992, durata: 93 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Christian De Sica con Renato Pozzetto, Christian De Sica, Franco Fabrizi, Francesca Reggiani, Bruno Corazzari, Sylva Koscina.







Trama del Film Ricky e Barabba: Ricky Morandi, prossimo al fallimento (ha perso in un anno 40 miliardi), tenta di suicidarsi, impiccandosi ad un ponte, ma viene salvato per caso dal barbone Barabba, sporco e maleodorante, il quale riesce ad imporgli la sua sgradita compagnia negli alberghi e nel viaggio in auto, che egli inizia all'inseguimento della ricca moglie, che lo ha piantato, perchè insoddisfatta di lui sotto ogni aspetto. Barabba è l'unico, infatti, che possa ricordare dove la fuggitiva è diretta...

Oldboy

(Drammatico, 2013, durata: 104 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Spike Lee con Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen, Michael Imperioli, James Ransone.



Oldboy: Trailer italiano - Red Band



Trama del Film Oldboy: Il film segue la storia di Joe Doucett, un uomo che viene improvvisamente rapito e tenuto prigioniero in isolamento per vent'anni. Quando viene liberato senza spiegazione, si imbarca in una missione per trovare la persona che ha orchestrato la sua prigionia, per poi scoprire che il vero mistero riguarda il perché sia stato reso di nuovo libero.

Windstorm - Contro ogni regola

(Avventura, drammatico, family, 2015, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Katja Von Garnier con Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Marvin Linke, Amber Bongard, Cornelia Froboess, Tilo Prückner.







Trama del Film Windstorm - Contro ogni regola: Il film vede protagonista ancora una volta Mika, l'adolescente dai capelli rossi follemente innamorata del suo cavallo Windstorm. La piccola aspetta con ansia che arrivino le vacanze estive per poter rivedere e passare ancora del tempo con l'amato stallone, ma quando lo vede, scopre delle strane ferite sul suo addome. A peggiorare ulteriormente la situazione, la piccola viene a sapere che la tenuta di sua nonna è sull'orlo del fallimento. Per salvare la fattoria dalla bancarotta, Mika decide di partecipare a un torneo equestre che mette in palio una cospicua somma di denaro. Durante gli allenamenti però, Windstorm non fa che scomparire continuamente. Dopo averlo seguito nella foresta, la giovane scopre il motivo delle sue continue fughe: una bellissima cavalla grigia appartenente a un ragazzo di nome Milan.

Sbucato dal passato

(Commedia, 1998, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Hugh Wilson con Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Sissy Spacek, Joey Slotnick, Christopher Walken, Dave Foley.







Trama del Film Sbucato dal passato: A Los Angeles nel 1962 incombono la crisi cubana e le notizie sulla possibile guerra nucleare. Di fronte a questi pericoli, e in seguito ad una misteriosa esplosione avvenuta vicino casa, Calvin Webber, ingegnere fantasioso, non esita a chiudere se stesso e la moglie Helen incinta in un bunker antiatomico. Qui nasce Adam e qui trascorre l'esistenza della famigliola. Passano 35 anni prima che Calvin ritenga che è giunto il momento di andare a vedere 'fuori'. Rientra, dice che è ancora presto per uscire ma poi ha un infarto. Adam allora decide di uscire da solo. Nella Los Angeles del 1997, Adam cammina come un pesce fuor d'acqua. Soldi vecchi e figurine dei giocatori di baseball gli creano le condizioni per conoscere Eva, bionda irascibile che non trova un impiego stabile. Adam propone a Eva di lavorare per lui, di aiutarlo a comprare le cose che la madre gli ha indicato...

Ogni maledetto Natale

(Commedia, 2014, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo con Alessandro Cattelan, Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Francesco Pannofino, Laura Morante.



Ogni maledetto Natale: Il trailer del film - HD



Trama del Film Ogni maledetto Natale: Massimo e Giulia hanno storie e vite molte diverse. Quando si incontrano però scatta il colpo di fulmine. C'è solo un problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di trascorrere le Feste con le rispettive famiglie si rivelerà un'insospettabile catastrofe dai risvolti tragicomici. Potrà il loro amore sopravvivere al Natale?

Memorie di una Geisha

(Drammatico, 2005, durata: 140 Min) in onda alle 21.35 su TV8

Un film di Rob Marshall con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe, Tsai Chin, Togo Igawa.







Trama del Film Memorie di una Geisha: Ambientato in un mondo esotico e misterioso, che ancora oggi detiene un fascino enorme, la storia ha inizio negli anni precedenti alla II Guerra Mondiale, quando una bambina giapponese viene strappata a una famiglia senza mezzi, per lavorare come serva nella casa di una geisha. Nonostante le angherie di una sua accanita rivale, che quasi le spezza l'animo, la ragazza sboccia e diventa la leggendaria geisha Sayuri. Colma di bellezza e talento, Sayuri seduce gli uomini più potenti dei suoi giorni, tuttavia il suo cuore batte segretamente per l'unico uomo che non potrà mai avere.

La maschera di Zorro

(Avventura, 1998, durata: 136 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Martin Campbell con Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, José Maria de Tavira, L.Q. Jones.







Trama del Film La maschera di Zorro: Siamo nella California della prima metà dell'Ottocento, e sono ormai trascorsi venti anni da quando Diego de la Vega, detto Zorro, combatteva a fianco del popolo contro l'oppressione spagnola. Ora, dopo una lunga prigionia e la fatica dell'età avanzata, Zorro capisce che è arrivato il momento per scegliere un successore in grado di fermare don Rafael Montero, il potente ex governatore spagnolo che tempo prima lo ha imprigionato, ha fatto uccidere la moglie Esperanza e gli ha portato via la figlia Elena, che ora si crede figlia di Montero.

